Посмотрите всё самое увлекательное и красивое за 1 день! Полюбуетесь очаровательными улицами и домами региона. Прогуляетесь по городу и побываете в маленьких деревеньках, словно сошедших с картин. Посетите шикарный дом 17 века и попробуете местное вино. А ещё узнаете, какой городок в Эльзасе самый маленький и самый любимый путешественниками.

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Описание

Что вас ожидает

Сначала мы совершим пешеходную экскурсию по средневековым улицам Кольмара. Самое удачное время — утро! Затем отправимся в живописную деревеньку неподалеку от Кольмара. Потом сделаем паузу и пообедаем в старейшем городке Эльзаса.

Вино — белое, душистое! Побывать в Эльзасе и не попробовать местного вина — это будет большим упущением. Поедем на дегустацию к частному виноделу в роскошный особняк 17 века.

Следующая остановка — деревушка в Вогезах — это эльзасские горы. А в завершении поездки — самый маленький городок на нашем маршруте, который очень любят путешественники.

Организационные детали