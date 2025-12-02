Мои заказы

Гастрономические экскурсии Кольмара

Найдено 4 экскурсии в категории «Гастрономические» в Кольмаре на русском языке, цены от €159. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Кольмар - рождественская сказка
Пешая
2 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Кольмар - рождественская сказка
Главные достопримечательности и эльзасские традиции на вечерней прогулке в сезон волшебства
Начало: На площади 18 ноября (Place du 18 novembre)
«Поговорим и о прошлом Кольмара: вы услышите секреты дома ста голов и готического собора Сен-Мартен, узнаете о культуре, гастрономических и винных традициях региона и города, о знаменитых жителях и героях, почитаемых в Кольмаре»
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
€174 за всё до 5 чел.
Дорога вин и живописные деревни Эльзаса на вашем авто
На машине
7 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Дорога вин и живописные деревни Эльзаса на вашем авто
Индивидуальная экскурсия по Кольмару и эльзасским винным дорогам. Узнайте историю города и насладитесь дегустацией местных вин
«Экскурсия проводится круглый год, но дегустация вин невозможна с 10 января по 30 марта, в связи с тем, что виноделы уходят на заслуженный отпуск»
17 дек в 09:00
18 дек в 09:00
€348 за всё до 3 чел.
Легендарная дорога вина: живописные деревни и винные погреба Эльзаса
На машине
8 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Легендарная дорога вина: живописные деревни и винные погреба Эльзаса
Не упустите шанс увидеть настоящий Эльзас! В программе: дегустация вин, посещение исторических погребов и уютных ресторанов. Всё это на личном автомобиле гида
«Приглашаю совместить экскурсию по живописным местам и гастрономическое путешествие»
12 дек в 09:00
13 дек в 12:00
€498 за всё до 4 чел.
Чарующий Кольмар
Пешая
2 часа
17 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Чарующий Кольмар
Прогуляйтесь по скрытым улочкам Кольмара, узнайте историю фахверковых домов и попробуйте французские деликатесы на фермерском рынке
Начало: У музея Унтерлинден
«Кольмар — не только культурная, но и гастрономическая столица Эльзаса»
12 дек в 08:00
13 дек в 12:00
€159 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    2 декабря 2025
    Дорога вин и живописные деревни Эльзаса на вашем авто
    Прекрасная экскурсия
  • Л
    Людмила
    2 ноября 2025
    Легендарная дорога вина: живописные деревни и винные погреба Эльзаса
    Экскурсия прошла замечательно! Всё очень понравилось — было познавательно, комфортно и с душой. Начали день с кофе и свежего круассана
    читать дальше

    в уютной маленькой кофейне — прекрасное начало путешествия. Организация на высшем уровне, маршрут продуман, гид рассказывал интересно и с любовью к месту. Обед в ресторане оказался просто великолепным — вкусная еда и приятная атмосфера. Спасибо за чудесный день и отличные впечатления!

    Экскурсия прошла замечательно! Всё очень понравилось — было познавательно, комфортно и с душой. Начали день сЭкскурсия прошла замечательно! Всё очень понравилось — было познавательно, комфортно и с душой. Начали день сЭкскурсия прошла замечательно! Всё очень понравилось — было познавательно, комфортно и с душой. Начали день сЭкскурсия прошла замечательно! Всё очень понравилось — было познавательно, комфортно и с душой. Начали день сЭкскурсия прошла замечательно! Всё очень понравилось — было познавательно, комфортно и с душой. Начали день с
  • А
    Александр
    16 августа 2025
    Легендарная дорога вина: живописные деревни и винные погреба Эльзаса
    Пишу отзыв, что называется,"по горячим следам".
    Наталья провела нам экскурс по деревенькам Эльзаса, где мы познакомились с местной архитектурой, кулинарией и,
    читать дальше

    конечно же, виноделием. Вся семья осталась очень довольна: каждый в этой экскурсии нашел для себя что-то увлекательное.
    Самое главное - что появилось желание вернуться сюда еще не раз. В этом - несомненная заслуга Натальи!

    Пишу отзыв, что называется,"по горячим следам"
  • Л
    Ленар
    7 августа 2025
    Легендарная дорога вина: живописные деревни и винные погреба Эльзаса
    Огромное спасибо Наталье за проведенную экскурсию! Провели замечательный день. Столько впечатлений и эмоций. Экскурсия прошла на одном дыхании 😊 Благодаря
    читать дальше

    Наталье увидели милые деревушки Эльзаса и познакомились с историей региона. Вкусно поели и попробовали местные вина. Наталья очень приятный и легкий человек и интересный собеседник. Всем рекомендуем😊👍

  • Н
    Наталья
    22 декабря 2024
    Легендарная дорога вина: живописные деревни и винные погреба Эльзаса
    Прежде всего, спасибо Наталье за проведенный вместе день. Маршрут продуман, учитывает пожелания путешественников, включает в себя посещение нескольких деревень, посетить
    читать дальше

    которые самостоятельно вряд ли получится за один день, тем более на общественном транспорте. Можно продегустировать вино в одной из многочисленных виноделен, опять таки учитывая вкус группы. Мы даже успели погулять по окрестностям одной из деревень, поднявшись на холм и полюбовавшись видами городка, далеко не всякий знает об этой опции. Очень рекомендуем эту экскурсию и Наталью.

