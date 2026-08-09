24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Лион с первого взгляда

Узнать и прочувствовать город с истинно французским шармом
Я буду счастлива разделить с вами мои знания и любовь к городу, где так бережно сохранено наследие веков! Он подкупит вас старинными базиликами и площадями, видами с холма Фурвьер и набережной реки Сона, умением жить красиво и превращать гастрономию в религию. Вы увидите главные и секретные уголки города и поймете его девиз — «Only Lyon».
5
225 отзывов
Лион с первого взгляда
Лион с первого взгляда
Лион с первого взгляда

Описание экскурсии

Портреты Лиона

За 3 часа вы успеете изучить знаковые точки на карте города и откроете самые любопытные страницы его биографии. Начнем с площади Белькур, где впервые прозвучит дорогое для лионцев имя Антуана де Сент-Экзюпери. Вы увидите красивейший архитектурный ансамбль отеля Дьё, пройдете по золотому кварталу, нарядной площади Терро и улице Мерсье — гастрономическому раю.

Я отведу вас в средневековый город с готической кафедралью Сен-Жан. Здесь мы обязательно «поплутаем» по трабулям — уникальным городским коридорам. Фуникулер доставит нас на холм Фурвьер: вас ждёт одноимённая базилика, галло-римский театр и впечатляющая панорама города.

Лион не для галочки

Кажется, за годы жизни в Лионе и работы с архивами я узнала о нём всё, поэтому в рассказах буду ориентироваться на ваши интересы: мы всегда можем углубиться в ту или иную тему. Так, вы проследите путь города, но не услышите скучных лекций. Мы насладимся прогулкой по набережной, заглянем на базар, где закупаются шеф-повара, — здесь можно продегустировать локальные сыры с вином, артишоки и устрицы. Кроме того, поговорим о характере местных «лионэ» и посмотрим на город их глазами.

Организационные детали

  • Билет на фуникулер не включён в стоимость — до €2 с чел.
  • Место встречи по договоренности (часто я забираю путешественников из отеля)
  • Встреча в аэропорту и трансфер до отеля в Лионе — €140

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 36% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса
Лариса — ваш гид в Лионе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1812 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Лариса, и я с радостью стану вашим гидом по Лиону, поделюсь всеми своими знаниями и восхищением от этого города. У меня многолетний опыт работы в
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Министерстве Культуры Франции в департаменте Рон-Альпы с известными учеными, археологами, историками. На прогулках со мной вы проникнетесь французским «Art de Vivre», или «Искусством жить» в городе света и мистики, философии, мудрой любви и литературы.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 225 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Ирина
При поиске гида по Лиону я взяла за основу отзывы путешественников, выбрала Ларису Хоменко и не ошиблась. Она соответствует всем качествам лучшего представителя данной профессии. Вас ждут три часа полного погружения в историю этого удивительного города, полную легенд и выдающихся личностей, после которых Лион станет вашей любовью.
Спасибо, Лариса!
При поиске гида по Лиону я взяла за основу отзывы путешественников, выбрала Ларису Хоменко и не
При поиске гида по Лиону я взяла за основу отзывы путешественников, выбрала Ларису Хоменко и не
При поиске гида по Лиону я взяла за основу отзывы путешественников, выбрала Ларису Хоменко и не
При поиске гида по Лиону я взяла за основу отзывы путешественников, выбрала Ларису Хоменко и не
При поиске гида по Лиону я взяла за основу отзывы путешественников, выбрала Ларису Хоменко и не
При поиске гида по Лиону я взяла за основу отзывы путешественников, выбрала Ларису Хоменко и не
При поиске гида по Лиону я взяла за основу отзывы путешественников, выбрала Ларису Хоменко и не
При поиске гида по Лиону я взяла за основу отзывы путешественников, выбрала Ларису Хоменко и не
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А
Очень понравилась экскурсия с Ларисой! Вовремя начали экскурсию из удобного нам места, и несколько часов пролетели незаметно! Экскурсия длилась дольше запланированного, но это для нас являлось большим плюсом и комплиментом
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от гида. Лариса рассказала столько интересных фактов не только об истории и культуре Лиона, но и о Франции в целом! А вся информация была преподнесена с уместным чувством юмора, и акцент делался на интересующие нас темы. Увидели и популярные среди туристов места, и неочевидные сокровища Лиона.
Огромное спасибо, Лариса, за уделенное нам время и великолепную прогулку!

