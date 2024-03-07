Погрузитесь в атмосферу древнего города Антибы на экскурсии по Лазурному берегу
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Описание
Канны – престижный курорт Лазурного берега и место встречи самых популярных мировых звезд. Вы увидите Дворец Фестивалей и Аллею Звезд, на которой знаменитости оставляют отпечатки своих ладоней. Антибы - древнее поселение, основанное греческими мореплавателями. Сегодня это порт миллиардеров. Здесь швартуются самые великолепные яхты из тех, что подходят к Лазурному берегу. Вы увидите старый город и форт Карре, построенный в форме 4-х конечной звезды. Насладитесь прекрасными морскими видами. Сан Поль де Ванс - средневековый город мастеров и художников, в котором жил Марк Шагал.
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Ваша гостиница или адрес проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 4.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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