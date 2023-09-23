Экскурсия на винодельни Сент-Эмильона

Посетить два шато в легендарном крае виноградников и изысканного вина

5
1 отзыв
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Ответы на вопросы
Я — винодел-технолог, сама делаю вино в Бордо, в буквальном смысле живу виноделием и всегда рада делиться своими знаниями. А ещё я отчаянный эстет, для меня безумно важна красота вокруг.

Поэтому с удовольствием познакомлю вас с любимым Сент-Эмильоном, где весь день мы будем наслаждаться природой, архитектурой, и конечно, прекрасными винами.
Экскурсия на винодельни Сент-Эмильона
Экскурсия на винодельни Сент-Эмильона
Экскурсия на винодельни Сент-Эмильона
Экскурсия на винодельни Сент-Эмильона
Экскурсия на винодельни Сент-Эмильона
Экскурсия на винодельни Сент-Эмильона
Экскурсия на винодельни Сент-Эмильона
Экскурсия на винодельни Сент-Эмильона
Экскурсия на винодельни Сент-Эмильона
Экскурсия на винодельни Сент-Эмильона
Экскурсия на винодельни Сент-Эмильона
Экскурсия на винодельни Сент-Эмильона
Экскурсия на винодельни Сент-Эмильона
Экскурсия на винодельни Сент-Эмильона
Экскурсия на винодельни Сент-Эмильона
Экскурсия на винодельни Сент-Эмильона
Экскурсия на винодельни Сент-Эмильона
Экскурсия на винодельни Сент-Эмильона
Экскурсия на винодельни Сент-Эмильона
Экскурсия на винодельни Сент-Эмильона
Экскурсия на винодельни Сент-Эмильона
Экскурсия на винодельни Сент-Эмильона
Экскурсия на винодельни Сент-Эмильона
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Край изысканных вин

Я встречу вас в вашем отеле, и мы отправимся в Сент-Эмильон — старинный винодельческий регион в окрестностях Бордо. По дороге я расскажу об истории края и его легендарных винах.

Прибыв на место, мы погуляем по виноградникам, насладимся пейзажами, подышим чистым воздухом и послушаем пение птиц. Перед вами распахнут двери два прекрасных шато. На экскурсии по хозяйствам я буду выступать в качестве переводчика местных гидов. Вы услышите историю виноделен, познакомитесь с тонкостями производства, узнаете об особенностях местных сортов винограда. И конечно, продегустируете ароматные вина.

Старинный город-музей

В завершение мы погуляем по Сент-Эмильону. В этом уютном средневековом городе интересна каждая улочка, но особенную ценность представляет монолитная церковь с многокилометровыми катакомбами, а также готические клуатры (внутренний двор). Предполагается только внешний осмотр храма.

Вечером я привезу вас в отель, а по дороге обратно с удовольствием отвечу на ваши вопросы о регионе Бордо.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле Renault Grand Scenic (5 мест + 2 доп. сиденья). Я водитель с лицензией VTC (voiture de tourisme avec chauffeur).
  • Дополнительные расходы: обед и вход в 2 шато с дегустациями (в среднем, от 20 до 35 евро с человека)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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1
Е
23 сен 2023
Хотели выразить огромную благодарность Лейсан за проведённую экскурсию на винодельни Сент-Эмильона.
Содержательность и планирование экскурсии идеальны! А мягкость подачи материала вместе с компетентностью и профессионализмом вызвали массу положительных эмоций.
Категорически рекомендуем и обязательно обратимся, при случае, ещё.
Хотели выразить огромную благодарность Лейсан за проведённую экскурсию на винодельни Сент-Эмильона.

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