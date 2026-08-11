34 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Путешествие по Лиону начинается с холма Фурвьер, где вы полюбуетесь панорамой города и узнаете его историю. Для детей предусмотрен квест с пиратской картой
Лион - город с богатейшей историей, и на этой экскурсии вы узнаете о нем много интересного. Полюбуйтесь панорамой с холма Фурвьер, посетите базилику Нотр-Дам-де-Фурвьер и античные театры. Прогуляйтесь по средневековым читать дальшеуменьшить
улочкам к собору Сен-Жан и узнайте о династии Капетингов. Исследуйте лионские трабули и разберитесь, почему Лион считается масонским городом. Для детей экскурсия превратится в увлекательный квест с пиратской картой и призами
Наше маленькое путешествие по Лиону начнется с холма Фурвьер — любуясь лучшей панорамой города, вы представите его масштабы и получите о нем общее представление. Сам холм «собрал» ключевые места Лиона. В первую очередь вы рассмотрите фасад белоснежной базилики Нотр-Дам-де-Фурвьер — ее неоготические башни и зубчатые стены напоминают сказочный дворец. По соседству вы увидите местную Эйфелеву башню (точную копию ее третьего этажа) и следом отправитесь к двум античным театрам. Спустившись вниз, средневековыми улочками выйдем к собору Сен-Жан: здесь же вы пройдете по «археологическому саду» с руинами двух церквей 11 века. В конце прогулки вы изучите красивейшую улицу Еврейства, где многие особняки хранят увлекательные сюжеты прошлого. И конечно, я проведу вас по трабулям — традиционным узким проходам сквозь кварталы и здания.
Лион от Галлии до Капетингов: об истории нескучно
Легким и понятным языком я расскажу о прошлом Лиона и его памятников. На холме Фурвьер вы узнаете о разрушении и восстановлении базилики, а у прекрасно сохранившегося Римского театра погрузитесь в глубокую древность — мы поговорим о временах, когда Лунгдун (будущий Лион) превратился в столицу Галлии, о расцвете и упадке города. На примере собора Сен-Жан вы поймете, что такое примациальный храм, а на улице Еврейства вспомните Генриха IV и откроете особенности городского устройства Лиона.
Организационные детали
Билет на фуникулер на холм Фурвьер не включен в стоимость (1,90€ в одну сторону).
Для детей предусмотрен мини-квест «Сокровища пиратов». Перед экскурсией детям выдается пиратская карта, на которой отмечены определенные места. Их нужно будет находить на протяжении всей экскурсии, и в конце искатель сокровищ получит приз!
Можно зайти в базилики по вашему желанию
Корректировки маршрута можно обсудить в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Белькур. (По желанию встречаю у отеля)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 36% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Лионе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1998 туристов
Любой путеводитель сообщит вам, что Лион — город с богатейшей историей. Я расскажу о ней без обилия дат, с тайнами и мифами. С холма Фурвьер вы полюбуетесь городом и узнаете читать дальшеуменьшить
о судьбе одноимённой базилики. Представите древнюю столицу Галлии, услышите о династии Капетингов, познакомитесь с особенностями лионских коридоров «трабуль». Разберётесь, почему Лион считается культурной и кулинарной столицей Франции. Узнаете как проходили съёмки программы «Жизнь других» с Жанной Бадоевой в Лионе, в которых я принимала участие. Расскажу вам, какие фильмы и книги снимались и издавались в Лионе. Одна из книг была посвящена мне как гиду — «Тайна Сильнейших» писателя Николя Краго.
А чтобы экскурсия была не скучна детям — их ждёт увлекательный квест с погружением в историю Лиона и сладкий приз!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 133 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ольга
Очень хорошая экскурсия для первого знакомства с Лионом. В спокойном темпе, без спешки узнаете много об истории города. Рекомендую.
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Оксана
Спасибо большое Ирина за увлекательную экскурсию по Лиону! Нам очень понравился интересный рассказ об истории, легендах и современной деятельности города.
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R
Roman
Ирина, подарила нам прекрасное знакомство с чудесным, интересным, великолепным городом Лион. Открыла его секреты. Ирина сама очень любит Лион, и этой любовью поделилась с нами. На прогулке мы не чувствовали себя на экскурсии мы общались, смеялись, как будто знакомы уже много лет, было тепло, интересно как с близким другом. Благодарю Ирину за это. Рекомендую.
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И
Ирина
Все понравилось. Ирина прекрасный гид, чувствуется, что она любит и отлично знает этот город. Посетили самые знаковые места Лиона. Не смотря на жару три часа пролетели очень быстро. Большое спасибо за отличные впечатления.
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Л
Лениза
познавательно, запоминаются интересные моменты, связанные с историей Лиона. спасибо
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С
Сергей
В Лионе был первый раз. Экскурсия была организована на 5+, пожалуй, за такой короткий период было показано самое интересное и познавательное. Лично моё мнение о городе сильно изменилось после экскурсии, мои предпочтения склонились в его пользу в сравнении с тем же Парижем! Рекомендую!