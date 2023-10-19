Кольмар и винная дорога за 1 день

Побродить по улицам Кольмара и продегустировать вино в старинном особняке

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Ответы на вопросы
Посмотрите всё самое увлекательное и красивое за 1 день! Полюбуетесь очаровательными улицами и домами региона. Прогуляетесь по городу и побываете в маленьких деревеньках, словно сошедших с картин. Посетите шикарный дом 17 века и попробуете местное вино. А ещё узнаете, какой городок в Эльзасе самый маленький и самый любимый путешественниками.
Кольмар и винная дорога за 1 день
Кольмар и винная дорога за 1 день
Кольмар и винная дорога за 1 день
Кольмар и винная дорога за 1 день
Кольмар и винная дорога за 1 день
Ближайшие даты:
19
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Сначала мы совершим пешеходную экскурсию по средневековым улицам Кольмара. Самое удачное время — утро! Затем отправимся в живописную деревеньку неподалеку от Кольмара. Потом сделаем паузу и пообедаем в старейшем городке Эльзаса.

Вино — белое, душистое! Побывать в Эльзасе и не попробовать местного вина — это будет большим упущением. Поедем на дегустацию к частному виноделу в роскошный особняк 17 века.

Следующая остановка — деревушка в Вогезах — это эльзасские горы. А в завершении поездки — самый маленький городок на нашем маршруте, который очень любят путешественники.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле
  • Дегустации бесплатные при условии, что после вы купите 2–3 бутылки вина
  • Обед в ресторане оплачивается отдельно

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
Можно с детьми
История и архитектура
Летние

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