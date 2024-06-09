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о судьбе одноимённой базилики. Представите древнюю столицу Галлии, услышите о династии Капетингов, познакомитесь с особенностями лионских коридоров «трабуль». Разберётесь, почему Лион считается культурной и кулинарной столицей Франции. Узнаете как проходили съёмки программы «Жизнь других» с Жанной Бадоевой в Лионе, в которых я принимала участие. Расскажу вам, какие фильмы и книги снимались и издавались в Лионе. Одна из книг была посвящена мне как гиду — «Тайна Сильнейших» писателя Николя Краго. А чтобы экскурсия была не скучна детям — их ждёт увлекательный квест с погружением в историю Лиона и сладкий приз!