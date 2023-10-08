Спасибо Наталье за такой прекрасный день!

Приятная и лёгкая в общении - гид.

Мы с супругой не ожидали, что столько всего можно увидеть и узнать за 8 часов.

Наталья прекрасно соединила самые туристические деревеньки и те, которые бы мы сами никогда не нашли. И что самое интересное, то именно там были спрятаны - самый вкусный ресторан с лягушками и улитками, где мы обедали (Наталья заранее побеспокоилась), невероятный магазинчик с французскими изысками, шикарные виноградники.

Винодельню, в которую повезла нас гид - будем помнить ещё долго. Теперь жалеем, что мало купили этого превосходного вина.

Однозначно - это был лучший день за нашу поездку по Франции! Наши высшие рекомендации гиду Наталье. Вернёмся точно и уже с друзьями.