  • Ж
    Женя
    15 октября 2024
    Легендарная дорога вина: живописные деревни и винные погреба Эльзаса
    Отлично провели время с Натальей. Все было интересно и вкусно. Нам очень понравилось, надеемся вернуться ещё раз:-)
  • И
    Ирина
    6 октября 2024
    Дорога вин и живописные деревни Эльзаса на вашем авто
    Наша экскурсия прошла просто замечательно! В течение дня с Екатериной мы побывали в живописных деревушках Эльзаса, продегустировали изысканные эльзасские вина
    читать дальше

    и познакомились с традиционной кухней региона. Нам также удалось заехать на фабрику по производству знаменитого эльзасского сыра, где мы попробовали несколько десятков невероятно вкусных сортов. Купив понравившиеся сыры, мы взяли их с собой в дальнейшее путешествие, что добавило особенного шарма нашим дням. А местные колбаски оказались просто восхитительными!

    Екатерина — прекрасный гид, легко и интересно преподносит материал. Это был незабываемый день в Эльзасе. Огромное спасибо за экскурсию!

  • Н
    Наталья
    1 июня 2024
    Дорога вин и живописные деревни Эльзаса на вашем авто
    Катерина, чудная, интересная и очень внимательная экскурсовод!
    Она учла все наши пожелания и просьбы, адаптировав маршрут под наши интересы. Тур прошел мгновенно, 7 часов пролетели, расставаться не хотелось!
    Спасибо Кате огромное, когда вернёмся, будем обязательно с ней сотрудничать ещё и ещё 🙏🫶
  • Н
    Наталия
    14 апреля 2024
    Легендарная дорога вина: живописные деревни и винные погреба Эльзаса
    Поездка по Дороге вина и еще обязательно с Натальей - это главное, что нужно сделать при поездке в Эльзас! Наталья
    читать дальше

    детально предварительно разрабатывает экскурсию, ищет и потом показывает туристам самые красивые места в сказочных деревеньках, заказывает обед в самых проверенных аутентичных ресторанчиках на Дороге вина, завозит в самые лучшие винодельни, где можно купить уникальное местное вино (а можно и не покупать, просто продегустировать). Я вот не собиралась покупать, но, попробовала - и не удержалось, уж больно ароматное было 😊. Наталья интересно рассказывает по дороге об Эльзасе, о местном виноделии, о деревушках, которые проезжаем, заводит на смотровую площадку среди виноградников на склонах Вогезов, откуда открываются особенные виды на живописные окрестности Дороги вина, показывает магазинчики, где можно при желании приобрести лучшие вкусные «сувениры». Без местного экскурсовода большую часть таких мест не найдёшь, это надо знать. В общем, я в восторге, горячо рекомендую экскурсию Натальи и благодарю её за незабываемую поезду с ней.

  • Е
    Елена
    29 декабря 2023
    Дорога вин и живописные деревни Эльзаса на вашем авто
    Экскурсия прошла прекрасно. Екатерина прямо по ходу перестроила маршрут, исходя из наших интересов. Дополнительно заехали в винный погреб и магазинчик сыров и колбас.
  • В
    Вера
    24 декабря 2023
    Легендарная дорога вина: живописные деревни и винные погреба Эльзаса
    Спасибо нашего гиду, показала интересные местечки, которые знают только местные, всем рекомендуем 👍🏼
  • В
    Владимир
    8 октября 2023
    Легендарная дорога вина: живописные деревни и винные погреба Эльзаса
    Спасибо Наталье за такой прекрасный день!
    Приятная и лёгкая в общении - гид.
    Мы с супругой не ожидали, что столько всего можно
    читать дальше

    увидеть и узнать за 8 часов.
    Наталья прекрасно соединила самые туристические деревеньки и те, которые бы мы сами никогда не нашли. И что самое интересное, то именно там были спрятаны - самый вкусный ресторан с лягушками и улитками, где мы обедали (Наталья заранее побеспокоилась), невероятный магазинчик с французскими изысками, шикарные виноградники.
    Винодельню, в которую повезла нас гид - будем помнить ещё долго. Теперь жалеем, что мало купили этого превосходного вина.
    Однозначно - это был лучший день за нашу поездку по Франции! Наши высшие рекомендации гиду Наталье. Вернёмся точно и уже с друзьями.

