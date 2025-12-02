Индивидуальная
до 3 чел.
Дорога вин и живописные деревни Эльзаса на вашем авто
Индивидуальная экскурсия по Кольмару и эльзасским винным дорогам. Узнайте историю города и насладитесь дегустацией местных вин
«Экскурсия проводится круглый год, но дегустация вин невозможна с 10 января по 30 марта, в связи с тем, что виноделы уходят на заслуженный отпуск»
17 дек в 09:00
18 дек в 09:00
€348 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Легендарная дорога вина: живописные деревни и винные погреба Эльзаса
Не упустите шанс увидеть настоящий Эльзас! В программе: дегустация вин, посещение исторических погребов и уютных ресторанов. Всё это на личном автомобиле гида
«Дегустации бесплатные при условии, что после вы купите 2–3 бутылки вина»
12 дек в 09:00
13 дек в 12:00
€498 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Кольмару и окрестностям
Погрузитесь в атмосферу средневекового Кольмара на индивидуальной экскурсии. Утренние прогулки по улицам города подарят незабываемые впечатления
«Поедем на дегустацию к частному виноделу в роскошный особняк 17 века»
12 дек в 09:00
13 дек в 12:00
€498 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр2 декабря 2025Прекрасная экскурсия
- ЛЛюдмила2 ноября 2025Экскурсия прошла замечательно! Всё очень понравилось — было познавательно, комфортно и с душой. Начали день с кофе и свежего круассана
- ААлександр16 августа 2025Пишу отзыв, что называется,"по горячим следам".
Наталья провела нам экскурс по деревенькам Эльзаса, где мы познакомились с местной архитектурой, кулинарией и,
- ЛЛенар7 августа 2025Огромное спасибо Наталье за проведенную экскурсию! Провели замечательный день. Столько впечатлений и эмоций. Экскурсия прошла на одном дыхании 😊 Благодаря
- ННаталья22 декабря 2024Прежде всего, спасибо Наталье за проведенный вместе день. Маршрут продуман, учитывает пожелания путешественников, включает в себя посещение нескольких деревень, посетить
- ЖЖеня15 октября 2024Отлично провели время с Натальей. Все было интересно и вкусно. Нам очень понравилось, надеемся вернуться ещё раз:-)
- ИИрина6 октября 2024Наша экскурсия прошла просто замечательно! В течение дня с Екатериной мы побывали в живописных деревушках Эльзаса, продегустировали изысканные эльзасские вина
- ННаталья1 июня 2024Катерина, чудная, интересная и очень внимательная экскурсовод!
Она учла все наши пожелания и просьбы, адаптировав маршрут под наши интересы. Тур прошел мгновенно, 7 часов пролетели, расставаться не хотелось!
Спасибо Кате огромное, когда вернёмся, будем обязательно с ней сотрудничать ещё и ещё 🙏🫶
- ННаталия14 апреля 2024Поездка по Дороге вина и еще обязательно с Натальей - это главное, что нужно сделать при поездке в Эльзас! Наталья
- ЕЕлена29 декабря 2023Экскурсия прошла прекрасно. Екатерина прямо по ходу перестроила маршрут, исходя из наших интересов. Дополнительно заехали в винный погреб и магазинчик сыров и колбас.
- ВВера24 декабря 2023Спасибо нашего гиду, показала интересные местечки, которые знают только местные, всем рекомендуем 👍🏼
- ВВладимир8 октября 2023Спасибо Наталье за такой прекрасный день!
Приятная и лёгкая в общении - гид.
Мы с супругой не ожидали, что столько всего можно
- ММария22 июня 2023Прекрасное путешествие с Екатериной! Красиво и вкусно, увлекательный рассказ гида - мы точно вернёмся к Кате и в Эльзас!
- ААртур27 апреля 2023Был в Эльзасе пятый раз. Во всех деревнях и городках, где проходила экскурсия, тоже был неоднократно. При этом экскурсия была
- ММарина18 марта 20239 марта мы побывали на экскурсии "Дорога вин и живописные деревни Эльзаса". Деревни даже превзошли наши ожидания: нетронутые войной сказочные
- AAlona25 ноября 2018Было очень интересно и вкусно! Катерина могла бы рассказывать ещё и дальше, но мы уже сдались. Я была раньше в
- ААлексей13 сентября 2018Нам очень понравилась экскурсия. Екатерина много знает об Эльзасе (и, более широко, об истории и культуре) и с удовольствием этими
- ГГалина19 апреля 2018Екатерина - прекрасный гид, очень внимательная и неравнодушная, ответственная девушка. Нам очень понравился день, проведенный вместе с Екатериной: было интересно,
