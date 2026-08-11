34 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Мои заказы

Бонжур, Лион

Путешествие по Лиону начинается с холма Фурвьер, где вы полюбуетесь панорамой города и узнаете его историю. Для детей предусмотрен квест с пиратской картой
Лион - город с богатейшей историей, и на этой экскурсии вы узнаете о нем много интересного. Полюбуйтесь панорамой с холма Фурвьер, посетите базилику Нотр-Дам-де-Фурвьер и античные театры. Прогуляйтесь по средневековым
читать дальшеуменьшить

улочкам к собору Сен-Жан и узнайте о династии Капетингов. Исследуйте лионские трабули и разберитесь, почему Лион считается масонским городом. Для детей экскурсия превратится в увлекательный квест с пиратской картой и призами

5
133 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Индивидуальный подход
  • 🏛️ Богатая история
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
  • 🗺️ Увлекательный квест для детей
  • 🏰 Уникальные достопримечательности
Бонжур, Лион
Бонжур, Лион
Бонжур, Лион

Что можно увидеть

  • Холм Фурвьер
  • Базилика Нотр-Дам-де-Фурвьер
  • Античные театры
  • Собор Сен-Жан
  • Улица Еврейства
  • Трабули

Описание экскурсии

Главные места великого города у двух рек

Наше маленькое путешествие по Лиону начнется с холма Фурвьер — любуясь лучшей панорамой города, вы представите его масштабы и получите о нем общее представление. Сам холм «собрал» ключевые места Лиона. В первую очередь вы рассмотрите фасад белоснежной базилики Нотр-Дам-де-Фурвьер — ее неоготические башни и зубчатые стены напоминают сказочный дворец. По соседству вы увидите местную Эйфелеву башню (точную копию ее третьего этажа) и следом отправитесь к двум античным театрам. Спустившись вниз, средневековыми улочками выйдем к собору Сен-Жан: здесь же вы пройдете по «археологическому саду» с руинами двух церквей 11 века. В конце прогулки вы изучите красивейшую улицу Еврейства, где многие особняки хранят увлекательные сюжеты прошлого. И конечно, я проведу вас по трабулям — традиционным узким проходам сквозь кварталы и здания.

Лион от Галлии до Капетингов: об истории нескучно

Легким и понятным языком я расскажу о прошлом Лиона и его памятников. На холме Фурвьер вы узнаете о разрушении и восстановлении базилики, а у прекрасно сохранившегося Римского театра погрузитесь в глубокую древность — мы поговорим о временах, когда Лунгдун (будущий Лион) превратился в столицу Галлии, о расцвете и упадке города. На примере собора Сен-Жан вы поймете, что такое примациальный храм, а на улице Еврейства вспомните Генриха IV и откроете особенности городского устройства Лиона.

Организационные детали

  • Билет на фуникулер на холм Фурвьер не включен в стоимость (1,90€ в одну сторону).
  • Для детей предусмотрен мини-квест «Сокровища пиратов». Перед экскурсией детям выдается пиратская карта, на которой отмечены определенные места. Их нужно будет находить на протяжении всей экскурсии, и в конце искатель сокровищ получит приз!
  • Можно зайти в базилики по вашему желанию
  • Корректировки маршрута можно обсудить в переписке

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Белькур. (По желанию встречаю у отеля)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 36% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Лионе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1998 туристов
Любой путеводитель сообщит вам, что Лион — город с богатейшей историей. Я расскажу о ней без обилия дат, с тайнами и мифами. С холма Фурвьер вы полюбуетесь городом и узнаете
читать дальшеуменьшить

