Погружение в мир виноделия и архитектуры Сент-Эмильона на индивидуальной экскурсии. Винодел-технолог проведет вас по виноградникам и старинным шато, где вы узнаете об истории и тонкостях производства вина. Дегустация ароматных вин и прогулка по средневековому городу с его уникальными достопримечательностями оставят незабываемые впечатления. Комфортный трансфер на автомобиле Renault Grand Scenic обеспечит удобство на протяжении всего маршрута

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Край изысканных вин

Я встречу вас в вашем отеле, и мы отправимся в Сент-Эмильон — старинный винодельческий регион в окрестностях Бордо. По дороге я расскажу об истории края и его легендарных винах.

Прибыв на место, мы погуляем по виноградникам, насладимся пейзажами, подышим чистым воздухом и послушаем пение птиц. Перед вами распахнут двери прекрасные усадьбы. На экскурсии по хозяйствам я буду выступать в качестве переводчика местных гидов. Вы услышите историю виноделен, познакомитесь с тонкостями производства, узнаете об особенностях местных сортов винограда. И конечно, продегустируете ароматные вина.

Старинный город-музей

В завершение мы погуляем по Сент-Эмильону. В этом уютном средневековом городе интересна каждая улочка, но особенную ценность представляет монолитная церковь с многокилометровыми катакомбами, а также готические клуатры (внутренний двор). Предполагается только внешний осмотр храма.

Вечером я привезу вас в отель, а по дороге обратно с удовольствием отвечу на ваши вопросы о регионе Бордо.

Организационные детали