  • М
    Мария
    22 июня 2023
    Дорога вин и живописные деревни Эльзаса на вашем авто
    Прекрасное путешествие с Екатериной! Красиво и вкусно, увлекательный рассказ гида - мы точно вернёмся к Кате и в Эльзас!
  • А
    Артур
    27 апреля 2023
    Дорога вин и живописные деревни Эльзаса на вашем авто
    Был в Эльзасе пятый раз. Во всех деревнях и городках, где проходила экскурсия, тоже был неоднократно. При этом экскурсия была
    читать дальше

    для меня невероятно интересной, разнообразной и приятной. Экскурсия очень здорово сочетает историю с современностью, много акцентов на отдельных конкретных деталях. Маршрут получился очень сбалансированным и совсем не утомительным. Вовремя прерывались на дегустации вин, сыров и кофе. Эльзас сам по себе очень красивый и разнообразный. И тут, конечно, нужен подсказчик, который обратит внимание и поможет выбрать, что увидеть, попробовать, купить. Екатерина прекрасно разбирается в истории и региона и в его современной жизни. Отлично помогала в коммуникации с продавцами в сырных и винных лавках на дегустациях. На такой экскурсии чувствуешь себя уже не туристом, а немного местным.

  • М
    Марина
    18 марта 2023
    Дорога вин и живописные деревни Эльзаса на вашем авто
    9 марта мы побывали на экскурсии "Дорога вин и живописные деревни Эльзаса". Деревни даже превзошли наши ожидания: нетронутые войной сказочные
    читать дальше

    домики, множество фахверка, красочные и неповторимые, скорее напоминают городки Германии и Швейцарии, чем Франции. При этом каждая деревня имеет свои особенности, изюминку, непохожа на другую. Экскурсовод Екатерина влюблена в этот край и щедро делится своей любовью. По дороге она завозит туристов на винодельни и сыроварни, где мы с удовольствием продегустировали продукцию. Катя внимательна к индивидуальным предпочтениям туристов, в зависимости от этого и выстраивает экскурсию. Если остается время, она предложит другие интересные точки, которые изначально в программу не входили, так мы вместо трех деревень посетили четыре. Спасибо всем, экскурсию рекомендую.

    9 марта мы побывали на экскурсии "Дорога вин и живописные деревни Эльзаса". Деревни даже превзошли наши9 марта мы побывали на экскурсии "Дорога вин и живописные деревни Эльзаса". Деревни даже превзошли наши9 марта мы побывали на экскурсии "Дорога вин и живописные деревни Эльзаса". Деревни даже превзошли наши
  • A
    Alona
    25 ноября 2018
    Дорога вин и живописные деревни Эльзаса на вашем авто
    Было очень интересно и вкусно! Катерина могла бы рассказывать ещё и дальше, но мы уже сдались. Я была раньше в
    читать дальше

    этих местах сама, но с гидом все стало ещё красочнее и конечно, намного информативные. Катя знает очень много и истории и легенд Эльзаса. Нам очень понравилось и я буду рекомендовать Катю друзьям.

  • А
    Алексей
    13 сентября 2018
    Дорога вин и живописные деревни Эльзаса на вашем авто
    Нам очень понравилась экскурсия. Екатерина много знает об Эльзасе (и, более широко, об истории и культуре) и с удовольствием этими
    читать дальше

    знаниями делится, она отличный собеседник и всегда была готова копнуть чуть глубже и обсудить какие-то интересующие нас темы. Мы провели замечательный день с ее помощью. Да, и техническая сторона дела (трансфер, многочисленные дегустации и переезды по многочисленным деревням и замкам с учетом интересов экскурсантов, etc.) была на высоте. Отдельное спасибо Екатерине за советы по дальнейшему самостоятельному осмотру Страсбурга, мы ими воспользовались и не пожалели.

  • Г
    Галина
    19 апреля 2018
    Дорога вин и живописные деревни Эльзаса на вашем авто
    Екатерина - прекрасный гид, очень внимательная и неравнодушная, ответственная девушка. Нам очень понравился день, проведенный вместе с Екатериной: было интересно,
    читать дальше

    насыщенно и не скучно, мы многое узнали об Эльзасе и о местном виноделии. С удовольствием продолжим экскурсии по региону с Екатериной, если появится такая возможность. Очень рекомендуем экскурсию всем, кто останавливается в Страссбурге, в Баден-Бадене или окрестностях - регион откроется с новой и очень приятной стороны.

Ответы на вопросы от путешественников по Кольмару в категории «Гастрономические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кольмаре
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Кольмар - рождественская сказка
  2. Дорога вин и живописные деревни Эльзаса на вашем авто
  3. Легендарная дорога вина: живописные деревни и винные погреба Эльзаса
  4. Чарующий Кольмар
Сколько стоит экскурсия по Кольмару в декабре 2025
Сейчас в Кольмаре в категории "Гастрономические" можно забронировать 4 экскурсии от 159 до 498. Туристы уже оставили гидам 42 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Кольмара, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль 2025