Очарование Канн: путешествие сквозь века

Пешеходная экскурсия по Каннам: исторический центр, порт, Дворец фестивалей. Узнайте о вилле "Человек в железной маске", церкви Нотр Дамм д " Эсперанс и замке
Индивидуальная экскурсия по Каннам предлагает уникальную возможность познакомиться с историческим центром города.

Прогулка по средневековым улочкам старой части города, посещение виллы, где останавливался "Человек в железной маске", и наслаждение видом на
читать дальше

Каннский залив. Туристы также увидят церковь моряков Нотр Дамм д "Эсперанс, замок и романскую архитектуру.

Прогулка вдоль порта откроет вид на знаменитую яхту Кеннеди, а Дворец фестивалей порадует своей знаменитой лестницей и "Аллеей звезд". Важно надеть удобную обувь и взять с собой воду

5
7 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Исторический центр Канн
  • ⛪ Церковь Нотр Дамм д’Эсперанс
  • 🏰 Замок и романская архитектура
  • 🌊 Вид на Каннский залив
  • 🛥️ Знаменитая яхта Кеннеди
  • 🎬 Дворец фестивалей и ’Аллея звезд’
    • Очарование Канн: путешествие сквозь века
    Очарование Канн: путешествие сквозь века
    Очарование Канн: путешествие сквозь века
    Ближайшие даты:
    Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

    Что можно увидеть

  • Исторический центр
  • Вилла ’Человек в железной маске’
  • Церковь Нотр Дамм д’Эсперанс
  • Замок
  • Порт
  • Яхта Кеннеди
  • Дворец фестивалей
  • ’Аллея звезд’

    • Описание экскурсии

    Пешеходная экскурсия по историческому центру города

    Приглашаем вас на увлекательную пешеходную прогулку по живописным средневековым улочкам старой части города. Это уникальная возможность насладиться историей и атмосферой, которая пронизывает каждый уголок этого замечательного места.

    Что вас ждет на экскурсии:

    • Вы увидите виллу, где останавливался знаменитый “Человек в железной маске”.
    • Насладитесь потрясающим видом на Каннский залив.
    • Посетите церковь моряков Нотр Дамм д’Эсперанс.
    • Увидите величественный замок и романскую архитектуру.
    • Пройдитесь вдоль порта, где расположена знаменитая яхта Кеннеди.
    • Загляните в Дворец фестивалей с его знаменитой лестницей и отпечатками “звездных” ладоней на “Аллее звезд” Жорж Помпиду.
    • Узнаете множество интересных фактов и интригующих легенд.

    Подготовьтесь к прогулке!

    Не забудьте надеть удобную обувь, головной убор и солнечные очки. Также возьмите с собой бутылку воды, чтобы оставаться hydrated в течение всей экскурсии. Это важно в любое время года!

    Оплата и важная информация

    Оплата за экскурсию производится в начале мероприятия. Обратите внимание, что купюры номиналом 200 и 500 евро не принимаются.

    Присоединяйтесь к нам и откройте для себя красоту и историю этого удивительного города!

    Время и день выбирается по согласованию с туристом.

