Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

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В гости к братьям Люмьер!

Гид S.
Гид S. – Гид из Лиона
В гости к братьям Люмьер!
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €107 за человека

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В гости к братьям Люмьер!
В гости к братьям Люмьер!
В гости к братьям Люмьер !
Любителям истории 📖 кино 🎥 и просто всем почитателям прекрасного и интересного предлагаю окунуться в атмосферу конца XIX столетия и посетить виллу братьев Люмьер — одно из моих самых любимых мест в Лионе. Именно в этом городе братья Люмьер изобрели и впервые опробовали процесс киносъёмки.
Музей «Вилла Люмьер» находится в богатом, буржуазном особняке 1899 г. постройки. «Замок Люмьер», как его ещё называют, изначально принадлежал отцу братьев — Антуану Люмьер. В особняке представлена богатая музейная коллекция, повествующая о жизни и работе знаменитых французских промышленников и изобретателей, Луи и Августа Люмьер. Рядом с особняком расположен Ангар Первого Фильма — скромный остаток от когда-то гигантских заводских помещений. Название этого «клочка истории» говорит само за себя, ведь, с видом на него и был снят в 1895 г. первый в мире кинофильм, носивший незамысловатое название «Рабочие, выходящие с заводов Братьев Люмьер».
Приглашаю Вас в гости к Братьям Люмьер, в эпицентр изобретения кинематографа!
С уважением, Ксения
Начало и место завершения
🚩 Lyon
В гости к братьям Люмьер!

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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