Канны манят не только кинофестивалем, но и богатой историей. Экскурсия начинается у легендарного отеля Карлтон, где узнаете о его тайнах. Прогулка по набережной Круазетт откроет виды на отели Martinez и

Majestic. У Дворца кинофестивалей вы услышите о ярких моментах фестиваля. На главной площади вас ждет фонтан лорда Брума, а в Старом городе - средиземноморский колорит. Поднимитесь на холм Сюке для панорамных видов и завершите день у старого порта

Описание экскурсии

Начнём у отеля Карлтон, символа роскоши и старинного шика. Вы узнаете, как отель стал любимым местом кинозвёзд и аристократии и какие тайны скрывают его стены.

Пройдём вдоль набережной Круазетт, полюбуемся белоснежными фасадами знаменитых отелей Martinez и Majestic, и поговорим о жизни, которая кипит здесь в дни кинофестиваля.

У самого Дворца кинофестивалей вы услышите о том, как создавался Каннский фестиваль, о самых ярких и даже скандальных моментах. На красной дорожке сделаем фотопаузу — почувствуйте себя звездой!

Отправимся к собору Notre Dame de Bon Voyage, у которого Наполеон попрощался с Каннами. Мы расскажем о роли этого места в истории города и о любопытных фактах про императора.

Окажемся на главной площади города, где стоит фонтан лорда Брума. Именно этот британец превратил Канны из рыбацкой деревушки в популярный курорт 19 века.

Попадём в Старый город — уютный квартал с узкими улицами, который сохранил свой средиземноморский колорит.

Поднимемся к холму Сюке, который считается колыбелью Канн. Здесь расположена знаменитая смотровая площадка с видом на старый порт Пьера, Лазурное побережье и Леринские острова.

Заглянем в Notre Dame de l’Espérance — красивейший памятник средневековой архитектуры. Обсудим его фрески, старинные статуи и то, как храм стал символом надежды для Канн.

Спустимся к старому порту и завершим прогулку у причалов, где соседствуют рыбацкие лодки и роскошные яхты.

