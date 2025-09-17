Бирюзовое небо, изумрудные горы и лазурное море Канн ждут вас на индивидуальной водной прогулке «Очарование Канн».
Прогулка по улице Менадье, дегустация деликатесов на рынке Форвиль, исследование исторического района Сюкэ с его
Прогулка по улице Менадье, дегустация деликатесов на рынке Форвиль, исследование исторического района Сюкэ с его
5 причин купить эту прогулку
- 🌟 Уникальная атмосфера Канн
- 🏛 Исторические достопримечательности
- 🛥 Прогулка среди роскошных яхт
- 🍇 Дегустация местных деликатесов
- 🎬 Истории о знаменитостях
Что можно увидеть
- Улица Менадье
- Рынок Форвиль
- Район Сюкэ
- Порт
- Дворец конгрессов и фестивалей
- Набережная Круазетт
Описание водной прогулки
- Улица Менадье. Торговая улица, сохранившаяся со времён Средневековья. Одна из старейших в городе, где можно продегустировать местные деликатесы
- Рынок Форвиль, что означает «за городом». Типичный провансальский рынок. Зданию присвоен знак «Наследие 20 века». Здесь вы почувствуете пульс Канн и отведаете местные лакомства
- Район Сюкэ. Колыбель города, оплот антибских князей и монахов, пришедших с Леринских островов. Вы увидите крепостной вал, посетите церковь моряков Нотр Дамм д’Эсперанс, осмотрите романскую часовню Святой Анны и замок, где останавливался «человек в железной маске». А также насладитесь видом на Каннский залив
- Порт. Знаменитый променад среди роскошных яхт. Я покажу знаменитую яхту Кеннеди, на которой он плавал по Лазурному берегу в сопровождении своей музы Мерлин Монро
- Дворец конгрессов и фестивалей с его знаменитой лестницей, «Аллея звезд», а также набережная Круазетт. Вы узнаете, почему именно в Каннах стали проводить один из самых старых и престижных кинофестивалей в мире
На прогулке я расскажу о многовековой истории города, местной кухне, экономике и быте местных жителей. И конечно, вы услышите множество историй о знаменитостях, живших в Каннах в разные времена.
Организационные детали
- Экскурсия проводится без наушников
- Вам понадобится удобная обувь, так как будем подниматься на самый верх города по средневековой улице, вымощенной булыжником
- Возьмите с собой воду, головной убор и очки от солнца
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Менадье
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Диана — ваш гид в Каннах
Провела экскурсии для 236 туристов
Bonjour mes amis! Добро пожаловать на Лазурное побережье Франции. Я живу на юге Франции и являюсь дипломированным гидом. Этот край стал стал для меня не только местом проживания, но иЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 20 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
17 сен 2025
Были на обзорной экскурсии с Дианой! Посетили самые главные достопримечательности в удобном для нас темпе(были с ребенком и взрослыми родителями)
Узнали где можно вкусно поесть устрицы, поужинать и где можно купить сувениры, продукты и одежду местных умельцев!
Узнали историю Канн)
Спасибо большое!!! Надеемся на скорую встречу, с экскурсией на острова
Узнали где можно вкусно поесть устрицы, поужинать и где можно купить сувениры, продукты и одежду местных умельцев!
Узнали историю Канн)
Спасибо большое!!! Надеемся на скорую встречу, с экскурсией на острова
И
Ирина
15 сен 2025
Сегодня мы отлично провели время в Каннах с Дианой! Нам понравилось то, как была организованна экскурсия. Все продумано до мелочей. Еще до встречи Диана снабдила нас ценной информацией какие билеты
Н
Наталия
11 сен 2025
Диана интересный рассказчик,увлекательно рассказывает об истории и архитектуре. Спасибо за атмосферу,изложение материала и доброжелательность. Всем рекомендуем. Не пожалеете!
Юлия
7 сен 2025
Очень круто было на экскурсии с Дианой!
Всегда приятно иметь дело с профессионалом.
Человек отлично знает историю, причём не только конкретного места, видно, что горит своей работой, отвечает на все интересующие вопросы
Всегда приятно иметь дело с профессионалом.
Человек отлично знает историю, причём не только конкретного места, видно, что горит своей работой, отвечает на все интересующие вопросы
Александр
25 авг 2025
Диана большой профессионал. Может рассказывать и о слухах и о знаменитостях и об исторических моментах. Экскурсия прошла легко и непринужденно. Были втроем с ребенком 11 лет. Получили так же много советов по поводу транспорта, ресторанов и магазинов. Рекомендую!!!
Елена
22 авг 2025
Экскурсия очень понравилась! Диана очень легко и интересно подаёт материал. Сразу заметно, что она и сама получает удовольствие от своей работы. Для меня это очень важно)
J
Julija
14 июл 2025
Экскурсия по Каннам нам очень понравилась. Мы были с маленьким ребёнком (4 года) в коляске, и Диана грамотно построила маршрут так, чтобы прогулка была комфортной, без лишней спешки, но при
Д
Дмитрий
24 июн 2025
Все было отлично
Анна
13 июн 2025
Нам понравилась экскурсия, было очень интересно познакомиться с городом, получили много полезных советов как спланировать оставшуюся часть отпуска. Диана внимательно отнеслась ко всем нашим вопросам и пожеланиям.
Natalia
22 мая 2025
В Каннах у нас было не очень много времени, но Диана показала и рассказала про самые интересные места. Вечером вкусно поужинали по её рекомендации в хорошем рыбном ресторане. Муж забыл телефон в такси, Диана поговорила с водителем и он вернул его в наш отель. Спасибо большое за всё!
В следующий раз посетим с ней остров Сент-Онора.
В следующий раз посетим с ней остров Сент-Онора.
А
Алексей
20 апр 2025
Хорошая обзорная экскурсия. Диана очень хороший и заботливый гид)
марина
7 апр 2025
Отличная экскурсия для тех, кто впервые приехал в Канны. Нам очень повезло с гидом! С первых минут знакомства Диана сумела расположить нас к себе и создать дружеский настрой, постепенно погружая
Д
Джей
5 апр 2025
Диана прекрасно провела экскурсию и рассказала все по теме, даже про железную маску
О
Осипова
6 фев 2025
Огромное спасибо гиду Диане за замечательную экскурсию по Каннам! Благодаря её увлекательному рассказу, город открылся для нас с новой стороны. История, интересные факты, местные легенды — всё было подано так живо и интересно, что время пролетело незаметно. Обязательно вернёмся и снова обратимся к Диане!
А
Антон
6 фев 2025
Отличная экскурсия! Нам особенно понравилась прогулка по набережной Круазетт, где Диана рассказала, как менялся город и какие секреты хранят эти роскошные отели. Рассказ про куртизанку Отеро, форма груди которой взята за основу для строительства купола отеля Карлтон, просто🔥.
Входит в следующие категории Каннов
Похожие экскурсии из Каннов
Индивидуальная
до 7 чел.
Канны: кино и не только - индивидуальная экскурсия
Узнайте о знаменитостях и истории Канн, прогуливаясь по красной дорожке и набережной Круазетт
Начало: На железнодорожном вокзале Канн
12 ноя в 10:00
13 ноя в 10:30
€137 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Канны: кино, гламур и история
Откройте для себя Канны с новой стороны: от роскошных отелей до старинных улочек. Уникальная экскурсия для ценителей кино и истории
Начало: На набережной Круазет
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:00
€170 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Русский след в Каннах
Пройтись по местам, где любили отдыхать именитые люди, и узнать больше о самом городе
Начало: На ж/д вокзале в Каннах
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
€181 за всё до 4 чел.