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Что можно увидеть на экскурсии?
    • 1. Улица Менадье-это одна из торговых улиц, сохранившейся со времен средневековья. Это одна из старейших улиц нашего города, открытая в XVII веке и использовавшаяся до 1752 года как проезжая часть Главной итальянской дороги. Расширенная в 1833 г., торговая улица стала называться улицей Грандэ, а 22 марта 1945 г. получила свое нынешнее название в честь Теодора и Роже Мейнадье. На этой улице и сейчас располагается много магазинчиков, где можно продегустировать разные местные деликатессы
    • 2. Рынок Форвиль, что означает "за городом". Типичный провансальский рынок, он перестраивался, обнавлялся и улучшался. Зданию также присвоен знак "Наследие XX века". Пройдясь по рынку можно почувствовать пульс города, послушать местные новости и отведать местные лакомства
    • 3. Мельница Тюби. Первые хозяева были монахи пришедшие с лериинских островов. Мельница датируется 1312 годом. В последствии на ней проживал «французский Ломоносов» - Виктор Тюби
    • 4. Район Сюкэ - это колыбель города, оплот Антибских князей и леринских монахов, здесь в замке жил Наполеон, когда служил генералом, останавливался Карл V, тот самый негодяй, что разграбил Канны и практически уничтожил город. Здесь находится крепосной вал, церковь моряков Нотр Дамм д’Эсперанс, романская часовня Святой Анны и замок
    • 5. Дом бывшего начальника тюрьмы, известен тем, что именно здесь ночевал Человек в железной маске последнюю ночь перед отправкой в Париж
    • 6. Порт - знаменитый променад среди раскошных яхт
    • 7. Городская мэрия (Нotel de Ville) - старинное здание 19 века, побывавшее на своем веку как библиотекой, так и музеем естественных наук находившимся под патронажем Альфонса Ротшильда
    • 8. Памятник Генри Бруаму - его невозможно обойти и не отдать честь человеку, который возродил Канны. Местные жители ласково зовут его ПАПОЙ
    • 9. Дворец конгрессов и фестивалей, а так же «Аллея звезд». Для проведения фестиваля, Канны были выбраны из множества городов и победили благодаря своему солнечному свету и очарованию. Президентом фестиваля стал Луи Люмьер, создатель синематографа
    Что включено
    • Услуги гида
    Что не входит в цену
    • Личные расходы
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: Улица Жан Риуф д. 20, Канны
    Завершение: Дворец Фестивалей. Бульвар Круазетт 1
    Когда и сколько длится?
    Когда: Время и день выбирается по согласованию с туристом.
    Экскурсия длится около 2 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
    Важная информация
    • Надеть удобную обувь, взять бутылку воды, надеть головной убор и солнечные очки. (круглый год)
    • Оплата гиду до экскурсии наличными. К оплате не принимаются купюры 200 и 500 евро.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 7 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    7
    4
    3
    2
    1
    В
    3 сен 2024
    Дина, большое вам спасибо Я и как девушка и как мама и вообще получила сегодня массу эмоций и впечатлений… Вы максимально просто, доступно и очень интересно нам столько всего рассказали,
    читать дальше

    подстроились под наш темп/детей/нервы и психи малыша…. Бесконечно вам благодарна и если мы еще приедем сюда (я надеюсь), то я бы с радостью посмотрела с вами и другие города Франции Очень благодарна

    Н
    15 авг 2024
    Спасибо Диана, что нашли время для меня смогли показать в город.
    В
    15 авг 2024
    Дина, Вам спасибо за содержательные и интересные экскурсии! И создание тонкой, Душевной атмосферы. Все очень взаимно:))Вам успехов и удач!
    S
    15 авг 2024
    Спасибо! Все очень понравилось!!!
    G
    15 авг 2024
    Hi Dina, thanks for this amazing visit. We learned a lot and discovered this beautiful place. Looking forward to meeting again.
    D
    12 авг 2024
    Dina, merci pour votre sourire et pour cette visite qui m'a permis de découvrir Cannes sous un autre angle. À bientôt j'espère pour une autre destination. David et Laura
    V
    3 авг 2024
    Дина огромное спасибо вам. Нам было очень интересно это очень здорово что мы вас встретили. Так что давайте держать связь и кто знает может мы скоро опять приедем в прованс. Нам безумно понравилось

    Входит в следующие категории Каннов

    Похожие экскурсии из Каннов

    Канны: кино и не только
    Пешая
    25 отзывов
    2 часа
    Индивидуальная
    до 7 чел.
    Канны: кино и не только - индивидуальная экскурсия
    Узнайте о знаменитостях и истории Канн, прогуливаясь по красной дорожке и набережной Круазетт
    Начало: На железнодорожном вокзале Канн
    25 ноя в 10:30
    26 ноя в 10:00
    147 за всё до 7 чел.
    Шарм Лазурного Берега
    На машине
    22 отзыва
    6 часов
    Индивидуальная
    до 4 чел.
    Шарм Лазурного Берега
    Побывать в знаменитых курортных городах Французской Ривьеры
    Начало: В Вашем отеле, просьба уточнить. Для круизов - В п...
    4 дек в 09:00
    5 дек в 09:00
    550 за всё до 4 чел.
    Русский след в Каннах
    Пешая
    1 отзыв
    2.5 часа
    Индивидуальная
    до 4 чел.
    Русский след в Каннах
    Пройтись по местам, где любили отдыхать именитые люди, и узнать больше о самом городе
    Начало: На ж/д вокзале в Каннах
    Завтра в 09:00
    25 ноя в 09:00
    174 за всё до 4 чел.
    У нас ещё много экскурсий в Каннах. Перейдите в каталог и выберите подходящую
    Все экскурсии в Каннах
    ХорошоТам