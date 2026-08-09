24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Описание экскурсии
Портреты Лиона
За 3 часа вы успеете изучить знаковые точки на карте города и откроете самые любопытные страницы его биографии. Начнем с площади Белькур, где впервые прозвучит дорогое для лионцев имя Антуана де Сент-Экзюпери. Вы увидите красивейший архитектурный ансамбль отеля Дьё, пройдете по золотому кварталу, нарядной площади Терро и улице Мерсье — гастрономическому раю.
Я отведу вас в средневековый город с готической кафедралью Сен-Жан. Здесь мы обязательно «поплутаем» по трабулям — уникальным городским коридорам. Фуникулер доставит нас на холм Фурвьер: вас ждёт одноимённая базилика, галло-римский театр и впечатляющая панорама города.
Лион не для галочки
Кажется, за годы жизни в Лионе и работы с архивами я узнала о нём всё, поэтому в рассказах буду ориентироваться на ваши интересы: мы всегда можем углубиться в ту или иную тему. Так, вы проследите путь города, но не услышите скучных лекций. Мы насладимся прогулкой по набережной, заглянем на базар, где закупаются шеф-повара, — здесь можно продегустировать локальные сыры с вином, артишоки и устрицы. Кроме того, поговорим о характере местных «лионэ» и посмотрим на город их глазами.
Организационные детали
- Билет на фуникулер не включён в стоимость — до €2 с чел.
- Место встречи по договоренности (часто я забираю путешественников из отеля)
- Встреча в аэропорту и трансфер до отеля в Лионе — €140
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Спасибо, Лариса!
Лион сам по себе город непростой: два холма, многослойная история, многогранные взгляды на прошлое. Можно, конечно, попытаться разобраться самому, читать, гуглить, складывать пазл. Но
Лариса
Спасибо Лариса!
- Вика и Дима.