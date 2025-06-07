Большое путешествие по Лазурному побережью из Канн
Откройте для себя 9 городов Лазурного побережья за один день! Погрузитесь в атмосферу Монако, Ниццы и Канн, наслаждаясь уникальными видами и историей
За один день участники экскурсии смогут познакомиться с девятью городами Лазурного побережья. Прогулка начнётся с востока от Ниццы, где можно увидеть форт 16 века и музей ароматов Фрагонар. В Монако читать дальше
гости посетят Княжеский дворец и Океанографический музей. В Каннах будет возможность прогуляться по набережной Круазет и увидеть знаменитую красную дорожку. В Антибе путешественников ждут роскошные яхты и виды на форт Карре. Это уникальная возможность прикоснуться к миру кино и насладиться морскими пейзажами
На экскурсии по городу-государству вы увидите Княжеский дворец, Дворцовую площадь и Океанографический музей — шедевр монументальной архитектуры. При возможности мы заглянем в сад Святого Мартина, а также посмотрим дороги, на которых проходят автогонки «Формула 1». На площади Монте-Карло у вас будет свободное время, чтобы сделать фотографии на фоне живописных пейзажей, уютных кафе и легендарного казино.
Открытка из Ниццы!
Путешествие начнётся с чарующих морских панорам: они откроются вам с двух секретных точек, до которых не добраться пешком. Вы полюбуетесь бухтой Орлова и курортом Кап-Ферра, услышите историю Военно-морской базы России и сможете увидеть самые дорогие яхты Лазурного берега.
Вдохновляющий Эз
В этом средневековом городке вы погрузитесь в мир запахов, посетив один из лучших музеев духов. Местный экскурсовод раскроет секреты парфюмерного дома Фрагонар, расскажет о видах продукции и поможет подобрать аромат. А после вы отправитесь на прогулку по удивительному городку.
Канны — мир кино
В одном из самых кинематографических городов мира вы погуляете по открыточной набережной Круазет, увидите Дворец фестивалей, красную дорожку и аллею с отпечатками рук знаменитых актёров и режиссёров. В волшебной атмосфере Канн мы поговорим об истории ежегодного престижного кинофестиваля и вспомним его советских и российских лауреатов, а по пути заглянем в далёкое прошлое города, зародившегося в далёкой древности.
Антиб — порт миллиардеров
Роскошные яхты украшают пьянящие морские пейзажи этого места. Вы насладитесь видами, гуляя по порту и бухте, пройдёте по узким цветущим улочкам Старого города и услышите историю форта Карре, построенного в виде четырёхконечной звезды.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
Поедем на автомобиле
Пожалуйста, прежде чем оплатить заказ на 1 человека, уточняйте в переписке, состоится ли поездка
Мы заберём вас из заранее определённого нами места в Каннах и отвезём обратно после экскурсии
Мы не посещаем музеи
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей профессиональной команды
Что входит в стоимость, а что — нет
Заезд в Сен-Поль-де-Ванс — по желанию и с доплатой (€59 с чел. или €119 за группу). В этом случае экскурсия продлится на полтора часа
Трансфер из точки отправления (заранее определённая нами точка отправления на границе Франции и Монако) включён в стоимость экскурсии. Если вы остановились в другом городе на Лазурном берегу, трансфер оплачивается дополнительно. Стоимость уточняйте у гида в личной переписке
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Дворец фестивалей и конгрессов
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — Организатор в Каннах
Провёл экскурсии для 813 туристов
Меня зовут Владимир. Я представитель крупнейшей туристической компании на Лазурном Берегу. Вот уже более 10 лет наши гиды разрабатывают яркие и интересные маршруты и знакомят гостей с удивительными французскими городками. Ницца, Монако, Монте-Карло, Канны — вы побываете в лучших местах средиземноморского побережья и узнаете все о культуре, истории и традициях региона.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
–
3
–
2
–
1
–
Н
Наталья
7 июн 2025
Владимир молодец, очень комфортно провел экскурсию. Мы не устали,много посмотрели и узнали нового.
т
татьяна
22 апр 2025
Выбрать экскурсию у Владимира был очень хорошее решение, очень интересно все рассказал о каждой достопримечательности. Если вы желаете интересное время провождения,хороший и качественный сервис, Вам сюда. Большое спасибо Вам.
А
Андрей
3 апр 2025
Прекрасно организованная поездка! Путешествие по Лазурному Берегу - Канны, Монако, Антиб, Эз - всё это оставило массу положительных впечатлений. Отдельная благодарность гиду Владимиру.
Ж
Женя
12 фев 2025
Замечательная экскурсия! Гид очень интересно рассказывал, потрясающе красивые виды, Монако, Канны… Весь Лазурный Берег проехали, можно сказать, за один день. Узнали много интересного об истории этих мест. Ещё раз спасибо!
С
Саша
24 янв 2025
Потрясающе красивая и интересная экскурсия. Захватывающие виды Лазурного Берега и великолепие местной природы впечатляют. Гид Владимир - профессионал своего дела, он создал всем нам замечательное настроение. Мы узнали много интересных фактов о культуре, о местной жизни, об истории этого края. Пообедали в местном ресторане, что стало чудесной жемчужинкой нашей замечательной поездки.