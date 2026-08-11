4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшие месяцы для экскурсии по Каннам - с мая по сентябрь. В это время город особенно красив и насыщен событиями, что делает прогулку незабываемой.

На индивидуальной экскурсии по Каннам вы познакомитесь с историей и гламуром этого курортного города. Прогулка по старинным улочкам откроет вам секреты жизни местных жителей и знаменитостей.Увидите Дворец Фестивалей, где проходят

самые яркие события мирового кино, и узнаете, как Канны стали столицей кинематографа. Подниметесь на холм Сюке к замку Кастр, откуда открывается панорама на город и Леринские острова. Посетите церковь Нотр-Дам-де Л’Есперанс и узнаете истории русских эмигрантов, связанные с городом

Описание экскурсии

История городка, ставшего столицей мирового кино

Фестивальная дорожка, лучи прожекторов, роскошные наряды звезд кино, улыбки, публика, журналисты, переполненные терассы кафе — кажется, что центр мира переместился в Канны в дни проведения Каннского кинофестиваля. Как получилось, что этот маленький, ничем не приметный городок на берегу моря превратился сначала в модный английский, потом русский курорт в 19 веке, а позже в гламурную столицу мирового кино? Судьба? Стечение обстоятельств или что-то другое? Что делают и чем живут местные жители, когда затихает бурление фестивальных дней? Какая жизнь и какая память прячутся за разноцветными фасадами на старинных извилистых улочках старого города? Об этом и многом другом мы поговорим на прогулке по самым красивым и известным местам Канн. И удивительная жизнь этого небольшого города с мировой кинематографической славой станет вам ближе и понятнее.

Панорамные виды

По узким кривым улочкам вы подниметесь на старинный хлом Сюке, к средневековому замку Кастр, где сейчас находится местный краеведческий музей. С высоты перед вами откроется дивная панорама на весь город, Каннскую гавань и Леринские острова. Зайдете в церковь Нотр-Дам-де Л’Есперанс. А спустившись вниз, окажетесь в гавани, откуда отходят кораблики к островам Св. Онората и Св. Маргариты.

Дворец Фестивалей и легендарные отели

На набережной Круазетт перед вами предстанет Дворец Фестивалей, свидетель самых «звездных» моментов в жизни города. Это совсем другой город — антитеза старому. Тени звездного прошлого и настоящего материализуются в отпечатках ладоней киноактеров мирового кино, ставших легендой. Вы узнаете, кто из русских актеров удостоился оставить здесь свой отпечаток. Затем вы увидите легедарные отели Мажестик, Карлтон и Мартинез, которые хранят множество воспоминаний о звездных постояльцах.

Русские эмигранты

Возле тех же отелей мы поговорим и о более старых историях, в которых немало драм, связанных с русскими эмигрантами. Среди них таинственный уход из жизни Саввы Морозова, коллекционера французского нового искусства. Русский собор Св. Михаила с голубыми луковками куполов погрузит вас в мир русских зимних сезонов с историями великих князей, русской эмиграции и сегодняшних проблем зарубежной православной церкви.

Завершим прогулку в конце Круазетт, где я вам расскажу историю названия этого бульвара, а также открою секрет каннской пальмовой ветви.