о судьбе одноимённой базилики. Представите древнюю столицу Галлии, услышите о династии Капетингов, познакомитесь с особенностями лионских коридоров «трабуль». Разберётесь, почему Лион считается культурной и кулинарной столицей Франции. Узнаете как проходили съёмки программы «Жизнь других» с Жанной Бадоевой в Лионе, в которых я принимала участие. Расскажу вам, какие фильмы и книги снимались и издавались в Лионе. Одна из книг была посвящена мне как гиду — «Тайна Сильнейших» писателя Николя Краго. А чтобы экскурсия была не скучна детям — их ждёт увлекательный квест с погружением в историю Лиона и сладкий приз!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 133 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
129
4
3
3
2
1
1
О
Очень хорошая экскурсия для первого знакомства с Лионом. В спокойном темпе, без спешки узнаете много об истории города. Рекомендую.
Вам был полезен этот отзыв?
Оксана
Спасибо большое Ирина за увлекательную экскурсию по Лиону! Нам очень понравился интересный рассказ об истории, легендах и современной деятельности города.
Спасибо большое Ирина за увлекательную экскурсию по Лиону! Нам очень понравился интересный рассказ об истории, легендах
Спасибо большое Ирина за увлекательную экскурсию по Лиону! Нам очень понравился интересный рассказ об истории, легендах
Вам был полезен этот отзыв?
R
Ирина, подарила нам прекрасное знакомство с чудесным, интересным, великолепным городом Лион. Открыла его секреты. Ирина сама очень любит Лион, и этой любовью поделилась с нами. На прогулке мы не чувствовали себя на экскурсии мы общались, смеялись, как будто знакомы уже много лет, было тепло, интересно как с близким другом. Благодарю Ирину за это. Рекомендую.
Ирина, подарила нам прекрасное знакомство с чудесным, интересным, великолепным городом Лион. Открыла его секреты. Ирина сама
Ирина, подарила нам прекрасное знакомство с чудесным, интересным, великолепным городом Лион. Открыла его секреты. Ирина сама
Ирина, подарила нам прекрасное знакомство с чудесным, интересным, великолепным городом Лион. Открыла его секреты. Ирина сама
Вам был полезен этот отзыв?
И
Все понравилось. Ирина прекрасный гид, чувствуется, что она любит и отлично знает этот город. Посетили самые знаковые места Лиона. Не смотря на жару три часа пролетели очень быстро. Большое спасибо за отличные впечатления.
Вам был полезен этот отзыв?
Л
познавательно, запоминаются интересные моменты, связанные с историей Лиона. спасибо
Вам был полезен этот отзыв?
С
В Лионе был первый раз. Экскурсия была организована на 5+, пожалуй, за такой короткий период было показано самое интересное и познавательное. Лично моё мнение о городе сильно изменилось после экскурсии, мои предпочтения склонились в его пользу в сравнении с тем же Парижем! Рекомендую!
В Лионе был первый раз. Экскурсия была организована на 5+, пожалуй, за такой короткий период было
В Лионе был первый раз. Экскурсия была организована на 5+, пожалуй, за такой короткий период было
В Лионе был первый раз. Экскурсия была организована на 5+, пожалуй, за такой короткий период было
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Лиона

Похожие экскурсии на «Бонжур, Лион»

Лион с первого взгляда
Пешая
3 часа
225 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Лион с первого взгляда
Узнать и прочувствовать город с истинно французским шармом
Начало: По договоренности
Завтра в 10:00
20 авг в 10:00
от €150 за всё до 10 чел.
Вon appétit, Лион
Пешая
2.5 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Вon appétit, Лион
Погружение в кулинарный мир Лиона: рынок Поля Бокюза, дегустации сыров, колбас и вин, история бушонов и знаменитого повара Поля Бокюза
Начало: На рынке Поля Бокюза
Завтра в 08:00
20 авг в 08:00
от €140 за всё до 10 чел.
Прогулка по Лиону с аудиогидом в вашем смартфоне
Пешая
3 часа
11 отзывов
Аудиогид
Прогулка по Лиону с аудиогидом в вашем смартфоне
Увидеть город таким, каким его видят лионцы - полным идей, легенд и удивительных открытий
Начало: На площади Bellecour
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €12 за человека
Огни вечернего Лиона
Пешая
3.5 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Огни вечернего Лиона
Погрузитесь в магию вечернего Лиона, прогуливаясь по его историческим улицам и наслаждаясь видами освещенных достопримечательностей
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
от €170 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Лионе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Лионе
от €150 за экскурсию