П Петр Кольмар и винная дорога за 1 день читать дальше гри, и пино блан в потрясающих деревеньках. Полезные сувениры. Все деликатно, но динамично. Наталья очень внимательна к пожеланиям, мобильна к изменениям в программе. И что не маловажно, комфортно для пассажиров водит авто. Рекомендуем. Обзорная экскурсия по Кольмару, посещение кафедрального собора и центрального рынка. Обед в гастрономическом семейном ресторане. Дегустации эльзасского кремана, рислинг, пино

Д Дмитрий Чарующий Кольмар Всё прошло превосходно. Было очень интересно и познавательно. Наталья - отличный гид.

В Валерия Чарующий Кольмар читать дальше и вывесках на старых магазинах и лавочках! Мы обязательно вернемся в Кольмар и окрестности. Осталось приятное послевкусие после нашей прогулки и желание увидеть и узнать эти живописные края поближе! Наталья- фантастический гид! С ней комфортно, познавательно и весело. Наташа рассказывала нам множество легенд, поверий, историй о городе, о домах

E ELENA Чарующий Кольмар Обзорная экскурсия по Кольмару прошла великолепно. Дети слушали гида в течение двух часов, задавали интересующие их вопросы на которые получали аргументироыанные ответы. Спасибо.

И Ирина По сказочным улочкам Кольмара Влада провела экскурсию для группы, очень понравилась не только сама экскурсия, но и доброжелательность гида и умения подстроиться под особенности группы. Спасибо Владе за удовольствие, доставленное туристам.

В Вера По сказочным улочкам Кольмара Влада провела нас экскурсию по чудесному городку Франции. Мы узнали много новых интересных фактов, которые самим сложно отыскать. Интересные истории, связанные с разными домами городка. Нам очень понравилось! Спасибо большое!