Красная дорожка Каннского кинофестиваля, белоснежные яхты и средневековые улочки ждут вас на этой увлекательной экскурсии. Вы сможете увидеть отпечатки рук любимых актеров, насладиться видами на форт 16 века и узнать, что привлекало Пикассо и Шагала в Сен-Поль-де-Ванс. Эта поездка на автомобиле станет незабываемым приключением по западной части Лазурного побережья, открывая вам историю и красоту региона

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Канны – мир кино

Около получаса дороги от Ниццы, и вы окажетесь в одном из самых кинематографичных (во всех смыслах) городов мира. Погуляете по открыточной набережной Круазет, увидите Дворец фестивалей, красную дорожку и аллею с отпечатками рук знаменитых актеров и режиссеров. В декорациях Канн мы поговорим об истории ежегодного престижного кинофестиваля и вспомним российских лауреатов, а по пути заглянем в далекое прошлое города, который родился до нашей эры.

Антиб – порт миллиардеров

Роскошные яхты очень украшают пьянящие морские пейзажи этого места. Вы насладитесь видами, гуляя по порту и бухте, пройдете по узким цветущим улочкам Старого города и услышите историю форта Карре, построенного в виде 4-конечной звезды.

Сен-Поль-де-Ванс – средневековое очарование

В свое время здесь жил Марк Шагал. Вслед за ним вы влюбитесь в романтичный городок-крепость на высоком холме. Узнаете, чем прославилась гостиница «Золотая голубка» и чем так привлекательны местные галереи искусства.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Экскурсия проходит на автомобиле

Пожалуйста, прежде чем оплатить заказ на 1 человека, уточняйте в переписке, состоится ли экскурсия.

Мы заберем вас из отеля и отвезем обратно после экскурсии

Мы не посещаем музеи

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды

Что входит в стоимость, а что — нет

Трансфер из Ниццы включен в стоимость экскурсии

Если вы остановились в другом городе на Лазурном побережье, трансфер оплачивается дополнительно. Стоимость уточняйте у гида в личной переписке.

Программа этой экскурсии входит в программу нашего «Большого путешествия по Лазурному берегу» — заказать можно здесь