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Из Кольмара по дороге эльзасских вин

Путешествие начнется из Кольмара — столицы эльзасских вин. Вы узнаете об истории города с прекрасно сохранившимися средневековыми кварталами, о многообразии архитектурных стилей и знаменитых персонажах, повлиявших на судьбу города и региона. А после этого вы отправитесь по дороге вин, которая, петляя среди средневековых деревушек, растянулась по всему региону с севера на юг. Разнообразие ландшафтов со сложным геологическим строением, благоприятные почвы, сухой и солнечный климат идеально подходят для выращивания изумительных сортов винограда. Только здесь в Эльзасе, вы вкусите белые (хотя, на самом деле, золотистые вина) с сухой пряностью и густым ароматом.

Традиции виноделия

В деревнях Эгисхайм, Кайзерсберг, Риквир и Рибовиле вы познакомитесь с традициями производства вина и продегустируете напиток. Погуляете по извилистым улочкам, фахверковые домики которых, утопая в цветах, кренятся нестройными рядами по кругу, вдоль бывших крепостных стен. Узнаете о прошлых и, как ни странно, настоящих обитателях руин, заросших буйной зеленью, о курьёзных легендах, преданиях и традициях, которыми живёт и радушно потчует гостей Эльзас.

Организационные детали