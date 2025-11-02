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Легендарная дорога вина: живописные деревни и винные погреба Эльзаса

Не упустите шанс увидеть настоящий Эльзас! В программе: дегустация вин, посещение исторических погребов и уютных ресторанов. Всё это на личном автомобиле гида
Не побывать в крохотных, но очень колоритных деревушках Эльзаса - значит не увидеть его самобытность. Гид познакомит вас с местными королём и королевой - Рислингом и Гевюрцтраминер. Вы посетите исторические
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винные погреба и место, где случайно придумали шампанское. Забронируется столик в уютном ресторане с эльзасской кухней, а также проведёт по лабиринтам улочек. Экскурсия проходит на личном автомобиле Mercedes, все расходы за транспорт и парковки включены. Дегустации бесплатные при условии покупки 2-3 бутылок вина. Обед оплачивается отдельно

5
10 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🍷 Дегустация изысканных вин
  • 🏰 Посещение исторических погребов
  • 🍽️ Обед в уютных ресторанах
  • 🚗 Комфортное путешествие на Mercedes
  • 🌟 Эксклюзивные места и малоизвестные деревни

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии - с июня по сентябрь, когда погода в Эльзасе наиболее комфортная, а виноградники предстают во всей красе. В это время года деревни оживают, а рестораны предлагают свежие сезонные блюда. Апрель, май и октябрь также подойдут для поездки, но могут быть более прохладными и менее оживлёнными. В зимние месяцы экскурсия возможна, но погода может быть менее благоприятной для прогулок, хотя уютные винные погреба и рестораны остаются открытыми для посетителей.
Сейчас август — это идеальное время.
Легендарная дорога вина: живописные деревни и винные погреба Эльзаса
Легендарная дорога вина: живописные деревни и винные погреба Эльзаса
Легендарная дорога вина: живописные деревни и винные погреба Эльзаса

Что можно увидеть

  • Исторические винные погреба
  • Винное хозяйство
  • Рестораны с эльзасской кухней
  • Деревни Риквир и Эгишайм

Описание экскурсии

Приглашаю совместить экскурсию по живописным местам и гастрономическое путешествие. В программе:

  • Отправимся в исторические винные погреба пробовать изысканные вина рислинг и гевюрцтраминер, которые называют утончёнными и благородными.
  • При желании побываем в винном хозяйстве, где случайно придумали метод шампанского. Да-да, именно в Эльзасе!
  • Пообедаем в одном из небольших ресторанов в глухой деревушке по пути. Улитки, шукрут, лягушки, флешнака, телячьи щёчки… Я могу ещё долго перечислять!
  • Заглянем в открыточные деревни Риквир и Эгишайм, а также малоизвестные местечки, где живёт 300–500 человек. Здесь вас ждёт прямой выход к виноградникам, множество фонтанов с золотыми рыбками и лабиринты узких улиц.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на моём личном автомобиле Mercedes. Все расходы за транспорт и парковки включены в стоимость.
  • Я заберу вас из удобного вам места в Кольмаре и по окончании отвезу обратно
  • Дегустации бесплатные при условии, что после вы купите 2–3 бутылки вина
  • Обед в ресторане оплачивается отдельно на месте

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваш гид в Кольмаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 268 туристов
Меня зовут Наталья. Живу в Кольмаре со своей семьей 17 лет. За это время мне удалось по-настоящему прочувствовать его атмосферу и открыть места, которые невозможно найти в стандартных туристических маршрутах. С удовольствием поделюсь с вами своими находками, знаниями, советами и любовью к этому удивительному городу!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
3
2
1
Людмила
Экскурсия прошла замечательно! Всё очень понравилось — было познавательно, комфортно и с душой. Начали день с кофе и свежего круассана в уютной маленькой кофейне — прекрасное начало путешествия. Организация на
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высшем уровне, маршрут продуман, гид рассказывал интересно и с любовью к месту. Обед в ресторане оказался просто великолепным — вкусная еда и приятная атмосфера. Спасибо за чудесный день и отличные впечатления!

Экскурсия прошла замечательно! Всё очень понравилось — было познавательно, комфортно и с душой. Начали день с
Экскурсия прошла замечательно! Всё очень понравилось — было познавательно, комфортно и с душой. Начали день с
Экскурсия прошла замечательно! Всё очень понравилось — было познавательно, комфортно и с душой. Начали день с
Экскурсия прошла замечательно! Всё очень понравилось — было познавательно, комфортно и с душой. Начали день с
Экскурсия прошла замечательно! Всё очень понравилось — было познавательно, комфортно и с душой. Начали день с
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Anna
Наталья, большое спасибо за прекрасную поездку по дороге вина!
Нам всё очень понравилось. С Вами было очень легко и приятно общаться.
Спасибо за атмосферу и замечательный день в Эльзасе.
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Д
Наталья показала нам места настолько великолепные, что мы аж устали от этой красоты. Беседа была лёгкой и приятной, и содержательной. Может быть, если бы побольше времени, я бы хотел подняться на какую-то смотровую площадку на краю гор.
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А
Пишу отзыв, что называется,"по горячим следам".
Наталья провела нам экскурс по деревенькам Эльзаса, где мы познакомились с местной архитектурой, кулинарией и, конечно же, виноделием. Вся семья осталась очень довольна: каждый в этой экскурсии нашел для себя что-то увлекательное.
Самое главное - что появилось желание вернуться сюда еще не раз. В этом - несомненная заслуга Натальи!
Пишу отзыв, что называется,"по горячим следам".
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Наталия
Поездка по Дороге вина и еще обязательно с Натальей - это главное, что нужно сделать при поездке в Эльзас! Наталья детально предварительно разрабатывает экскурсию, ищет и потом показывает туристам самые
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красивые места в сказочных деревеньках, заказывает обед в самых проверенных аутентичных ресторанчиках на Дороге вина, завозит в самые лучшие винодельни, где можно купить уникальное местное вино (а можно и не покупать, просто продегустировать). Я вот не собиралась покупать, но, попробовала - и не удержалось, уж больно ароматное было 😊. Наталья интересно рассказывает по дороге об Эльзасе, о местном виноделии, о деревушках, которые проезжаем, заводит на смотровую площадку среди виноградников на склонах Вогезов, откуда открываются особенные виды на живописные окрестности Дороги вина, показывает магазинчики, где можно при желании приобрести лучшие вкусные «сувениры». Без местного экскурсовода большую часть таких мест не найдёшь, это надо знать. В общем, я в восторге, горячо рекомендую экскурсию Натальи и благодарю её за незабываемую поезду с ней.

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В
Спасибо Наталье за такой прекрасный день!
Приятная и лёгкая в общении - гид.
Мы с супругой не ожидали, что столько всего можно увидеть и узнать за 8 часов.
Наталья прекрасно соединила самые туристические
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деревеньки и те, которые бы мы сами никогда не нашли. И что самое интересное, то именно там были спрятаны - самый вкусный ресторан с лягушками и улитками, где мы обедали (Наталья заранее побеспокоилась), невероятный магазинчик с французскими изысками, шикарные виноградники.
Винодельню, в которую повезла нас гид - будем помнить ещё долго. Теперь жалеем, что мало купили этого превосходного вина.
Однозначно - это был лучший день за нашу поездку по Франции! Наши высшие рекомендации гиду Наталье. Вернёмся точно и уже с друзьями.

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Входит в следующие категории Кольмара

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