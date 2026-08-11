4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Магия старого города и кинематографический гламур

Прогулка по Каннам откроет вам многообразие жизни и сказочную историю города. Увидите Дворец Фестивалей, легендарные отели и православный собор
На индивидуальной экскурсии по Каннам вы познакомитесь с историей и гламуром этого курортного города. Прогулка по старинным улочкам откроет вам секреты жизни местных жителей и знаменитостей.

Увидите Дворец Фестивалей, где проходят
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самые яркие события мирового кино, и узнаете, как Канны стали столицей кинематографа. Подниметесь на холм Сюке к замку Кастр, откуда открывается панорама на город и Леринские острова. Посетите церковь Нотр-Дам-де Л’Есперанс и узнаете истории русских эмигрантов, связанные с городом

5
13 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальная история Канн
  • 🏰 Старинные улочки и замок
  • 🎬 Дворец Фестивалей
  • 🏨 Легендарные отели
  • 🇷🇺 Истории русских эмигрантов

Лучшее время для посещения

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Лучшие месяцы для экскурсии по Каннам - с мая по сентябрь. В это время город особенно красив и насыщен событиями, что делает прогулку незабываемой.
Сейчас август — это идеальное время.
Магия старого города и кинематографический гламур
Магия старого города и кинематографический гламур
Магия старого города и кинематографический гламур

Что можно увидеть

  • Дворец Фестивалей
  • Замок Кастр
  • Церковь Нотр-Дам-де Л’Есперанс
  • Отели Мажестик
  • Отели Карлтон
  • Отели Мартинез

Описание экскурсии

История городка, ставшего столицей мирового кино

Фестивальная дорожка, лучи прожекторов, роскошные наряды звезд кино, улыбки, публика, журналисты, переполненные терассы кафе — кажется, что центр мира переместился в Канны в дни проведения Каннского кинофестиваля. Как получилось, что этот маленький, ничем не приметный городок на берегу моря превратился сначала в модный английский, потом русский курорт в 19 веке, а позже в гламурную столицу мирового кино? Судьба? Стечение обстоятельств или что-то другое? Что делают и чем живут местные жители, когда затихает бурление фестивальных дней? Какая жизнь и какая память прячутся за разноцветными фасадами на старинных извилистых улочках старого города? Об этом и многом другом мы поговорим на прогулке по самым красивым и известным местам Канн. И удивительная жизнь этого небольшого города с мировой кинематографической славой станет вам ближе и понятнее.

Панорамные виды

По узким кривым улочкам вы подниметесь на старинный хлом Сюке, к средневековому замку Кастр, где сейчас находится местный краеведческий музей. С высоты перед вами откроется дивная панорама на весь город, Каннскую гавань и Леринские острова. Зайдете в церковь Нотр-Дам-де Л’Есперанс. А спустившись вниз, окажетесь в гавани, откуда отходят кораблики к островам Св. Онората и Св. Маргариты.

Дворец Фестивалей и легендарные отели

На набережной Круазетт перед вами предстанет Дворец Фестивалей, свидетель самых «звездных» моментов в жизни города. Это совсем другой город — антитеза старому. Тени звездного прошлого и настоящего материализуются в отпечатках ладоней киноактеров мирового кино, ставших легендой. Вы узнаете, кто из русских актеров удостоился оставить здесь свой отпечаток. Затем вы увидите легедарные отели Мажестик, Карлтон и Мартинез, которые хранят множество воспоминаний о звездных постояльцах.

Русские эмигранты

Возле тех же отелей мы поговорим и о более старых историях, в которых немало драм, связанных с русскими эмигрантами. Среди них таинственный уход из жизни Саввы Морозова, коллекционера французского нового искусства. Русский собор Св. Михаила с голубыми луковками куполов погрузит вас в мир русских зимних сезонов с историями великих князей, русской эмиграции и сегодняшних проблем зарубежной православной церкви.

Завершим прогулку в конце Круазетт, где я вам расскажу историю названия этого бульвара, а также открою секрет каннской пальмовой ветви.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Перед входом в офис по туризму Дворца фестивалей. Для круизов - в порту, на выходе с лайнера
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваш гид в Каннах
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провела экскурсии для 1181 туриста
По образованию филолог, кончала французское отделение Ленинградского Университета. Во Франции живу уже почти 20 лет, в последние годы увлеклась историей и искусством, училась в Высшей художественной школе Лувра, получила национальный
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диплом гида и сейчас работаю лицензированным гидом-переводчиком. С радостью делюсь своим увлечением с моими туристами. Смысл своей работы вижу в том, чтобы помочь вам почувствовать особый дух этой необыкновенной, удивительной и прекрасной страны через ее историю, культуру и искусство.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
13
4
3
2
1
С
Спасибо огромное за нашу экскурсию. Было увлекательно, очень душевно и интересно.
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С
Огромное спасибо за невероятную экскурсию! Гид Наталья- настоящий профессионал. Информация подавалась легко и увлекательно, без сухих дат, но с массой интересных фактов. Город раскрылся совершенно с новой стороны — не просто место для кинозвезд, а уютный уголок с потрясающей историей. Рекомендую.
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О
Спасибо большое за интересную, информативную экскурсию по городу Канны. Наталья рассказала нам о том, как проходит кинофестиваль и как при этом преображается город. Так же мы узнали ключевые события в истории Канн и связанные с ними легенды.
С Натальей было очень легко общаться всем членам нашей семьи. Все наши пожелания были учтены, и двухчасовая экскурсия пролетела на одном дыхании
Наталья
Наталья
Ответ организатора:
Ольга, я рада была познакомиться с вами и вашей замечательной семьей. У вас прекрасные дети, успехов и удачи им во всем.
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И
Очень интересная, приятная и задорная экскурсия! Большое спасибо Наталье!
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Елена
Очень понравилась прогулка по Каннам с Натальей - за 2 часа мы успели узнать и об истории города, и о том, чем живет город сейчас, и о Франции в целом,
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и сделать покупки на местном блошином рынке. Получилась такая приятная легкая прогулка и беседа, не похожая на формат экурсии с шаблонным историческим ликбезом) Спасибо Наталье за теплый прием, живые эмоции и незабываемый день!

Очень понравилась прогулка по Каннам с Натальей - за 2 часа мы успели узнать и об
Очень понравилась прогулка по Каннам с Натальей - за 2 часа мы успели узнать и об
Очень понравилась прогулка по Каннам с Натальей - за 2 часа мы успели узнать и об
Очень понравилась прогулка по Каннам с Натальей - за 2 часа мы успели узнать и об
Очень понравилась прогулка по Каннам с Натальей - за 2 часа мы успели узнать и об
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Е
Наталья провела для нашей семьи интересную экскурсию по Каннам, внимательна к запросам туристам, нашла подход к детям. Приятный в общении экскурсовод.
Наталья провела для нашей семьи интересную экскурсию по Каннам, внимательна к запросам туристам, нашла подход к детям. Приятный в общении экскурсовод.
Наталья провела для нашей семьи интересную экскурсию по Каннам, внимательна к запросам туристам, нашла подход к детям. Приятный в общении экскурсовод.
Наталья провела для нашей семьи интересную экскурсию по Каннам, внимательна к запросам туристам, нашла подход к детям. Приятный в общении экскурсовод.
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