В Лионе сохранилось более 400 трабулей — тайных проходов между домами с хитросплетениями переходов. Об их существовании знают только местные жители. На экскурсии мы с вами посетим несколько из них.
Поход по трабулям — это настоящий квест: толкнув дверь, можно наткнутся на тупик или увидеть старинные галереи. Прогулка по ренессансным улочкам и флорентийским дворикам — также в программе.
Поход по трабулям — это настоящий квест: толкнув дверь, можно наткнутся на тупик или увидеть старинные галереи. Прогулка по ренессансным улочкам и флорентийским дворикам — также в программе.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Главный Кафедральный собор 12 века, где принимался порядок выбора пап и женился французский король.
- Тайные проходы — трабули, проходящие через весь Старый город и о которых знают только местные жители.
- Старинные шёлковые лавочки, сохранившие технологии лионского шёлка.
- Средневековые ренессансные улочки и флорентийские дворики.
- Дом короля Франции, в котором он останавливался во время своей женитьбы.
Вы узнаете:
- Что такое бушоны и почему они популярны.
- Как появились трабули и зачем они были нужны.
- Как организовывали свой быт лионезцы (жители Лиона) в эпоху Средневековья и раннего Ренессанса.
- Как проходил первый конклав и какие папы короновались на папский престол в Лионе.
- Почему Лион считается культурной и кулинарной столицей Франции.
- Как возникла лионская марионетка.
- Где делают украшения из витражного стекла и органического золота.
- Как развивалась торговля лионским шёлком.
Организационные детали
- Программа будет интересна участникам всех возрастов.
- Экскурсия полностью пешеходная, поэтому прихватите с собой зонтик от дождя и панамку от солнца.
- До места встречи вам нужно добраться самостоятельно. При необходимости организую трансфер — стоимость уточняйте в переписке.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро Vieux Lyon
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Лионе
Провела экскурсии для 966 туристов
Любой путеводитель сообщит вам, что Лион — город с богатейшей историей. Я расскажу о ней без обилия дат, с тайнами и мифами. С холма Фурвьер вы полюбуетесь городом и узнаетеЗадать вопрос
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