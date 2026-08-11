34 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Лион - город с богатейшей историей, и на этой экскурсии вы узнаете о нем много интересного. Полюбуйтесь панорамой с холма Фурвьер, посетите базилику Нотр-Дам-де-Фурвьер и античные театры. Прогуляйтесь по средневековым

Описание экскурсии

Главные места великого города у двух рек

Наше маленькое путешествие по Лиону начнется с холма Фурвьер — любуясь лучшей панорамой города, вы представите его масштабы и получите о нем общее представление. Сам холм «собрал» ключевые места Лиона. В первую очередь вы рассмотрите фасад белоснежной базилики Нотр-Дам-де-Фурвьер — ее неоготические башни и зубчатые стены напоминают сказочный дворец. По соседству вы увидите местную Эйфелеву башню (точную копию ее третьего этажа) и следом отправитесь к двум античным театрам. Спустившись вниз, средневековыми улочками выйдем к собору Сен-Жан: здесь же вы пройдете по «археологическому саду» с руинами двух церквей 11 века. В конце прогулки вы изучите красивейшую улицу Еврейства, где многие особняки хранят увлекательные сюжеты прошлого. И конечно, я проведу вас по трабулям — традиционным узким проходам сквозь кварталы и здания.

Лион от Галлии до Капетингов: об истории нескучно

Легким и понятным языком я расскажу о прошлом Лиона и его памятников. На холме Фурвьер вы узнаете о разрушении и восстановлении базилики, а у прекрасно сохранившегося Римского театра погрузитесь в глубокую древность — мы поговорим о временах, когда Лунгдун (будущий Лион) превратился в столицу Галлии, о расцвете и упадке города. На примере собора Сен-Жан вы поймете, что такое примациальный храм, а на улице Еврейства вспомните Генриха IV и откроете особенности городского устройства Лиона.

Организационные детали