Еще несколько необычных экскурсий в Каннах

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Канны — мировая столица кино

Иван А.
Иван А. – Гид из Каннов
Канны — мировая столица кино
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Канны — мировая столица кино
Канны — один из фешенебельных курортов Лазурного берега. Белоснежные отели и виллы выстроились вдоль набережной Круазет. Вдоль моря 🌊 тянется полоса пляжей со специально завезенным сюда золотистым песком.
Канны — это мировая столица ⭐️ кино 🎥. В сентябре 1946 г. в Каннах открылся первый Международный кинофестиваль. Родилась мировая столица кино. Каждую весну в Каннах, перед Дворцом фестивалей с примыкающей к нему Аллеей Звезд, красный ковер покрывает 24 ступени самой знаменитой лестницы в мире, и во Дворец поднимаются кинозвезды со всего света.
Чтобы наблюдать эту процессию, в Канны приезжают десятки тысяч поклонников в надежле увидеть своих кумиров, и те, кто восхищается стразами и блеском вечерних туалетов, созданных самыми известными кутюрье.
В остальное время года Канны — это город 🏙️ концертов, выставок, фестивалей, танцевальных конкурсов, спортивных соревнований и прочих мероприятий.
В Каннах бывали Чарли Чаплин, Тристан Бернар, Марлен Дитрих, Морис Шевалье, Софи Лорен, Барт Ланкястер, Катрин Денев и Принцесса Диана и др.
Начало и место завершения
🚩 Канны

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Иван А.
Иван А.
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