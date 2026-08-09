24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Я буду счастлива разделить с вами мои знания и любовь к городу, где так бережно сохранено наследие веков! Он подкупит вас старинными базиликами и площадями, видами с холма Фурвьер и набережной реки Сона, умением жить красиво и превращать гастрономию в религию. Вы увидите главные и секретные уголки города и поймете его девиз — «Only Lyon».

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Портреты Лиона

За 3 часа вы успеете изучить знаковые точки на карте города и откроете самые любопытные страницы его биографии. Начнем с площади Белькур, где впервые прозвучит дорогое для лионцев имя Антуана де Сент-Экзюпери. Вы увидите красивейший архитектурный ансамбль отеля Дьё, пройдете по золотому кварталу, нарядной площади Терро и улице Мерсье — гастрономическому раю.

Я отведу вас в средневековый город с готической кафедралью Сен-Жан. Здесь мы обязательно «поплутаем» по трабулям — уникальным городским коридорам. Фуникулер доставит нас на холм Фурвьер: вас ждёт одноимённая базилика, галло-римский театр и впечатляющая панорама города.

Лион не для галочки

Кажется, за годы жизни в Лионе и работы с архивами я узнала о нём всё, поэтому в рассказах буду ориентироваться на ваши интересы: мы всегда можем углубиться в ту или иную тему. Так, вы проследите путь города, но не услышите скучных лекций. Мы насладимся прогулкой по набережной, заглянем на базар, где закупаются шеф-повара, — здесь можно продегустировать локальные сыры с вином, артишоки и устрицы. Кроме того, поговорим о характере местных «лионэ» и посмотрим на город их глазами.

Организационные детали