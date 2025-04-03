Мои заказы

Канны, Антиб, Сен-Поль-де-Ванс: на запад Лазурного побережья (из Канн)

Исследуйте Канны, Антиб и Сен-Поль-де-Ванс! Прогулка по набережной Круазет, роскошные яхты и средневековые улочки ждут вас. Бронируйте сейчас
Красная дорожка Каннского кинофестиваля, белоснежные яхты и средневековые улочки ждут вас на этой увлекательной экскурсии.

Вы сможете увидеть отпечатки рук любимых актеров, насладиться видами на форт 16 века и узнать, что привлекало Пикассо и Шагала в Сен-Поль-де-Ванс.

Эта поездка на автомобиле станет незабываемым приключением по западной части Лазурного побережья, открывая вам историю и красоту региона
5
4 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🎬 Каннский кинофестиваль
  • 🛥️ Белоснежные яхты
  • 🏰 Средневековые улочки
  • 🎨 Искусство Пикассо и Шагала
  • 🚗 Комфортный трансфер
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 16:00

Что можно увидеть

  • Дворец фестивалей
  • Форт Карре
  • Гостиница Золотая голубка

Описание экскурсии

Канны – мир кино

Около получаса дороги от Ниццы, и вы окажетесь в одном из самых кинематографичных (во всех смыслах) городов мира. Погуляете по открыточной набережной Круазет, увидите Дворец фестивалей, красную дорожку и аллею с отпечатками рук знаменитых актеров и режиссеров. В декорациях Канн мы поговорим об истории ежегодного престижного кинофестиваля и вспомним российских лауреатов, а по пути заглянем в далекое прошлое города, который родился до нашей эры.

Антиб – порт миллиардеров

Роскошные яхты очень украшают пьянящие морские пейзажи этого места. Вы насладитесь видами, гуляя по порту и бухте, пройдете по узким цветущим улочкам Старого города и услышите историю форта Карре, построенного в виде 4-конечной звезды.

Сен-Поль-де-Ванс – средневековое очарование

В свое время здесь жил Марк Шагал. Вслед за ним вы влюбитесь в романтичный городок-крепость на высоком холме. Узнаете, чем прославилась гостиница «Золотая голубка» и чем так привлекательны местные галереи искусства.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия проходит на автомобиле
  • Пожалуйста, прежде чем оплатить заказ на 1 человека, уточняйте в переписке, состоится ли экскурсия.
  • Мы заберем вас из отеля и отвезем обратно после экскурсии
  • Мы не посещаем музеи
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Трансфер из Ниццы включен в стоимость экскурсии
  • Если вы остановились в другом городе на Лазурном побережье, трансфер оплачивается дополнительно. Стоимость уточняйте у гида в личной переписке.

Программа этой экскурсии входит в программу нашего «Большого путешествия по Лазурному берегу» — заказать можно здесь

ежедневно в 16:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€199
Цена за человека если вы бронируете 3 места€166
Цена за человека если вы бронируете 4 места€125
Цена за человека если вы бронируете 5 мест€120
Цена за человека если вы бронируете 6 мест€100
Цена за человека если вы бронируете 7 мест€85
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Каннах
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 16:00
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир
Владимир — Организатор в Каннах
Провёл экскурсии для 813 туристов
Меня зовут Владимир. Я представитель крупнейшей туристической компании на Лазурном Берегу. Вот уже более 10 лет наши гиды разрабатывают яркие и интересные маршруты и знакомят гостей с удивительными французскими городками. Ницца, Монако, Монте-Карло, Канны — вы побываете в лучших местах средиземноморского побережья и узнаете все о культуре, истории и традициях региона.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
А
Андрей
3 апр 2025
Хочу поблагодарить гида Владимира за прекрасно проведённую экскурсию по Каннам и Сен-Поль-де-Вансу! Очень интересная и насыщенная программа, всё потрясающе чётко организовано, замечательные виды, интересные рассказы. Спасибо большое!
А
Александр
14 мар 2025
Экскурсия очень понравилась - было всё интересно, ритмично и очень комфортно. Узнали много интересного об истории и жизни в Каннах и на Лазурном Берегу. Гиду Владимиру большое спасибо!
Ж
Женя
26 фев 2025
Отличная экскурсия по Лазурному Берегу! Хочется поблагодарить гида Владимира за массу интересной информации!
С
Саша
24 янв 2025
Мне очень понравилась поездка, очень понравились сами Канны, море, пейзажи, было очень интересно слушать Владимира, у него профессиональные познания в области кинематографа, он, как выяснилось, сам многократно посещал Каннский кинофестиваль. Всё очень красиво, мы наслаждались прекрасными видами, сделали много фото на память. Рекомендую всем!

Входит в следующие категории Каннов

