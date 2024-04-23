Сейчас август — это идеальное время.

Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по октябрь. В это время года вы сможете насладиться живописными видами, приятной атмосферой и насыщенной программой.

Посетите Кольмар и винную дорогу за 1 день! Увидите очаровательные улицы и дома региона, прогуляетесь по городу и побываете в маленьких деревеньках, словно сошедших с картин. В программе - посещение

шикарного дома 17 века и дегустация местного вина. Узнаете, какой городок в Эльзасе самый маленький и самый любимый путешественниками. Экскурсия начинается с пешеходной прогулки по средневековым улицам Кольмара, затем поездка в живописную деревеньку, обед в старейшем городке Эльзаса и дегустация вина у частного винодела. Завершение маршрута - посещение деревушки в Вогезах и самого маленького городка на маршруте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Сначала мы совершим пешеходную экскурсию по средневековым улицам Кольмара. Самое удачное время — утро! Затем отправимся в живописную деревеньку неподалеку от Кольмара. Потом сделаем паузу и пообедаем в старейшем городке Эльзаса.

Вино — белое, душистое! Побывать в Эльзасе и не попробовать местного вина — это будет большим упущением. Поедем на дегустацию к частному виноделу в роскошный особняк 17 века.

Следующая остановка — деревушка в Вогезах — это эльзасские горы. А в завершении поездки — самый маленький городок на нашем маршруте, который очень любят путешественники.

Организационные детали