Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

В гости к братьям Люмьер !

Любителям истории 📖 кино 🎥 и просто всем почитателям прекрасного и интересного предлагаю окунуться в атмосферу конца XIX столетия и посетить виллу братьев Люмьер — одно из моих самых любимых мест в Лионе. Именно в этом городе братья Люмьер изобрели и впервые опробовали процесс киносъёмки.

Музей «Вилла Люмьер» находится в богатом, буржуазном особняке 1899 г. постройки. «Замок Люмьер», как его ещё называют, изначально принадлежал отцу братьев — Антуану Люмьер. В особняке представлена богатая музейная коллекция, повествующая о жизни и работе знаменитых французских промышленников и изобретателей, Луи и Августа Люмьер. Рядом с особняком расположен Ангар Первого Фильма — скромный остаток от когда-то гигантских заводских помещений. Название этого «клочка истории» говорит само за себя, ведь, с видом на него и был снят в 1895 г. первый в мире кинофильм, носивший незамысловатое название «Рабочие, выходящие с заводов Братьев Люмьер».

Приглашаю Вас в гости к Братьям Люмьер, в эпицентр изобретения кинематографа!

С уважением, Ксения