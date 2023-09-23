Посетить два шато в легендарном крае виноградников и изысканного вина
Поэтому с удовольствием познакомлю вас с любимым Сент-Эмильоном, где весь день мы будем наслаждаться природой, архитектурой, и конечно, прекрасными винами.
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Описание
Что вас ожидает
Край изысканных вин
Я встречу вас в вашем отеле, и мы отправимся в Сент-Эмильон — старинный винодельческий регион в окрестностях Бордо. По дороге я расскажу об истории края и его легендарных винах.
Прибыв на место, мы погуляем по виноградникам, насладимся пейзажами, подышим чистым воздухом и послушаем пение птиц. Перед вами распахнут двери два прекрасных шато. На экскурсии по хозяйствам я буду выступать в качестве переводчика местных гидов. Вы услышите историю виноделен, познакомитесь с тонкостями производства, узнаете об особенностях местных сортов винограда. И конечно, продегустируете ароматные вина.
Старинный город-музей
В завершение мы погуляем по Сент-Эмильону. В этом уютном средневековом городе интересна каждая улочка, но особенную ценность представляет монолитная церковь с многокилометровыми катакомбами, а также готические клуатры (внутренний двор). Предполагается только внешний осмотр храма.
Вечером я привезу вас в отель, а по дороге обратно с удовольствием отвечу на ваши вопросы о регионе Бордо.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Renault Grand Scenic (5 мест + 2 доп. сиденья). Я водитель с лицензией VTC (voiture de tourisme avec chauffeur).
- Дополнительные расходы: обед и вход в 2 шато с дегустациями (в среднем, от 20 до 35 евро с человека)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Содержательность и планирование экскурсии идеальны! А мягкость подачи материала вместе с компетентностью и профессионализмом вызвали массу положительных эмоций.
Категорически рекомендуем и обязательно обратимся, при случае, ещё.