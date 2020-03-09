24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Лион с первого взгляда

Узнать и прочувствовать город с истинно французским шармом

Лариса
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Лариса – ваш гид
Я буду счастлива разделить с вами мои знания и любовь к городу, где так бережно сохранено наследие веков! Он подкупит вас старинными базиликами и площадями, видами с холма Фурвьер и набережной реки Сона, умением жить красиво и превращать гастрономию в религию.

Вы увидите главные и секретные уголки города и поймете его девиз — «Only Lyon».
100 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча по договоренности
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У этой экскурсии24 отзыва
4.96
Лион с первого взгляда
Лион с первого взгляда

Что вас ожидает

Портреты Лиона
За 4 часа вы успеете изучить знаковые точки на карте города и откроете самые любопытные страницы его биографии. Начнем с площади Белькур, где впервые прозвучит дорогое для лионцев имя Антуана де Сент-Экзюпери. Вы увидите красивейший архитектурный ансамбль отеля Дьё, пройдете по золотому кварталу, нарядной площади Терро и улице Мерсье — гастрономическому раю.

Я отведу вас в средневековый город с готической кафедралью Сен-Жан. Здесь мы обязательно «поплутаем» по трабулям — уникальным городским коридорам. Фуникулер доставит нас на холм Фурвьер: вас ждет одноименная базилика, галло-римский театр и впечатляющая панорама города.

Лион не для галочки
Кажется, за годы жизни в Лионе и работы с архивами я узнала о нем всё, поэтому в рассказах буду ориентироваться на ваши интересы: мы всегда можем углубиться в ту или иную тему. Так, вы проследите путь города, но не услышите скучных лекций. Мы насладимся прогулкой по набережной, заглянем на базар, где закупаются шеф-повара, — здесь можно продегустировать локальные сыры с вином, артишоки и устрицы. Кроме того, поговорим о характере местных «лионэ» и посмотрим на город их глазами.

Организационные детали

  • Билет на фуникулер не включен в стоимость — до 2€ с человека
  • Место встречи по договоренности (часто я забираю путешественников из отеля)
Лион с первого взгляда
Лион с первого взгляда
Лион с первого взгляда
Лион с первого взгляда
Лион с первого взгляда
Лион с первого взгляда
Лион с первого взгляда
Лион с первого взгляда
Лион с первого взгляда
Лион с первого взгляда
Лион с первого взгляда
Лион с первого взгляда
Лион с первого взгляда

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура по договоренности.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Лариса
Лариса
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Лариса, и я с радостью стану вашим гидом по Лиону, поделюсь всеми своими знаниями и восхищением от этого города. У меня многолетний опыт работы в Министерстве Культуры Франции в департаменте Рон-Альпы с известными учеными, археологами, историками. На прогулках со мной вы проникнетесь французским «Art de Vivre», или «Искусством жить» в городе света и мистики, философии, мудрой любви и литературы.
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24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

9 марта 2020
Хотя я заказываю подобного рода экскурсии по всей Европе ничего подобного не встречал. Высокая эрудиция , любовь к городу, безупречный стиль рассказа, энтузиазм к своей работе - провели 4 прекрасных часа с Ларисой в Лионе. Спасибо
5 марта 2020
Отличная экскурсия, мы даже не ожидали. Мы не смогли прийти в оговоренное время, и Лариса согласилась перенести ее на удобное нам. Не взирая на то, что мы долго ходить не можем, 4,5 часа пролетели абсолютно Очень рекомендую, вы получите представление о городе и ответы на все, или почти все, ваши вопросы.
28 февраля 2020
Понравилось. Насыщенный подробный и интересный рассказ об исторических достопримечательностях и современной жизни. Много любопытных фактов. Самим стоько не посмотреть и за 2 дня.
27 февраля 2020
Были на экскурсии 14 февраля, все очень понравилось! Лариса интересный и грамотный рассказчик знающий Лион как свои пять пальцев! Экскурсия планировалась на 4 часа, но мы все так увлеклись, что не заметили как прошло четыре с половиной часа и мы не много не дошли до планируемой конечной точки. Лариса посоветовала хороший ресторан и в целом создает очень позитивное впечатление. Смело рекомендую экскурсию, единственное пожелание для Ларисы просчитать тайминг экскурсии чтобы успевать от начала до конца.
24 февраля 2020
Очень понравился маршрут и повествование о жизни не обычного
Города и то, как Лариса этот материал излагает
Чувствуется - человеку нравится город, его история , история его жителей и
Хочется этим поделиться . Прошли за экскурсию 16км. И все на одном дыхании:
Ни усталости , ни утомления, все органично
23 февраля 2020
Экскурсия в Ларисой на действительно открыла Лион с первого взгляда. Эта была познавательная и интересная экскурсия.
Нам очень понравилось .
20 февраля 2020
Хочу выразить благодарность Ларисе за доброту, понимание, помощь в личных вопросах и, конечно, за прекрасную экскурсию. Длительная прогулка с детьми это всегда испытание и для детей и для родителей и для экскурсовода. Все прошло отлично. Очень интересно. Мы узнали много интересных фактов о Лионе. Получили массу впечатлений и рекомендаций на остальное наше путешествие. Появилось желание возвращаться вновь и вновь. А значит любовь с «Лионом с первого взгляда» у нас состоялась. Прекрасное послевкусие!
13 февраля 2020
Экскурсия с Ларисой нам очень понравилась (нас было 5 взрослых). Она показала нам интересные места в Лионе, которые мы бы сами не увидели, мы узнали много такого о городе, чего не прочитаешь в путеводителях, рассказ был живой, увлекательный, мы увидели город сквозь века. Однозначно рекомендуем этого гида.
10 февраля 2020
Все прошло великолепно
6 февраля 2020
Лариса прекрасный гид, который хорошо знает город и в который она влюбила нас. Мы за 4 часа увидели город и узнали его историю. Всем рекомендую Ларису!
Ещё 14 отзывов

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