34 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Погрузиться в судьбу древнего города и истории о галлах, тамплиерах и королях на экскурсии-квесте

Ирина
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Ирина – ваш гид
Любой путеводитель сообщит вам, что Лион — город с богатейшей историей.

Я расскажу о ней без обилия дат, но с тайнами и мифами.

С холма Фурвьер вы полюбуетесь городом и узнаете о судьбе одноименной базилики.

Представите древнюю столицу Галлии, услышите о династии Капетингов и познакомитесь с особенностями лионских коридоров «трабуль».

Разберетесь, почему Лион считается масонским, кто такие масоны и как они повлияли на развитие города.

А для детей экскурсия превратится в увлекательный квест с погружением в историю Лиона!
100 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 29 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 30 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Белькур. (По желанию встречаю у отеля)
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У этой экскурсии34 отзыва
4.97
Бонжур, Лион!
Бонжур, Лион!

Что вас ожидает

Главные места великого города у двух рек
Наше маленькое путешествие по Лиону начнется с холма Фурвьер — любуясь лучшей панорамой города, вы представите его масштабы и получите о нем общее представление. Сам холм «собрал» ключевые места Лиона. В первую очередь вы рассмотрите фасад белоснежной базилики Нотр-Дам-де-Фурвьер — ее неоготические башни и зубчатые стены напоминают сказочный дворец. По соседству вы увидите местную Эйфелеву башню (точную копию ее третьего этажа) и следом отправитесь к двум античным театрам. Спустившись вниз, средневековыми улочками выйдем к собору Сен-Жан: здесь же вы пройдете по «археологическому саду» с руинами двух церквей 11 века. В конце прогулки вы изучите красивейшую улицу Еврейства, где многие особняки хранят увлекательные сюжеты прошлого. И конечно, я проведу вас по трабулям — традиционным узким проходам сквозь кварталы и здания.

Лион от Галлии до Капетингов: об истории нескучно
Легким и понятным языком я расскажу о прошлом Лиона и его памятников. На холме Фурвьер вы узнаете о разрушении и восстановлении базилики, а у прекрасно сохранившегося Римского театра погрузитесь в глубокую древность — мы поговорим о временах, когда Лунгдун (будущий Лион) превратился в столицу Галлии, о расцвете и упадке города. На примере собора Сен-Жан вы поймете, что такое примациальный храм, а на улице Еврейства вспомните Генриха IV и откроете особенности городского устройства Лиона.

Организационные детали

  • Билет на фуникулер на холм Фурвьер не включен в стоимость (1,90€ в одну сторону).
  • Для детей предусмотрен мини-квест «Сокровища пиратов». Перед экскурсией детям выдается пиратская карта, на которой отмечены определенные места. Их нужно будет находить на протяжении всей экскурсии, и в конце искатель сокровищ получит приз!
  • Можно зайти в базилики по вашему желанию
  • Корректировки маршрута можно обсудить в переписке
Бонжур, Лион!
Бонжур, Лион!
Бонжур, Лион!
Бонжур, Лион!
Бонжур, Лион!
Бонжур, Лион!
Бонжур, Лион!
Бонжур, Лион!
Бонжур, Лион!
Бонжур, Лион!
Бонжур, Лион!
Бонжур, Лион!
Бонжур, Лион!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади Белькур. (По желанию встречаю у отеля).
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ирина
Ирина
Я живу во Франции 8 лет. Когда я переехала в Лион, этот город настолько сильно поразил меня красотой и волшебной энергетикой, что я полностью изменила свою профессию. Из учителя русского языка я переквалифицировалась в гида-экскурсовода. И сейчас являюсь лицензированным специалистом. Я постоянно встречаюсь с искусствоведами, археологами и гидами из музеев Лиона. Они рассказывают мне об изюминках города, его тайнах и исторических фактах, о которых не прочесть в интернете или книгах. Я с большим удовольствием поделюсь этим с вами, дорогие путешественники. Также я знакома с одним из представителей Франко-Масонской ложи, поэтому раскрою вам секреты тайного общества Масонов.
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34 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

11 марта 2020
Гид Ирина очень понравилась, рассказывает о достопримечательностях со знанием дела, не занудно с напылением таинственности, 4 часа пролетели незаметно.
8 марта 2020
Ещё раз спасибо Ирине , мы под большим впечатлением! Нам очень понравилась экскурсия, маршрут очень удобно выстроен, все так продумано:) и исторические моменты, и просто интересные факты из жизни Лиона :) спасибо и удачи в вашем деле! В следующий приезд пойдём на вашу новую экскурсию🤗
27 февраля 2020
Большое спасибо Ирине! Чудесная прогулка, очень интересная информация. Мы очень довольны, что заказали персональную экскурсию. Это позволило побеседовать и узнать о городе в неформальной обстановке! И мы рады приятному знакомству и встрече, которой не помешал Мистраль!
23 февраля 2020
Ирина, спасибо Вам за экскурсию!
Экскурсия была интересная и очень комфортная, что не менее важно! Полюбили Лион! Требуле - наше открытие))
Мы однозначно рекомендуем!
12 февраля 2020
Экскурсия очень понравилась, гид Ирина дала большой объем информации, захотелось еще не один раз приехать в этот замечательный город и еще много-много изучить и увидеть. Спасибо!!!
27 января 2020
Очень интересная экскурсия, Лион открылся с другой стороны. Ирина отличный гид. Спасибо.
26 января 2020
Катались неделю во Франции на горных лыжах, жили в горах. Захотелось познакомить детей с историей этой страны. Выбрали Лион! Сегодня решили, завтра у нас уже заказана экскурсия. Все очень оперативно. Встретились в 12.00. Ирина помогла нам найти парковку. Четыре часа экскурсии пролетели незаметно! Детей (5и10 лет) увлёк квест! Ирина очень интересный экскурсовод. Знает ответы на множество вопросов по Франции. Получилась очень приятная прогулка и экскурсия. Советую всем, кто будет в Лионе!
25 января 2020
Брали экскурсию 24.01.2020. Очень понравилось! Ирина рассказывает с интересом, очень увлечённо! Время пролетает незаметно! Рекомендуем!
10 января 2020
Спасибо большое Ирине за отличную экскурсию. Очень интересные исторические факты! Дети были заинтересованы квестом и запомнили все до мельчайших деталей. Мы влюбились в Лион!
8 января 2020
Экскурсия Бонжур Лион нам очень понравилась !! Ирина отличный гид, настоящий профессионал . Мы узнали много интересного об этом прекрасном городе . Merci
Ещё 24 отзыва

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