Очень понравилась экскурсия с Ларисой! Вовремя начали экскурсию из удобного нам места, и несколько часов пролетели
Очень понравилась экскурсия с Ларисой! Вовремя начали экскурсию из удобного нам места, и несколько часов пролетели
Очень понравилась экскурсия с Ларисой! Вовремя начали экскурсию из удобного нам места, и несколько часов пролетели
Очень понравилась экскурсия с Ларисой! Вовремя начали экскурсию из удобного нам места, и несколько часов пролетели
Очень понравилась экскурсия с Ларисой! Вовремя начали экскурсию из удобного нам места, и несколько часов пролетели
Очень понравилась экскурсия с Ларисой! Вовремя начали экскурсию из удобного нам места, и несколько часов пролетели
Очень понравилась экскурсия с Ларисой! Вовремя начали экскурсию из удобного нам места, и несколько часов пролетели
Очень понравилась экскурсия с Ларисой! Вовремя начали экскурсию из удобного нам места, и несколько часов пролетели+1
Очень понравилась экскурсия с Ларисой! Вовремя начали экскурсию из удобного нам места, и несколько часов пролетели
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А
Лариса — гид, который влюбляет в Лион

Лион сам по себе город непростой: два холма, многослойная история, многогранные взгляды на прошлое. Можно, конечно, попытаться разобраться самому, читать, гуглить, складывать пазл. Но
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это как читать конспект вместо романа.

Совсем другое дело — идти по Лиону с профессиональным историком, который был в архивах, докопался до первоисточников, проделал огромную работу и теперь доносит до тебя самую суть. Без воды. Только то, что важно и что оживляет город.

Спасибо, Лариса, за ваши знания и за отношение. Профессиональный гид — это не только глубина. Это ещё и забота о людях. Лариса много и с удовольствием водила нас по интересным местам, советовала где купить памятные мелочи, где побаловать себя вкусностями—"вот тут попробуйте это, а тут — то". Экскурсия по шёлковым производствам — это вообще отдельная любовь.

За проведённые с Ларисой полдня мы, как в старом анекдоте, ещё 15 минут стояли на перекрёстке и не могли наговориться и расстаться. Потому что было комфортно. Потому что всё было на высшем уровне.

Если заказываете путешествие по Лиону — идите к Ларисе. Вы получите не экскурсию, а разговор с человеком, который искренне любит свой город и умеет этой любовью заразить.

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О
Экскурсия «Лион с первого взгляда» очень понравилась. В Лионе мы были впервые, проездом и гид виртуозно адаптировала экскурсию под наши пожелания. Встретившись у нашего отеля, отправились по отлично продуманному маршруту.
Лариса
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опытный гид и отличный рассказчик.
В итоге получился легкий, веселый и очень интересный тур, прошедший на одном дыхании. Однозначно рекомендуем!
Ну а душистый свежий хлеб, вкуснейший сыр и румяная курочка с местного рынка в дорогу, просто гастрономический восторг! (Лариса помогла советами)
Очень хочется ещё раз вернуться.
Лариса буквально влюбила нас в свой город.
До встречи, Лион!

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А
Спасибо большое за содержательную экскурсию, за положительное настроение и высокий профессионализм!
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V
Это было наше первое путешествие в Лион и я очень рада что мы провели несколько часов с Ларисой. Экскурсия очень понравилась, было очень легко и не принужденно, как будто просто гуляли по городу с подругой. Лариса показала нам все главные достопримечательности города, и я обязательно порекомендую ее своим друзьям и знакомым.
Спасибо Лариса!

- Вика и Дима.
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