Побродить по улицам Кольмара и продегустировать вино в старинном особняке
Посмотрите всё самое увлекательное и красивое за 1 день! Полюбуетесь очаровательными улицами и домами региона. Прогуляетесь по городу и побываете в маленьких деревеньках, словно сошедших с картин. Посетите шикарный дом 17 века и попробуете местное вино. А ещё узнаете, какой городок в Эльзасе самый маленький и самый любимый путешественниками.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Сначала мы совершим пешеходную экскурсию по средневековым улицам Кольмара. Самое удачное время — утро! Затем отправимся в живописную деревеньку неподалеку от Кольмара. Потом сделаем паузу и пообедаем в старейшем городке Эльзаса.
Вино — белое, душистое! Побывать в Эльзасе и не попробовать местного вина — это будет большим упущением. Поедем на дегустацию к частному виноделу в роскошный особняк 17 века.
Следующая остановка — деревушка в Вогезах — это эльзасские горы. А в завершении поездки — самый маленький городок на нашем маршруте, который очень любят путешественники.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле
- Дегустации бесплатные при условии, что после вы купите 2–3 бутылки вина
- Обед в ресторане оплачивается отдельно
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Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Кольмаре
Провела экскурсии для 90 туристов
Меня зовут Наталья. Я живу в Кольмаре со своей семьей 14 лет. За это время мне удалось по-настоящему прочувствовать его атмосферу и открыть места, которые невозможно найти в стандартных туристических маршрутах. С удовольствием поделюсь с вами своими находками, знаниями, советами и любовью к этому удивительному городу!
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