Индивидуальная экскурсия по Каннам предлагает уникальную возможность познакомиться с историческим центром города.
Прогулка по средневековым улочкам старой части города, посещение виллы, где останавливался "Человек в железной маске", и наслаждение видом на
Прогулка по средневековым улочкам старой части города, посещение виллы, где останавливался "Человек в железной маске", и наслаждение видом на
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Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Пешеходная экскурсия по историческому центру города
Приглашаем вас на увлекательную пешеходную прогулку по живописным средневековым улочкам старой части города. Это уникальная возможность насладиться историей и атмосферой, которая пронизывает каждый уголок этого замечательного места.
Что вас ждет на экскурсии:
- Вы увидите виллу, где останавливался знаменитый “Человек в железной маске”.
- Насладитесь потрясающим видом на Каннский залив.
- Посетите церковь моряков Нотр Дамм д’Эсперанс.
- Увидите величественный замок и романскую архитектуру.
- Пройдитесь вдоль порта, где расположена знаменитая яхта Кеннеди.
- Загляните в Дворец фестивалей с его знаменитой лестницей и отпечатками “звездных” ладоней на “Аллее звезд” Жорж Помпиду.
- Узнаете множество интересных фактов и интригующих легенд.
Подготовьтесь к прогулке!
Не забудьте надеть удобную обувь, головной убор и солнечные очки. Также возьмите с собой бутылку воды, чтобы оставаться hydrated в течение всей экскурсии. Это важно в любое время года!
Оплата и важная информация
Оплата за экскурсию производится в начале мероприятия. Обратите внимание, что купюры номиналом 200 и 500 евро не принимаются.
Присоединяйтесь к нам и откройте для себя красоту и историю этого удивительного города!
Время и день выбирается по согласованию с туристом.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 1. Улица Менадье-это одна из торговых улиц, сохранившейся со времен средневековья. Это одна из старейших улиц нашего города, открытая в XVII веке и использовавшаяся до 1752 года как проезжая часть Главной итальянской дороги. Расширенная в 1833 г., торговая улица стала называться улицей Грандэ, а 22 марта 1945 г. получила свое нынешнее название в честь Теодора и Роже Мейнадье. На этой улице и сейчас располагается много магазинчиков, где можно продегустировать разные местные деликатессы
- 2. Рынок Форвиль, что означает "за городом". Типичный провансальский рынок, он перестраивался, обнавлялся и улучшался. Зданию также присвоен знак "Наследие XX века". Пройдясь по рынку можно почувствовать пульс города, послушать местные новости и отведать местные лакомства
- 3. Мельница Тюби. Первые хозяева были монахи пришедшие с лериинских островов. Мельница датируется 1312 годом. В последствии на ней проживал «французский Ломоносов» - Виктор Тюби
- 4. Район Сюкэ - это колыбель города, оплот Антибских князей и леринских монахов, здесь в замке жил Наполеон, когда служил генералом, останавливался Карл V, тот самый негодяй, что разграбил Канны и практически уничтожил город. Здесь находится крепосной вал, церковь моряков Нотр Дамм д’Эсперанс, романская часовня Святой Анны и замок
- 5. Дом бывшего начальника тюрьмы, известен тем, что именно здесь ночевал Человек в железной маске последнюю ночь перед отправкой в Париж
- 6. Порт - знаменитый променад среди раскошных яхт
- 7. Городская мэрия (Нotel de Ville) - старинное здание 19 века, побывавшее на своем веку как библиотекой, так и музеем естественных наук находившимся под патронажем Альфонса Ротшильда
- 8. Памятник Генри Бруаму - его невозможно обойти и не отдать честь человеку, который возродил Канны. Местные жители ласково зовут его ПАПОЙ
- 9. Дворец конгрессов и фестивалей, а так же «Аллея звезд». Для проведения фестиваля, Канны были выбраны из множества городов и победили благодаря своему солнечному свету и очарованию. Президентом фестиваля стал Луи Люмьер, создатель синематографа
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Жан Риуф д. 20, Канны
Завершение: Дворец Фестивалей. Бульвар Круазетт 1
Когда и сколько длится?
Когда: Время и день выбирается по согласованию с туристом.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Надеть удобную обувь, взять бутылку воды, надеть головной убор и солнечные очки. (круглый год)
- Оплата гиду до экскурсии наличными. К оплате не принимаются купюры 200 и 500 евро.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Вероника
3 сен 2024
Дина, большое вам спасибо Я и как девушка и как мама и вообще получила сегодня массу эмоций и впечатлений… Вы максимально просто, доступно и очень интересно нам столько всего рассказали,
Н
Настя
15 авг 2024
Спасибо Диана, что нашли время для меня смогли показать в город.
В
Вадим
15 авг 2024
Дина, Вам спасибо за содержательные и интересные экскурсии! И создание тонкой, Душевной атмосферы. Все очень взаимно:))Вам успехов и удач!
S
Svetlana
15 авг 2024
Спасибо! Все очень понравилось!!!
G
Gary
15 авг 2024
Hi Dina, thanks for this amazing visit. We learned a lot and discovered this beautiful place. Looking forward to meeting again.
D
David
12 авг 2024
Dina, merci pour votre sourire et pour cette visite qui m'a permis de découvrir Cannes sous un autre angle. À bientôt j'espère pour une autre destination. David et Laura
V
Vitaly
3 авг 2024
Дина огромное спасибо вам. Нам было очень интересно это очень здорово что мы вас встретили. Так что давайте держать связь и кто знает может мы скоро опять приедем в прованс. Нам безумно понравилось
Входит в следующие категории Каннов
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