Около получаса дороги от Ниццы, и вы окажетесь в одном из самых кинематографичных (во всех смыслах) городов мира. Погуляете по открыточной набережной Круазет, увидите Дворец фестивалей, красную дорожку и аллею с отпечатками рук знаменитых актеров и режиссеров. В декорациях Канн мы поговорим об истории ежегодного престижного кинофестиваля и вспомним российских лауреатов, а по пути заглянем в далекое прошлое города, который родился до нашей эры.
Антиб – порт миллиардеров
Роскошные яхты очень украшают пьянящие морские пейзажи этого места. Вы насладитесь видами, гуляя по порту и бухте, пройдете по узким цветущим улочкам Старого города и услышите историю форта Карре, построенного в виде 4-конечной звезды.
Сен-Поль-де-Ванс – средневековое очарование
В свое время здесь жил Марк Шагал. Вслед за ним вы влюбитесь в романтичный городок-крепость на высоком холме. Узнаете, чем прославилась гостиница «Золотая голубка» и чем так привлекательны местные галереи искусства.
А
Андрей
3 апр 2025
Хочу поблагодарить гида Владимира за прекрасно проведённую экскурсию по Каннам и Сен-Поль-де-Вансу! Очень интересная и насыщенная программа, всё потрясающе чётко организовано, замечательные виды, интересные рассказы. Спасибо большое!
А
Александр
14 мар 2025
Экскурсия очень понравилась - было всё интересно, ритмично и очень комфортно. Узнали много интересного об истории и жизни в Каннах и на Лазурном Берегу. Гиду Владимиру большое спасибо!
Ж
Женя
26 фев 2025
Отличная экскурсия по Лазурному Берегу! Хочется поблагодарить гида Владимира за массу интересной информации!
С
Саша
24 янв 2025
Мне очень понравилась поездка, очень понравились сами Канны, море, пейзажи, было очень интересно слушать Владимира, у него профессиональные познания в области кинематографа, он, как выяснилось, сам многократно посещал Каннский кинофестиваль. Всё очень красиво, мы наслаждались прекрасными видами, сделали много фото на память. Рекомендую всем!