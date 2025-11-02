Не побывать в крохотных, но очень колоритных деревушках Эльзаса - значит не увидеть его самобытность. Гид познакомит вас с местными королём и королевой - Рислингом и Гевюрцтраминер. Вы посетите исторические

винные погреба и место, где случайно придумали шампанское. Забронируется столик в уютном ресторане с эльзасской кухней, а также проведёт по лабиринтам улочек. Экскурсия проходит на личном автомобиле Mercedes, все расходы за транспорт и парковки включены. Дегустации бесплатные при условии покупки 2-3 бутылок вина. Обед оплачивается отдельно

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии - с июня по сентябрь, когда погода в Эльзасе наиболее комфортная, а виноградники предстают во всей красе. В это время года деревни оживают, а рестораны предлагают свежие сезонные блюда. Апрель, май и октябрь также подойдут для поездки, но могут быть более прохладными и менее оживлёнными. В зимние месяцы экскурсия возможна, но погода может быть менее благоприятной для прогулок, хотя уютные винные погреба и рестораны остаются открытыми для посетителей.

Сейчас август — это идеальное время.