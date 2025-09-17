Е Екатерина Были на обзорной экскурсии с Дианой! Посетили самые главные достопримечательности в удобном для нас темпе(были с ребенком и взрослыми родителями)

Узнали где можно вкусно поесть устрицы, поужинать и где можно купить сувениры, продукты и одежду местных умельцев!

Узнали историю Канн)

Спасибо большое!!! Надеемся на скорую встречу, с экскурсией на острова

И Ирина читать дальше и главное как купить на поезд, чтобы весь день можно было переезжать из одного городка в другой. Понравилась ее открытость, хорошее знание материала, умение слушать собеседника. Провела нас через рынок, где мы напробовались местных продуктов👍

Спасибо огромное, Диана, за хорошо организованную экскурсию 🤗 Сегодня мы отлично провели время в Каннах с Дианой! Нам понравилось то, как была организованна экскурсия. Все продумано до мелочей. Еще до встречи Диана снабдила нас ценной информацией какие билеты

Н Наталия Диана интересный рассказчик,увлекательно рассказывает об истории и архитектуре. Спасибо за атмосферу,изложение материала и доброжелательность. Всем рекомендуем. Не пожалеете!

Юлия

Всегда приятно иметь дело с профессионалом.

Человек отлично знает историю, причём не только конкретного места, видно, что горит своей работой, отвечает на все интересующие вопросы читать дальше и приводит интересные факты из жизни исторических личностей и своей практики. 3 часа пролетели незаметно, хотя если бы позволило время, то взяли бы её на целый день. Уверен, было бы о чем поговорить.

Вот такие люди и должны быть гидами, без сомнения.

Желаем крепкого здоровья, расширения программной линейки и благодарных слушателей👍 Очень круто было на экскурсии с Дианой!Всегда приятно иметь дело с профессионалом.Человек отлично знает историю, причём не только конкретного места, видно, что горит своей работой, отвечает на все интересующие вопросы

Александр Диана большой профессионал. Может рассказывать и о слухах и о знаменитостях и об исторических моментах. Экскурсия прошла легко и непринужденно. Были втроем с ребенком 11 лет. Получили так же много советов по поводу транспорта, ресторанов и магазинов. Рекомендую!!!

Елена Экскурсия очень понравилась! Диана очень легко и интересно подаёт материал. Сразу заметно, что она и сама получает удовольствие от своей работы. Для меня это очень важно)

J Julija читать дальше этом информативной и насыщенной.



За несколько часов мы успели увидеть все основные достопримечательности города, обсудить местную культуру, традиции и кухню.



Диана дала нам много полезной информации для дальнейшего пребывания на Лазурном берегу. Также получили хорошие рекомендации по ресторанам и кафе города.



В целом, экскурсия была интересной, содержательной и хорошо продуманной. Благодарим за профессиональный подход и внимание к деталям. Экскурсия по Каннам нам очень понравилась. Мы были с маленьким ребёнком (4 года) в коляске, и Диана грамотно построила маршрут так, чтобы прогулка была комфортной, без лишней спешки, но при

Д Дмитрий Все было отлично

Анна Нам понравилась экскурсия, было очень интересно познакомиться с городом, получили много полезных советов как спланировать оставшуюся часть отпуска. Диана внимательно отнеслась ко всем нашим вопросам и пожеланиям.

Natalia В Каннах у нас было не очень много времени, но Диана показала и рассказала про самые интересные места. Вечером вкусно поужинали по её рекомендации в хорошем рыбном ресторане. Муж забыл телефон в такси, Диана поговорила с водителем и он вернул его в наш отель. Спасибо большое за всё!

В следующий раз посетим с ней остров Сент-Онора.

А Алексей Хорошая обзорная экскурсия. Диана очень хороший и заботливый гид)

марина читать дальше нас в незабываемую атмосферу этого удивительного города. Мы узнали много интересных исторических фактов и деталей, сделали огромное количество прекрасных памятных снимков с потрясающими видами на город и на залив, и, конечно, услышали забавные истории о кино и кинозвездах! Хотелось бы отметить также очень удобный маршрут прогулки! Диана деликатно подстраивалась под наш темп, и к нашему удивлению, к окончанию экскурсии оказалось, что мы побывали практически во всех знаковых точках на карте Канн, и при этом совершенно не чувствовали усталости. Благодаря нашему гиду и ее рассказам, возникло желание пересмотреть фильмы, которые были представлены на Каннский фестиваль в разные годы и почитать книги об истории города и его жителях. Хотелось бы еще раз сказать «спасибо» и до новых встреч! Отличная экскурсия для тех, кто впервые приехал в Канны. Нам очень повезло с гидом! С первых минут знакомства Диана сумела расположить нас к себе и создать дружеский настрой, постепенно погружая

Д Джей Диана прекрасно провела экскурсию и рассказала все по теме, даже про железную маску

О Осипова Огромное спасибо гиду Диане за замечательную экскурсию по Каннам! Благодаря её увлекательному рассказу, город открылся для нас с новой стороны. История, интересные факты, местные легенды — всё было подано так живо и интересно, что время пролетело незаметно. Обязательно вернёмся и снова обратимся к Диане!