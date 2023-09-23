Я — винодел-технолог, сама делаю вино в Бордо, в буквальном смысле живу виноделием и всегда рада делиться своими знаниями. А ещё я отчаянный эстет, для меня безумно важна красота вокруг. Поэтому с удовольствием познакомлю вас с любимым Сент-Эмильоном, где весь день мы будем наслаждаться природой, архитектурой, и конечно, прекрасными винами.

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Описание

Что вас ожидает

Край изысканных вин

Я встречу вас в вашем отеле, и мы отправимся в Сент-Эмильон — старинный винодельческий регион в окрестностях Бордо. По дороге я расскажу об истории края и его легендарных винах.

Прибыв на место, мы погуляем по виноградникам, насладимся пейзажами, подышим чистым воздухом и послушаем пение птиц. Перед вами распахнут двери два прекрасных шато. На экскурсии по хозяйствам я буду выступать в качестве переводчика местных гидов. Вы услышите историю виноделен, познакомитесь с тонкостями производства, узнаете об особенностях местных сортов винограда. И конечно, продегустируете ароматные вина.

Старинный город-музей

В завершение мы погуляем по Сент-Эмильону. В этом уютном средневековом городе интересна каждая улочка, но особенную ценность представляет монолитная церковь с многокилометровыми катакомбами, а также готические клуатры (внутренний двор). Предполагается только внешний осмотр храма.

Вечером я привезу вас в отель, а по дороге обратно с удовольствием отвечу на ваши вопросы о регионе Бордо.

Организационные детали