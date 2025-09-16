Откройте для себя Канны с новой стороны: от роскошных отелей до старинных улочек. Уникальная экскурсия для ценителей кино и истории
Канны манят не только кинофестивалем, но и богатой историей. Экскурсия начинается у легендарного отеля Карлтон, где узнаете о его тайнах. Прогулка по набережной Круазетт откроет виды на отели Martinez и читать дальше
Majestic. У Дворца кинофестивалей вы услышите о ярких моментах фестиваля. На главной площади вас ждет фонтан лорда Брума, а в Старом городе - средиземноморский колорит. Поднимитесь на холм Сюке для панорамных видов и завершите день у старого порта
5
3 отзыва
5 причин купить эту экскурсию
🎬 Узнать историю Каннского кинофестиваля
🏛️ Посетить знаковые места города
🌊 Насладиться видами Лазурного берега
🏰 Исследовать старинные улочки
📸 Сделать уникальные фотографии
Что можно увидеть
Отель Карлтон
Набережная Круазетт
Дворец кинофестивалей
Собор Notre Dame de Bon Voyage
Фонтан лорда Брума
Старый город
Холм Сюке
Notre Dame de l’Espérance
Старый порт
Описание экскурсии
Начнём у отеля Карлтон, символа роскоши и старинного шика. Вы узнаете, как отель стал любимым местом кинозвёзд и аристократии и какие тайны скрывают его стены.
Пройдём вдоль набережной Круазетт, полюбуемся белоснежными фасадами знаменитых отелей Martinez и Majestic, и поговорим о жизни, которая кипит здесь в дни кинофестиваля.
У самого Дворца кинофестивалей вы услышите о том, как создавался Каннский фестиваль, о самых ярких и даже скандальных моментах. На красной дорожке сделаем фотопаузу — почувствуйте себя звездой!
Отправимся к собору Notre Dame de Bon Voyage, у которого Наполеон попрощался с Каннами. Мы расскажем о роли этого места в истории города и о любопытных фактах про императора.
Окажемся на главной площади города, где стоит фонтан лорда Брума. Именно этот британец превратил Канны из рыбацкой деревушки в популярный курорт 19 века.
Попадём в Старый город — уютный квартал с узкими улицами, который сохранил свой средиземноморский колорит.
Поднимемся к холму Сюке, который считается колыбелью Канн. Здесь расположена знаменитая смотровая площадка с видом на старый порт Пьера, Лазурное побережье и Леринские острова.
Заглянем в Notre Dame de l’Espérance — красивейший памятник средневековой архитектуры. Обсудим его фрески, старинные статуи и то, как храм стал символом надежды для Канн.
Спустимся к старому порту и завершим прогулку у причалов, где соседствуют рыбацкие лодки и роскошные яхты.
Организационные детали
Продолжительность экскурсии — 2,5–3 ч.
По маршруту предусмотрены остановки — чтобы сделать фото и перекусить (при необходимости)
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной Круазет
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фёдор — ваша команда гидов в Каннах
Провели экскурсии для 301 туриста
Здравствуйте, меня зовут Фёдор. Я живу и учусь в Ницце на историческом факультете. Благодаря академическому подходу я глубже понимаю исторические события и культурные особенности региона, а жизнь в Ницце позволяет читать дальше
рассказать не только о прошлом, но и о современном ритме Лазурного побережья. На моих экскурсиях и экскурсиях моих коллег вы не просто увидите достопримечательности — вы прочувствуете атмосферу и узнаете, чем живёт этот удивительный край сегодня.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
–
3
–
2
–
1
–
Е
Екатерина
16 сен 2025
Прекрасный гид, умеющий услышать и воплотить все пожелания туристов. Прогулка получилась очень интересная, Федор очень образованный и эрудированный парень. Так же посоветовал отличный пляж освежиться после экскурсии. Спасибо
Т
Тамила
4 авг 2025
Отличный гид! Видно, что любит город и знает его вдоль и поперёк. Рассказывает интересно, с душой, отвечает на все вопросы. Очень приятный и позитивный. Так держать! Обязательно вернёмся и порекомендуем друзьям. 👍
A
Anna
24 июл 2025
Фёдор молодец! Отлично провели время, очень интересно, не только про кино, но и про историю города начиная с далекого прошлого. Рекомендуем!