Мои заказы

Канны: кино, гламур и история

Откройте для себя Канны с новой стороны: от роскошных отелей до старинных улочек. Уникальная экскурсия для ценителей кино и истории
Канны манят не только кинофестивалем, но и богатой историей. Экскурсия начинается у легендарного отеля Карлтон, где узнаете о его тайнах. Прогулка по набережной Круазетт откроет виды на отели Martinez и
читать дальше

Majestic. У Дворца кинофестивалей вы услышите о ярких моментах фестиваля. На главной площади вас ждет фонтан лорда Брума, а в Старом городе - средиземноморский колорит. Поднимитесь на холм Сюке для панорамных видов и завершите день у старого порта

5
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🎬 Узнать историю Каннского кинофестиваля
  • 🏛️ Посетить знаковые места города
  • 🌊 Насладиться видами Лазурного берега
  • 🏰 Исследовать старинные улочки
  • 📸 Сделать уникальные фотографии
Канны: кино, гламур и история© Фёдор
Канны: кино, гламур и история© Фёдор
Канны: кино, гламур и история© Фёдор

Что можно увидеть

  • Отель Карлтон
  • Набережная Круазетт
  • Дворец кинофестивалей
  • Собор Notre Dame de Bon Voyage
  • Фонтан лорда Брума
  • Старый город
  • Холм Сюке
  • Notre Dame de l’Espérance
  • Старый порт

Описание экскурсии

Начнём у отеля Карлтон, символа роскоши и старинного шика. Вы узнаете, как отель стал любимым местом кинозвёзд и аристократии и какие тайны скрывают его стены.

Пройдём вдоль набережной Круазетт, полюбуемся белоснежными фасадами знаменитых отелей Martinez и Majestic, и поговорим о жизни, которая кипит здесь в дни кинофестиваля.

У самого Дворца кинофестивалей вы услышите о том, как создавался Каннский фестиваль, о самых ярких и даже скандальных моментах. На красной дорожке сделаем фотопаузу — почувствуйте себя звездой!

Отправимся к собору Notre Dame de Bon Voyage, у которого Наполеон попрощался с Каннами. Мы расскажем о роли этого места в истории города и о любопытных фактах про императора.

Окажемся на главной площади города, где стоит фонтан лорда Брума. Именно этот британец превратил Канны из рыбацкой деревушки в популярный курорт 19 века.

Попадём в Старый город — уютный квартал с узкими улицами, который сохранил свой средиземноморский колорит.

Поднимемся к холму Сюке, который считается колыбелью Канн. Здесь расположена знаменитая смотровая площадка с видом на старый порт Пьера, Лазурное побережье и Леринские острова.

Заглянем в Notre Dame de l’Espérance — красивейший памятник средневековой архитектуры. Обсудим его фрески, старинные статуи и то, как храм стал символом надежды для Канн.

Спустимся к старому порту и завершим прогулку у причалов, где соседствуют рыбацкие лодки и роскошные яхты.

Организационные детали

  • Продолжительность экскурсии — 2,5–3 ч.
  • По маршруту предусмотрены остановки — чтобы сделать фото и перекусить (при необходимости)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На набережной Круазет
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фёдор
Фёдор — ваша команда гидов в Каннах
Провели экскурсии для 301 туриста
Здравствуйте, меня зовут Фёдор. Я живу и учусь в Ницце на историческом факультете. Благодаря академическому подходу я глубже понимаю исторические события и культурные особенности региона, а жизнь в Ницце позволяет
читать дальше

рассказать не только о прошлом, но и о современном ритме Лазурного побережья. На моих экскурсиях и экскурсиях моих коллег вы не просто увидите достопримечательности — вы прочувствуете атмосферу и узнаете, чем живёт этот удивительный край сегодня.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
Екатерина
16 сен 2025
Прекрасный гид, умеющий услышать и воплотить все пожелания туристов. Прогулка получилась очень интересная, Федор очень образованный и эрудированный парень.
Так же посоветовал отличный пляж освежиться после экскурсии.
Спасибо
Т
Тамила
4 авг 2025
Отличный гид! Видно, что любит город и знает его вдоль и поперёк. Рассказывает интересно, с душой, отвечает на все вопросы. Очень приятный и позитивный. Так держать! Обязательно вернёмся и порекомендуем друзьям. 👍
Отличный гид! Видно, что любит город и знает его вдоль и поперёк. Рассказывает интересно, с душой,Отличный гид! Видно, что любит город и знает его вдоль и поперёк. Рассказывает интересно, с душой,Отличный гид! Видно, что любит город и знает его вдоль и поперёк. Рассказывает интересно, с душой,
A
Anna
24 июл 2025
Фёдор молодец! Отлично провели время, очень интересно, не только про кино, но и про историю города начиная с далекого прошлого. Рекомендуем!

Входит в следующие категории Каннов

Похожие экскурсии из Каннов

Канны: кино и не только
Пешая
2 часа
27 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Канны: кино и не только - индивидуальная экскурсия
Узнайте о знаменитостях и истории Канн, прогуливаясь по красной дорожке и набережной Круазетт
Начало: На железнодорожном вокзале Канн
21 ноя в 10:30
22 ноя в 10:00
€137 за всё до 7 чел.
Магия старого города и кинематографический гламур
Пешая
2 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Магия старого города и кинематографический гламур
Прогулка по Каннам откроет вам многообразие жизни и сказочную историю города. Увидите Дворец Фестивалей, легендарные отели и православный собор
Начало: Перед входом в офис по туризму Дворца фестивалей. ...
26 ноя в 09:00
27 ноя в 09:00
€250 за всё до 15 чел.
Очарование Канн
Пешая
На яхте
2 часа
21 отзыв
Водная прогулка
Очарование Канн: Водная прогулка
Погрузитесь в атмосферу Канн на индивидуальной водной прогулке: от средневековой улицы Менадье до знаменитого порта и дворца конгрессов
Начало: На ул. Менадье
Завтра в 11:00
20 ноя в 09:00
€140 за всё до 7 чел.
У нас ещё много экскурсий в Каннах. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Каннах