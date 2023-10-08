Оказаться в местах, словно из сказки, и попробовать регион на вкус
Не побывать в наших крохотных, но очень колоритных деревушках — значит не увидеть настоящий, самобытный Эльзас. Я познакомлю вас с местными королём и королевой — Рислингом и Гевюрцтраминер. Отвезу в исторические винные погреба и туда, где случайно придумали шампанское. Забронирую для вас столик уютного ресторана с эльзасской кухней и проведу по лабиринтам улочек.
Ближайшие даты:
12
окт
окт
19
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20
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Приглашаю совместить экскурсию по живописным местам и гастрономическое путешествие. В программе:
- Отправимся в исторические винные погреба пробовать изысканные вина рислинг и гевюрцтраминер, которые называют утончёнными и благородными.
- При желании побываем в винном хозяйстве, где случайно придумали метод шампанского. Да-да, именно в Эльзасе!
- Пообедаем в одном из небольших ресторанов в глухой деревушке по пути. Улитки, шукрут, лягушки, флешнака, телячьи щёчки… Я могу ещё долго перечислять!
- Заглянем в открыточные деревни Риквир и Эгишайм, а также малоизвестные местечки, где живёт 300–500 человек. Здесь вас ждёт прямой выход к виноградникам, множество фонтанов с золотыми рыбками и лабиринты узких улиц.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на моём личном автомобиле Mercedes. Все расходы за транспорт и парковки включены в стоимость.
- Я заберу вас из удобного вам места в Кольмаре и по окончании отвезу обратно
- Дегустации бесплатные при условии, что после вы купите 2–3 бутылки вина
- Обед в ресторане оплачивается отдельно на месте
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Кольмаре
Провела экскурсии для 90 туристов
Меня зовут Наталья. Я живу в Кольмаре со своей семьей 14 лет. За это время мне удалось по-настоящему прочувствовать его атмосферу и открыть места, которые невозможно найти в стандартных туристических маршрутах. С удовольствием поделюсь с вами своими находками, знаниями, советами и любовью к этому удивительному городу!
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Владимир
8 окт 2023
Спасибо Наталье за такой прекрасный день!
Приятная и лёгкая в общении - гид.
Мы с супругой не ожидали, что столько всего можно увидеть и узнать за 8 часов.
Наталья прекрасно соединила самые туристические деревеньки и те, которые бы мы сами никогда не нашли. И что самое интересное, то именно там были спрятаны - самый вкусный ресторан с лягушками и улитками, где мы обедали (Наталья заранее побеспокоилась), невероятный магазинчик с французскими изысками, шикарные виноградники.
Винодельню, в которую повезла нас гид - будем помнить ещё долго. Теперь жалеем, что мало купили этого превосходного вина.
Однозначно - это был лучший день за нашу поездку по Франции! Наши высшие рекомендации гиду Наталье. Вернёмся точно и уже с друзьями.
Приятная и лёгкая в общении - гид.
Мы с супругой не ожидали, что столько всего можно увидеть и узнать за 8 часов.
Наталья прекрасно соединила самые туристические деревеньки и те, которые бы мы сами никогда не нашли. И что самое интересное, то именно там были спрятаны - самый вкусный ресторан с лягушками и улитками, где мы обедали (Наталья заранее побеспокоилась), невероятный магазинчик с французскими изысками, шикарные виноградники.
Винодельню, в которую повезла нас гид - будем помнить ещё долго. Теперь жалеем, что мало купили этого превосходного вина.
Однозначно - это был лучший день за нашу поездку по Франции! Наши высшие рекомендации гиду Наталье. Вернёмся точно и уже с друзьями.
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