Дорога вин и живописные деревни Эльзаса

Средневековые колоритные деревушки и белое эльзасское вино

4.5
4 отзыва
Эльзас — территория контрастов и в то же время слияния романских и германских культур и традиций.

Возможно, этому парадоксу регион обязан своими аутентичными пасторальными и городскими пейзажами.

Мы будем чередовать дегустацию эльзасских вин с занимательными экскурсиями по деревням, которые несмотря на многочисленные войны сохранили свой средневековый шарм.

Проезжая по дороге вин, вы увидите многочисленные замки, аббатства, романтические на первый взгляд руины, узнаете о бурной истории этих мест и традициях виноделия в Эльзасе.
Дорога вин и живописные деревни Эльзаса
Дорога вин и живописные деревни Эльзаса
Дорога вин и живописные деревни Эльзаса
Дорога вин и живописные деревни Эльзаса
Дорога вин и живописные деревни Эльзаса
Дорога вин и живописные деревни Эльзаса

Что вас ожидает

Из Кольмара по дороге эльзасских вин

Путешествие начнется из Кольмара — столицы эльзасских вин. Вы узнаете об истории города с прекрасно сохранившимися средневековыми кварталами, о многообразии архитектурных стилей и знаменитых персонажах, повлиявших на судьбу города и региона. А после этого вы отправитесь по дороге вин, которая, петляя среди средневековых деревушек, растянулась по всему региону с севера на юг. Разнообразие ландшафтов со сложным геологическим строением, благоприятные почвы, сухой и солнечный климат идеально подходят для выращивания изумительных сортов винограда. Только здесь в Эльзасе, вы вкусите белые (хотя, на самом деле, золотистые вина) с сухой пряностью и густым ароматом.

Традиции виноделия

В деревнях Эгисхайм, Кайзерсберг, Риквир и Рибовиле вы познакомитесь с традициями производства вина и продегустируете напиток. Погуляете по извилистым улочкам, фахверковые домики которых, утопая в цветах, кренятся нестройными рядами по кругу, вдоль бывших крепостных стен. Узнаете о прошлых и, как ни странно, настоящих обитателях руин, заросших буйной зеленью, о курьёзных легендах, преданиях и традициях, которыми живёт и радушно потчует гостей Эльзас.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится круглый год, но дегустация вин невозможна с 10 января по 30 марта, в связи с тем, что виноделы уходят на заслуженный отпуск.
  • В стоимость экскурсии не включены транспортные расходы. Вы можете самостоятельно арендовать машину, также экскурсию можно провести на транспорте гида — в этом случае её стоимость составит 300 евро.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Екатерина
Екатерина
По образованию я социолог. Сейчас работаю в небольшой компании. Люблю гулять по Страсбургу и рассказывать курьёзные истории из жизни города. С нетерпением жду новых знакомств с путешественниками!
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4 настоящих отзыва от туристов

Alona
25 ноя 2018
Было очень интересно и вкусно! Катерина могла бы рассказывать ещё и дальше, но мы уже сдались. Я была раньше в этих местах сама, но с гидом все стало ещё красочнее и конечно, намного информативные. Катя знает очень много и истории и легенд Эльзаса. Нам очень понравилось и я буду рекомендовать Катю друзьям.
А
13 сен 2018
Нам очень понравилась экскурсия. Екатерина много знает об Эльзасе (и, более широко, об истории и культуре) и с удовольствием этими знаниями делится, она отличный собеседник и всегда была готова копнуть чуть глубже и обсудить какие-то интересующие нас темы. Мы провели замечательный день с ее помощью. Да, и техническая сторона дела (трансфер, многочисленные дегустации и переезды по многочисленным деревням и замкам с учетом интересов экскурсантов, etc.) была на высоте. Отдельное спасибо Екатерине за советы по дальнейшему самостоятельному осмотру Страсбурга, мы ими воспользовались и не пожалели.
Г
19 апр 2018
Екатерина - прекрасный гид, очень внимательная и неравнодушная, ответственная девушка. Нам очень понравился день, проведенный вместе с Екатериной: было интересно, насыщенно и не скучно, мы многое узнали об Эльзасе и о местном виноделии. С удовольствием продолжим экскурсии по региону с Екатериной, если появится такая возможность. Очень рекомендуем экскурсию всем, кто останавливается в Страссбурге, в Баден-Бадене или окрестностях - регион откроется с новой и очень приятной стороны.
Ю
5 янв 2018
Деревни очень красивые, рекомендую просто взять в аренду авто и неспешно прогуляться

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