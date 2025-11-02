Не побывать в крохотных, но очень колоритных деревушках Эльзаса - значит не увидеть его самобытность. Гид познакомит вас с местными королём и королевой - Рислингом и Гевюрцтраминер. Вы посетите исторические
5 причин купить эту экскурсию
- 🍷 Дегустация изысканных вин
- 🏰 Посещение исторических погребов
- 🍽️ Обед в уютных ресторанах
- 🚗 Комфортное путешествие на Mercedes
- 🌟 Эксклюзивные места и малоизвестные деревни
Лучшее время для посещения
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апр
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июн
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Лучшее время для экскурсии - с июня по сентябрь, когда погода в Эльзасе наиболее комфортная, а виноградники предстают во всей красе. В это время года деревни оживают, а рестораны предлагают свежие сезонные блюда. Апрель, май и октябрь также подойдут для поездки, но могут быть более прохладными и менее оживлёнными. В зимние месяцы экскурсия возможна, но погода может быть менее благоприятной для прогулок, хотя уютные винные погреба и рестораны остаются открытыми для посетителей.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Исторические винные погреба
- Винное хозяйство
- Рестораны с эльзасской кухней
- Деревни Риквир и Эгишайм
Описание экскурсии
Приглашаю совместить экскурсию по живописным местам и гастрономическое путешествие. В программе:
- Отправимся в исторические винные погреба пробовать изысканные вина рислинг и гевюрцтраминер, которые называют утончёнными и благородными.
- При желании побываем в винном хозяйстве, где случайно придумали метод шампанского. Да-да, именно в Эльзасе!
- Пообедаем в одном из небольших ресторанов в глухой деревушке по пути. Улитки, шукрут, лягушки, флешнака, телячьи щёчки… Я могу ещё долго перечислять!
- Заглянем в открыточные деревни Риквир и Эгишайм, а также малоизвестные местечки, где живёт 300–500 человек. Здесь вас ждёт прямой выход к виноградникам, множество фонтанов с золотыми рыбками и лабиринты узких улиц.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на моём личном автомобиле Mercedes. Все расходы за транспорт и парковки включены в стоимость.
- Я заберу вас из удобного вам места в Кольмаре и по окончании отвезу обратно
- Дегустации бесплатные при условии, что после вы купите 2–3 бутылки вина
- Обед в ресторане оплачивается отдельно на месте
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Кольмаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 268 туристов
Меня зовут Наталья. Живу в Кольмаре со своей семьей 17 лет. За это время мне удалось по-настоящему прочувствовать его атмосферу и открыть места, которые невозможно найти в стандартных туристических маршрутах. С удовольствием поделюсь с вами своими находками, знаниями, советами и любовью к этому удивительному городу!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Экскурсия прошла замечательно! Всё очень понравилось — было познавательно, комфортно и с душой. Начали день с кофе и свежего круассана в уютной маленькой кофейне — прекрасное начало путешествия. Организация на
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Наталья, большое спасибо за прекрасную поездку по дороге вина!
Нам всё очень понравилось. С Вами было очень легко и приятно общаться.
Спасибо за атмосферу и замечательный день в Эльзасе.
Нам всё очень понравилось. С Вами было очень легко и приятно общаться.
Спасибо за атмосферу и замечательный день в Эльзасе.
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Д
Наталья показала нам места настолько великолепные, что мы аж устали от этой красоты. Беседа была лёгкой и приятной, и содержательной. Может быть, если бы побольше времени, я бы хотел подняться на какую-то смотровую площадку на краю гор.
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А
Пишу отзыв, что называется,"по горячим следам".
Наталья провела нам экскурс по деревенькам Эльзаса, где мы познакомились с местной архитектурой, кулинарией и, конечно же, виноделием. Вся семья осталась очень довольна: каждый в этой экскурсии нашел для себя что-то увлекательное.
Самое главное - что появилось желание вернуться сюда еще не раз. В этом - несомненная заслуга Натальи!
Наталья провела нам экскурс по деревенькам Эльзаса, где мы познакомились с местной архитектурой, кулинарией и, конечно же, виноделием. Вся семья осталась очень довольна: каждый в этой экскурсии нашел для себя что-то увлекательное.
Самое главное - что появилось желание вернуться сюда еще не раз. В этом - несомненная заслуга Натальи!
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Поездка по Дороге вина и еще обязательно с Натальей - это главное, что нужно сделать при поездке в Эльзас! Наталья детально предварительно разрабатывает экскурсию, ищет и потом показывает туристам самые
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В
Спасибо Наталье за такой прекрасный день!
Приятная и лёгкая в общении - гид.
Мы с супругой не ожидали, что столько всего можно увидеть и узнать за 8 часов.
Наталья прекрасно соединила самые туристические
Приятная и лёгкая в общении - гид.
Мы с супругой не ожидали, что столько всего можно увидеть и узнать за 8 часов.
Наталья прекрасно соединила самые туристические
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