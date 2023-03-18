Эльзас - регион, где сливаются романские и германские традиции.Во время экскурсии по дороге вин вы сможете насладиться дегустацией эльзасских вин и узнать о традициях виноделия.Посетите деревни Эгисхайм, Кайзерсберг, Риквир и

Рибовиле, где вас ждут извилистые улочки, фахверковые домики и средневековые крепостные стены. Узнайте о бурной истории этих мест, их замках, аббатствах и романтических руинах. Путешествие проводится круглый год, но дегустация вин невозможна с 10 января по 30 марта из-за отпуска виноделов. Транспортные расходы не включены в стоимость экскурсии

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Эльзаса - это летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна для прогулок по винным дорогам и живописным деревням. Температура комфортная, а природа радует яркими красками. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться экскурсиями, но стоит учитывать возможные дожди и прохладу. Зимой, с ноября по март, регион менее загружен туристами, но прогулки могут быть ограничены погодными условиями, хотя и в это время года Эльзас сохраняет свой шарм.

Сейчас август — это идеальное время.