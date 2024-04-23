Посетите Кольмар и винную дорогу за 1 день! Увидите очаровательные улицы и дома региона, прогуляетесь по городу и побываете в маленьких деревеньках, словно сошедших с картин. В программе - посещение
6 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Пешеходная экскурсия по Кольмару
- 🍷 Дегустация местного вина
- 🏡 Посещение живописных деревень
- 🏰 Шикарный дом 17 века
- 🚗 Комфортабельный автомобиль
- 🍽 Обед в старейшем городке Эльзаса
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по октябрь. В это время года вы сможете насладиться живописными видами, приятной атмосферой и насыщенной программой.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Средневековые улицы Кольмара
- Шикарный дом 17 века
- Деревушка в Вогезах
- Самый маленький городок Эльзаса
Описание экскурсии
Сначала мы совершим пешеходную экскурсию по средневековым улицам Кольмара. Самое удачное время — утро! Затем отправимся в живописную деревеньку неподалеку от Кольмара. Потом сделаем паузу и пообедаем в старейшем городке Эльзаса.
Вино — белое, душистое! Побывать в Эльзасе и не попробовать местного вина — это будет большим упущением. Поедем на дегустацию к частному виноделу в роскошный особняк 17 века.
Следующая остановка — деревушка в Вогезах — это эльзасские горы. А в завершении поездки — самый маленький городок на нашем маршруте, который очень любят путешественники.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле
- Дегустации бесплатные при условии, что после вы купите 2–3 бутылки вина
- Обед в ресторане оплачивается отдельно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Кольмаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 268 туристов
Меня зовут Наталья. Живу в Кольмаре со своей семьей 17 лет. За это время мне удалось по-настоящему прочувствовать его атмосферу и открыть места, которые невозможно найти в стандартных туристических маршрутах. С удовольствием поделюсь с вами своими находками, знаниями, советами и любовью к этому удивительному городу!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Обзорная экскурсия по Кольмару, посещение кафедрального собора и центрального рынка. Обед в гастрономическом семейном ресторане. Дегустации эльзасского кремана, рислинг, пино гри, и пино блан в потрясающих деревеньках. Полезные сувениры.
Все деликатно, но динамично.
Наталья очень внимательна к пожеланиям, мобильна к изменениям в программе.
И что не маловажно, комфортно для пассажиров водит авто.
Рекомендуем.
Все деликатно, но динамично.
Наталья очень внимательна к пожеланиям, мобильна к изменениям в программе.
И что не маловажно, комфортно для пассажиров водит авто.
Рекомендуем.
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