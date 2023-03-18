Лучшее время для посещения Эльзаса - это летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна для прогулок по винным дорогам и живописным деревням. Температура комфортная, а природа радует яркими красками. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться экскурсиями, но стоит учитывать возможные дожди и прохладу. Зимой, с ноября по март, регион менее загружен туристами, но прогулки могут быть ограничены погодными условиями, хотя и в это время года Эльзас сохраняет свой шарм.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Замки
Аббатства
Руины
Описание экскурсии
Из Кольмара по дороге эльзасских вин
Путешествие начнется из Кольмара — столицы эльзасских вин. Вы узнаете об истории города с прекрасно сохранившимися средневековыми кварталами, о многообразии архитектурных стилей и знаменитых персонажах, повлиявших на судьбу города и региона. А после этого вы отправитесь по дороге вин, которая, петляя среди средневековых деревушек, растянулась по всему региону с севера на юг. Разнообразие ландшафтов со сложным геологическим строением, благоприятные почвы, сухой и солнечный климат идеально подходят для выращивания изумительных сортов винограда. Только здесь в Эльзасе, вы вкусите белые (хотя, на самом деле, золотистые вина) с сухой пряностью и густым ароматом.
Традиции виноделия
В деревнях Эгисхайм, Кайзерсберг, Риквир и Рибовиле вы познакомитесь с традициями производства вина и продегустируете напиток. Погуляете по извилистым улочкам, фахверковые домики которых, утопая в цветах, кренятся нестройными рядами по кругу, вдоль бывших крепостных стен. Узнаете о прошлых и, как ни странно, настоящих обитателях руин, заросших буйной зеленью, о курьёзных легендах, преданиях и традициях, которыми живёт и радушно потчует гостей Эльзас.
Организационные детали
Экскурсия проводится круглый год, но дегустация вин невозможна с 10 января по 30 марта, в связи с тем, что виноделы уходят на заслуженный отпуск.
В стоимость экскурсии не включены транспортные расходы. Вы можете самостоятельно арендовать машину, также экскурсию можно провести на транспорте гида — в этом случае её стоимость составит 100 евро.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Кольмаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 1 час
Провела экскурсии для 1303 туристов
По образованию я социолог. Сейчас работаю в небольшой компании. Люблю гулять по Страсбургу и рассказывать курьёзные истории из жизни города. С нетерпением жду новых знакомств с путешественниками!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
–
3
1
2
–
1
–
М
Марина
9 марта мы побывали на экскурсии "Дорога вин и живописные деревни Эльзаса". Деревни даже превзошли наши ожидания: нетронутые войной сказочные домики, множество фахверка, красочные и неповторимые, скорее напоминают городки Германии читать дальшеуменьшить
и Швейцарии, чем Франции. При этом каждая деревня имеет свои особенности, изюминку, непохожа на другую. Экскурсовод Екатерина влюблена в этот край и щедро делится своей любовью. По дороге она завозит туристов на винодельни и сыроварни, где мы с удовольствием продегустировали продукцию. Катя внимательна к индивидуальным предпочтениям туристов, в зависимости от этого и выстраивает экскурсию. Если остается время, она предложит другие интересные точки, которые изначально в программу не входили, так мы вместо трех деревень посетили четыре. Спасибо всем, экскурсию рекомендую.
Вам был полезен этот отзыв?
И
Ирина
Наша экскурсия прошла просто замечательно! В течение дня с Екатериной мы побывали в живописных деревушках Эльзаса, продегустировали изысканные эльзасские вина и познакомились с традиционной кухней региона. Нам также удалось заехать читать дальшеуменьшить
на фабрику по производству знаменитого эльзасского сыра, где мы попробовали несколько десятков невероятно вкусных сортов. Купив понравившиеся сыры, мы взяли их с собой в дальнейшее путешествие, что добавило особенного шарма нашим дням. А местные колбаски оказались просто восхитительными!
Екатерина — прекрасный гид, легко и интересно преподносит материал. Это был незабываемый день в Эльзасе. Огромное спасибо за экскурсию!
Вам был полезен этот отзыв?
Артур
Был в Эльзасе пятый раз. Во всех деревнях и городках, где проходила экскурсия, тоже был неоднократно. При этом экскурсия была для меня невероятно интересной, разнообразной и приятной. Экскурсия очень здорово читать дальшеуменьшить
сочетает историю с современностью, много акцентов на отдельных конкретных деталях. Маршрут получился очень сбалансированным и совсем не утомительным. Вовремя прерывались на дегустации вин, сыров и кофе. Эльзас сам по себе очень красивый и разнообразный. И тут, конечно, нужен подсказчик, который обратит внимание и поможет выбрать, что увидеть, попробовать, купить. Екатерина прекрасно разбирается в истории и региона и в его современной жизни. Отлично помогала в коммуникации с продавцами в сырных и винных лавках на дегустациях. На такой экскурсии чувствуешь себя уже не туристом, а немного местным.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Алексей
Нам очень понравилась экскурсия. Екатерина много знает об Эльзасе (и, более широко, об истории и культуре) и с удовольствием этими знаниями делится, она отличный собеседник и всегда была готова копнуть читать дальшеуменьшить
чуть глубже и обсудить какие-то интересующие нас темы. Мы провели замечательный день с ее помощью. Да, и техническая сторона дела (трансфер, многочисленные дегустации и переезды по многочисленным деревням и замкам с учетом интересов экскурсантов, etc.) была на высоте. Отдельное спасибо Екатерине за советы по дальнейшему самостоятельному осмотру Страсбурга, мы ими воспользовались и не пожалели.
Вам был полезен этот отзыв?
Г
Галина
Екатерина - прекрасный гид, очень внимательная и неравнодушная, ответственная девушка. Нам очень понравился день, проведенный вместе с Екатериной: было интересно, насыщенно и не скучно, мы многое узнали об Эльзасе и читать дальшеуменьшить
о местном виноделии. С удовольствием продолжим экскурсии по региону с Екатериной, если появится такая возможность. Очень рекомендуем экскурсию всем, кто останавливается в Страссбурге, в Баден-Бадене или окрестностях - регион откроется с новой и очень приятной стороны.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Александр
Прекрасная экскурсия
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Кольмара
Похожие экскурсии на «Дорога вин и живописные деревни Эльзаса на вашем авто»