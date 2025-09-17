Мои заказы

Очарование Канн

Погрузитесь в атмосферу Канн на индивидуальной водной прогулке: от средневековой улицы Менадье до знаменитого порта и дворца конгрессов
Бирюзовое небо, изумрудные горы и лазурное море Канн ждут вас на индивидуальной водной прогулке «Очарование Канн».

Прогулка по улице Менадье, дегустация деликатесов на рынке Форвиль, исследование исторического района Сюкэ с его
крепостным валом и церковью Нотр Дамм д’Эсперанс. Порт с роскошными яхтами и знаменитая яхта Кеннеди, набережная Круазетт и Дворец конгрессов. Увлекательные истории о знаменитостях, живших в Каннах, делают это путешествие незабываемым

5
20 отзывов

5 причин купить эту прогулку

  • 🌟 Уникальная атмосфера Канн
  • 🏛 Исторические достопримечательности
  • 🛥 Прогулка среди роскошных яхт
  • 🍇 Дегустация местных деликатесов
  • 🎬 Истории о знаменитостях
Очарование Канн© Диана
Очарование Канн© Диана
Очарование Канн© Диана
Ближайшие даты:
11
ноя14
ноя18
ноя20
ноя21
ноя23
ноя24
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00

Что можно увидеть

  • Улица Менадье
  • Рынок Форвиль
  • Район Сюкэ
  • Порт
  • Дворец конгрессов и фестивалей
  • Набережная Круазетт

Описание водной прогулки

  • Улица Менадье. Торговая улица, сохранившаяся со времён Средневековья. Одна из старейших в городе, где можно продегустировать местные деликатесы
  • Рынок Форвиль, что означает «за городом». Типичный провансальский рынок. Зданию присвоен знак «Наследие 20 века». Здесь вы почувствуете пульс Канн и отведаете местные лакомства
  • Район Сюкэ. Колыбель города, оплот антибских князей и монахов, пришедших с Леринских островов. Вы увидите крепостной вал, посетите церковь моряков Нотр Дамм д’Эсперанс, осмотрите романскую часовню Святой Анны и замок, где останавливался «человек в железной маске». А также насладитесь видом на Каннский залив
  • Порт. Знаменитый променад среди роскошных яхт. Я покажу знаменитую яхту Кеннеди, на которой он плавал по Лазурному берегу в сопровождении своей музы Мерлин Монро
  • Дворец конгрессов и фестивалей с его знаменитой лестницей, «Аллея звезд», а также набережная Круазетт. Вы узнаете, почему именно в Каннах стали проводить один из самых старых и престижных кинофестивалей в мире

На прогулке я расскажу о многовековой истории города, местной кухне, экономике и быте местных жителей. И конечно, вы услышите множество историй о знаменитостях, живших в Каннах в разные времена.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится без наушников
  • Вам понадобится удобная обувь, так как будем подниматься на самый верх города по средневековой улице, вымощенной булыжником
  • Возьмите с собой воду, головной убор и очки от солнца

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Менадье
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Диана
Диана — ваш гид в Каннах
Провела экскурсии для 236 туристов
Bonjour mes amis! Добро пожаловать на Лазурное побережье Франции. Я живу на юге Франции и являюсь дипломированным гидом. Этот край стал стал для меня не только местом проживания, но и
домом, который я с радостью открываю для гостей. Мне дана уникальная возможность совместить свои увлечения с работой и познакомить вас с тем, что так неистово люблю сама. В каждой экскурсии я стремлюсь передать свою страсть к этому региону, чтобы и у вас остались незабываемые впечатления. Я легко и ненавязчиво обращу вас «в свою веру». История края, живописные пейзажи и пляжи, лучшие рестораны, винодельни и рынки, где вы сможете попробовать подлинные деликатесы и вина, характерные для региона, всё это ляжет к вашим ногам. Яркие впечатления обеспечат вас энергией и силами до нашей следующей встречи. Тот, кто приехал один раз, вернётся вновь, это я могу сказать со 100% гарантией.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
20
4
3
2
1
Е
Екатерина
17 сен 2025
Были на обзорной экскурсии с Дианой! Посетили самые главные достопримечательности в удобном для нас темпе(были с ребенком и взрослыми родителями)
Узнали где можно вкусно поесть устрицы, поужинать и где можно купить сувениры, продукты и одежду местных умельцев!
Узнали историю Канн)
Спасибо большое!!! Надеемся на скорую встречу, с экскурсией на острова
И
Ирина
15 сен 2025
Сегодня мы отлично провели время в Каннах с Дианой! Нам понравилось то, как была организованна экскурсия. Все продумано до мелочей. Еще до встречи Диана снабдила нас ценной информацией какие билеты
и главное как купить на поезд, чтобы весь день можно было переезжать из одного городка в другой. Понравилась ее открытость, хорошее знание материала, умение слушать собеседника. Провела нас через рынок, где мы напробовались местных продуктов👍
Спасибо огромное, Диана, за хорошо организованную экскурсию 🤗

