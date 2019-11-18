4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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История Канн в старинных дворцах, элитных отелях и набережных

Наталья
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Наталья – ваш гид
На прогулке по курортному городу Лазурного побережья вы познакомитесь со всем многообразием жизни и сказочной историей Канн.

Рассматривая старинные фасады домов, за которыми витают тени прошлого, вы услышите истории о любви, драмах и счастливых развязках.

Увидите знаменитый Дворец Фестивалей, легендарные отели, православный собор и откроете секрет каннской пальмовой ветви.
190 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 14 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 15 человек
Можно с детьми
Встреча Перед входом в офис по туризму Дворца фестивалей. Для круизов - в порту, на выходе с лайнера.
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Магия старого города и кинематографический гламур
Магия старого города и кинематографический гламур

Что вас ожидает

История городка, ставшего столицей мирового кино
Фестивальная дорожка, лучи прожекторов, роскошные наряды звезд кино, улыбки, публика, журналисты, переполненные терассы кафе — кажется, что центр мира переместился в Канны в дни проведения Каннского кинофестиваля. Как получилось, что этот маленький, ничем не приметный городок на берегу моря превратился сначала в модный английский, потом русский курорт в 19 веке, а позже в гламурную столицу мирового кино? Судьба? Стечение обстоятельств или что-то другое? Что делают и чем живут местные жители, когда затихает бурление фестивальных дней? Какая жизнь и какая память прячутся за разноцветными фасадами на старинных извилистых улочках старого города? Об этом и многом другом мы поговорим на прогулке по самым красивым и известным местам Канн. И удивительная жизнь этого небольшого города с мировой кинематографической славой станет вам ближе и понятнее.

Панорамные виды
По узким кривым улочкам вы подниметесь на старинный хлом Сюке, к средневековому замку Кастр, где сейчас находится местный краеведческий музей. С высоты перед вами откроется дивная панорама на весь город, Каннскую гавань и Леринские острова. Зайдете в церковь Нотр-Дам-де Л’Есперанс. А спустившись вниз, окажетесь в гавани, откуда отходят кораблики к островам Св.Онората и Св. Маргариты.

Дворец Фестивалей и легендарные отели
На набережной Круазетт перед вами предстанет Дворец Фестивалей, свидетель самых «звездных» моментов в жизни города. Это совсем другой город — антитеза старому. Тени звездного прошлого и настоящего материализуются в отпечатках ладоней киноактеров мирового кино, ставших легендой. Вы узнаете, кто из русских актеров удостоился оставить здесь свой отпечаток. Затем вы увидите легедарные отели Мажестик, Карлтон и Мартинез, которые хранят множество воспоминаний о звездных постояльцах.

Русские эмигранты
Возле тех же отелей мы поговорим и о более старых историях, в которых немало драм, связанных с русскими эмигрантами. Среди них таинственный уход из жизни Саввы Морозова, коллекционера французского нового искусства. Русский собор Св.Михаила с голубыми луковками куполов погрузит вас в мир русских зимних сезонов с историями великих князей, русской эмиграции и сегодняшних проблем зарубежной православной церкви.

Завершим прогулку в конце Круазетт, где я вам расскажу историю названия этого бульвара, а также открою секрет каннской пальмовой ветви.

Магия старого города и кинематографический гламур
Магия старого города и кинематографический гламур

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Перед входом в офис по туризму Дворца фестивалей. Для круизов - в порту, на выходе с лайнера..
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Наталья
Наталья
По образованию филолог, кончала французское отделение Ленинградского Университета. Во Франции живу уже почти 20 лет, в последние годы увлеклась историей и искусством, училась в Высшей художественной школе Лувра, получила национальный диплом гида и сейчас работаю лицензированным гидом-переводчиком. С радостью делюсь своим увлечением с моими туристами. Смысл своей работы вижу в том, чтобы помочь вам почувствовать особый дух этой необыкновенной, удивительной и прекрасной страны через ее историю, культуру и искусство.
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

18 ноября 2019
Очень понравилось, обязательно обратимся к Наталье ещё раз, когда вернёмся в те края👍 Замечательный гид
8 июня 2019
Дорогая Наталья! Большое спасибо за прекрасную прогулку! Вы нас очаровали с первой минуты своей особой энергией и профессионализмом!
Отлично спланированный маршрут, талант рассказчика, красивый язык, ваши забота и терпение заслуживают всяческих похвал! Я уже планирую отпуск на следующий год по вашим рекомендациям.
Всего самого доброго, Наталья! Спасибо ещё раз!
3 мая 2019
Наталья очень позитивная!:)) потому всё интересно и динамично. Всё что можно было посмотреть - удалось. Спасибо!
6 июня 2018
Наталья легко нашла общий язык с детьми, время пролетело незаметно, все получили новые знания и положительные эмоции

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