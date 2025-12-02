читать дальше

детально предварительно разрабатывает экскурсию, ищет и потом показывает туристам самые красивые места в сказочных деревеньках, заказывает обед в самых проверенных аутентичных ресторанчиках на Дороге вина, завозит в самые лучшие винодельни, где можно купить уникальное местное вино (а можно и не покупать, просто продегустировать). Я вот не собиралась покупать, но, попробовала - и не удержалось, уж больно ароматное было 😊. Наталья интересно рассказывает по дороге об Эльзасе, о местном виноделии, о деревушках, которые проезжаем, заводит на смотровую площадку среди виноградников на склонах Вогезов, откуда открываются особенные виды на живописные окрестности Дороги вина, показывает магазинчики, где можно при желании приобрести лучшие вкусные «сувениры». Без местного экскурсовода большую часть таких мест не найдёшь, это надо знать. В общем, я в восторге, горячо рекомендую экскурсию Натальи и благодарю её за незабываемую поезду с ней.