Н
Наталия
11 сен 2025
Диана интересный рассказчик,увлекательно рассказывает об истории и архитектуре. Спасибо за атмосферу,изложение материала и доброжелательность. Всем рекомендуем. Не пожалеете!
Юлия
Юлия
7 сен 2025
Очень круто было на экскурсии с Дианой!
Всегда приятно иметь дело с профессионалом.
Человек отлично знает историю, причём не только конкретного места, видно, что горит своей работой, отвечает на все интересующие вопросы
и приводит интересные факты из жизни исторических личностей и своей практики. 3 часа пролетели незаметно, хотя если бы позволило время, то взяли бы её на целый день. Уверен, было бы о чем поговорить.
Вот такие люди и должны быть гидами, без сомнения.
Желаем крепкого здоровья, расширения программной линейки и благодарных слушателей👍

Александр
Александр
25 авг 2025
Диана большой профессионал. Может рассказывать и о слухах и о знаменитостях и об исторических моментах. Экскурсия прошла легко и непринужденно. Были втроем с ребенком 11 лет. Получили так же много советов по поводу транспорта, ресторанов и магазинов. Рекомендую!!!
Елена
Елена
22 авг 2025
Экскурсия очень понравилась! Диана очень легко и интересно подаёт материал. Сразу заметно, что она и сама получает удовольствие от своей работы. Для меня это очень важно)
J
Julija
14 июл 2025
Экскурсия по Каннам нам очень понравилась. Мы были с маленьким ребёнком (4 года) в коляске, и Диана грамотно построила маршрут так, чтобы прогулка была комфортной, без лишней спешки, но при
этом информативной и насыщенной.

За несколько часов мы успели увидеть все основные достопримечательности города, обсудить местную культуру, традиции и кухню.

Диана дала нам много полезной информации для дальнейшего пребывания на Лазурном берегу. Также получили хорошие рекомендации по ресторанам и кафе города.

В целом, экскурсия была интересной, содержательной и хорошо продуманной. Благодарим за профессиональный подход и внимание к деталям.

Д
Дмитрий
24 июн 2025
Все было отлично
Анна
Анна
13 июн 2025
Нам понравилась экскурсия, было очень интересно познакомиться с городом, получили много полезных советов как спланировать оставшуюся часть отпуска. Диана внимательно отнеслась ко всем нашим вопросам и пожеланиям.
Natalia
Natalia
22 мая 2025
В Каннах у нас было не очень много времени, но Диана показала и рассказала про самые интересные места. Вечером вкусно поужинали по её рекомендации в хорошем рыбном ресторане. Муж забыл телефон в такси, Диана поговорила с водителем и он вернул его в наш отель. Спасибо большое за всё!
В следующий раз посетим с ней остров Сент-Онора.
А
Алексей
20 апр 2025
Хорошая обзорная экскурсия. Диана очень хороший и заботливый гид)
марина
марина
7 апр 2025
Отличная экскурсия для тех, кто впервые приехал в Канны. Нам очень повезло с гидом! С первых минут знакомства Диана сумела расположить нас к себе и создать дружеский настрой, постепенно погружая
нас в незабываемую атмосферу этого удивительного города. Мы узнали много интересных исторических фактов и деталей, сделали огромное количество прекрасных памятных снимков с потрясающими видами на город и на залив, и, конечно, услышали забавные истории о кино и кинозвездах! Хотелось бы отметить также очень удобный маршрут прогулки! Диана деликатно подстраивалась под наш темп, и к нашему удивлению, к окончанию экскурсии оказалось, что мы побывали практически во всех знаковых точках на карте Канн, и при этом совершенно не чувствовали усталости. Благодаря нашему гиду и ее рассказам, возникло желание пересмотреть фильмы, которые были представлены на Каннский фестиваль в разные годы и почитать книги об истории города и его жителях. Хотелось бы еще раз сказать «спасибо» и до новых встреч!

Д
Джей
5 апр 2025
Диана прекрасно провела экскурсию и рассказала все по теме, даже про железную маску
О
Осипова
6 фев 2025
Огромное спасибо гиду Диане за замечательную экскурсию по Каннам! Благодаря её увлекательному рассказу, город открылся для нас с новой стороны. История, интересные факты, местные легенды — всё было подано так живо и интересно, что время пролетело незаметно. Обязательно вернёмся и снова обратимся к Диане!
А
Антон
6 фев 2025
Отличная экскурсия! Нам особенно понравилась прогулка по набережной Круазетт, где Диана рассказала, как менялся город и какие секреты хранят эти роскошные отели. Рассказ про куртизанку Отеро, форма груди которой взята за основу для строительства купола отеля Карлтон, просто🔥.

Входит в следующие категории Каннов

