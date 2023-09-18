Групповая экскурсия в Канны, Антибы и Сен-Поль-де-Ванс

Узнайте о великих мастерах и художниках, чьи творения стоят целое состояние

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Увлекательный тур по местам вдохновения, любви, богатства и красоты, во время которого вы увидите Дворец фестивалей и Аллею звёзд, насладитесь морскими пейзажами Антиб и узнаете о великих мастерах и художниках, чьи творения стоят целое состояние.
Групповая экскурсия в Канны, Антибы и Сен-Поль-де-Ванс
Групповая экскурсия в Канны, Антибы и Сен-Поль-де-Ванс
Групповая экскурсия в Канны, Антибы и Сен-Поль-де-Ванс
Групповая экскурсия в Канны, Антибы и Сен-Поль-де-Ванс
Групповая экскурсия в Канны, Антибы и Сен-Поль-де-Ванс
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Канны — престижный курорт Лазурного берега и место встречи самых популярных мировых звезд. Вы увидите Дворец Фестивалей и Аллею Звезд, на которой знаменитости оставляют отпечатки своих ладоней.
Антибы — древнее поселение, основанное греческими мореплавателями. Сегодня это порт миллиардеров. Здесь швартуются самые великолепные яхты из тех, что подходят к Лазурному берегу. Вы увидите старый город и форт Карре, построенный в форме 4-х конечной звезды. Насладитесь прекрасными морскими видами.
Сан Поль де Ванс — средневековый город мастеров и художников, в котором жил Марк Шагал.

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги водителя-экскурсовода
  • Транспорт и все расходы, связанные с нашим транспортом (паркинг, топливо, платные дороги)
Что не входит
  • Отправление из других городов кроме Ниццы с доплатой
  • Посещение музеев и мероприятий
  • Личные расходы и покупки
  • Дополнительное время
Место начала и завершения?
Гостиница или адрес в Ницце
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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