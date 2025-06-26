Я встречу вас в вашем отеле, и мы отправимся в Сент-Эмильон — старинный винодельческий регион в окрестностях Бордо. По дороге я расскажу об истории края и его легендарных винах.
Прибыв на место, мы погуляем по виноградникам, насладимся пейзажами, подышим чистым воздухом и послушаем пение птиц. Перед вами распахнут двери прекрасные усадьбы. На экскурсии по хозяйствам я буду выступать в качестве переводчика местных гидов. Вы услышите историю виноделен, познакомитесь с тонкостями производства, узнаете об особенностях местных сортов винограда. И конечно, продегустируете ароматные вина.
Старинный город-музей
В завершение мы погуляем по Сент-Эмильону. В этом уютном средневековом городе интересна каждая улочка, но особенную ценность представляет монолитная церковь с многокилометровыми катакомбами, а также готические клуатры (внутренний двор). Предполагается только внешний осмотр храма.
Вечером я привезу вас в отель, а по дороге обратно с удовольствием отвечу на ваши вопросы о регионе Бордо.
Организационные детали
Экскурсия проходит на просторном и комфортабельном автомобиле Toyota RAV4 Hybride. Я водитель с лицензией VTC (voiture de tourisme avec chauffeur).
Дополнительные расходы: обед и вход в 2 шато (усадьбы) с дегустациями (в среднем, от 20 до 35 евро с человека)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лейсан — ваш гид в Бордо
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 2.5 часа
Провёл экскурсии для 350 туристов
Сколько себя помню — всегда мечтала путешествовать, знать много иностранных языков и работать с интересными людьми. Я очень счастлива, что у меня всё это получилось! Я закончила иняз, говорю на читать дальшеуменьшить
5 языках, долго работаю в туризме. С 2006 года живу во Франции, которую люблю, и считаю Бордо своим вторым домом.
Моя философия — жить ради людей и создавать в их жизнях уникальные и самые счастливые моменты! Я буду очень рада поделиться своей любовью к Бордо!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Александр
Это было незабываемое волшебное путешествие❤️ Лейсан потрясающий гид и очень приятный человек🤗 Все было организовано с большой заботой и любовью❤️ Это была не просто сухая экскурсия по шаблону, а дружеская читать дальшеуменьшить
поездка, в которой чувствовалась какая-то легкость, хотелось слушать, задавать много вопросов и было очень-очень интересно - Лейсан большой профессионал в этом плане и очень внимательна к своим путешественникам❤️❤️❤️ Нам очень понравилась дегустация вин В одном шато для нас даже организовали игру, в которой мы должны были угадать вино🤭 Лейсан организовала для нас потрясающий обед в местном ресторанчике, это того стоит - обязательно посетите его❤️❤️❤️ Очень рекомендуем забраться на колокольню в центре Сент-Эмельона всего за 2 евро, вам дадут ключ от целой башни - это очень необычно и прикольно😂 Оттуда потрясающий вид и можно сделать классные фотографии. Нам настолько понравилось это место, что мы не хотели уезжать. Волшебная атмосфера сказки, прекрасные виноградники, чистый свежий воздух, добрые люди, прекрасное вино🍷
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Ольга
Это был наш идеальный день в Бордо с Лейсан. День который останется на всегда в памяти. Огромное спасибо прекрасной Лейсан, она показала такие Шато о существовании которых и подумать не могла. Мы обязательно вернёмся и совершенно точно отправимся с Лейсан за новыми эмоциями, посетим другие Шато 🙌🏻❤️
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Е
Елена
Хотели выразить огромную благодарность Лейсан за проведённую экскурсию на винодельни Сент-Эмильона. Содержательность и планирование экскурсии идеальны! А мягкость подачи материала вместе с компетентностью и профессионализмом вызвали массу положительных эмоций. Категорически рекомендуем и обязательно обратимся, при случае, ещё.
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Полина
Мы с мужем и двумя детьми (9 и 11 лет) были на экскурсии 13.08.2025. Мы искушенные туристы и очень любим большие, информативные путешествия! Эта экскурсия прекрасна! Если вы любите вино, читать дальшеуменьшить
разбираетесь или хотите начать разбираться, это прекрасный вариант для вас! Очень приятная, тактичная и пунктуальная Лейсан забрала нас прямо из отеля и с первых минут экскурсии начала погружать в прекрасный мир виноделия! Лейсан очень хорошо ориентирована в теме, много и очень интересно рассказывает о винограде, процессе производства вина в разных шато, особенностях региона. Прогулка по Сент-Эмильону завершилась прекрасным обедом, после чего мы посетили 2 шато, где нам провели экскурсии и дегустации местные сотрудники. Для нас в этой экскурсии срослось всё! Именно так мы и представляли себе посещение виноградников! Огромная благодарность Лейсан! Однозначно рекомендуем эту чудесную экскурсию! Приобретете новые знания, опыт, впечатления и проведете время в компании приятного и очень интересного человека! Спасибо, Лейсан!!! ❤️ 🍷
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А
Анна
Спасибо огромное Лейсан за наше путешествие в Сент-Эмильон! Лейсан рассказала много интересных фактов об истории региона, показала сам городок и близлежащие шато! Все было просто замечательно! Лейсан еще больше влюбила нас в регион Бордо! Это было незабываемо! ❤️❤️❤️
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М
Марта
Лейсан не просто настоящий профессионал, как экскурсовод, но и дипломированный специалист в деле производства вина! Очень интересная поездка, которая была построена с учетом наших пожеланий и интересов.
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Входит в следующие категории Бордо
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