🌟 Исторический центр Канн ⛪ Церковь Нотр Дамм д’Эсперанс 🏰 Замок и романская архитектура 🌊 Вид на Каннский залив 🛥️ Знаменитая яхта Кеннеди 🎬 Дворец фестивалей и ’Аллея звезд’

Индивидуальная экскурсия по Каннам предлагает уникальную возможность познакомиться с историческим центром города.Прогулка по средневековым улочкам старой части города, посещение виллы, где останавливался "Человек в железной маске", и наслаждение видом на

Каннский залив. Туристы также увидят церковь моряков Нотр Дамм д "Эсперанс, замок и романскую архитектуру. Прогулка вдоль порта откроет вид на знаменитую яхту Кеннеди, а Дворец фестивалей порадует своей знаменитой лестницей и "Аллеей звезд". Важно надеть удобную обувь и взять с собой воду

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Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Пешеходная экскурсия по историческому центру города

Приглашаем вас на увлекательную пешеходную прогулку по живописным средневековым улочкам старой части города. Это уникальная возможность насладиться историей и атмосферой, которая пронизывает каждый уголок этого замечательного места.

Что вас ждет на экскурсии:

Вы увидите виллу, где останавливался знаменитый “Человек в железной маске”.

Насладитесь потрясающим видом на Каннский залив.

Посетите церковь моряков Нотр Дамм д’Эсперанс.

Увидите величественный замок и романскую архитектуру.

Пройдитесь вдоль порта, где расположена знаменитая яхта Кеннеди.

Загляните в Дворец фестивалей с его знаменитой лестницей и отпечатками “звездных” ладоней на “Аллее звезд” Жорж Помпиду.

Узнаете множество интересных фактов и интригующих легенд.

Подготовьтесь к прогулке!

Не забудьте надеть удобную обувь, головной убор и солнечные очки. Также возьмите с собой бутылку воды, чтобы оставаться hydrated в течение всей экскурсии. Это важно в любое время года!

Оплата и важная информация

Оплата за экскурсию производится в начале мероприятия. Обратите внимание, что купюры номиналом 200 и 500 евро не принимаются.

Присоединяйтесь к нам и откройте для себя красоту и историю этого удивительного города!