невероятно красивую природу: лазурное море и белоснежные скалы
Море, солнце ☀️ и горы ⛰️ - это всё что нужно для отличного отдыха, поэтому невероятный пеший поход в сердце Национального Парка Каланки Вам будет особенно интересен. Мы пройдём по двум самым красивым каланкам - Порт Миу и Порт Пин. Длина нашего маршрута составляет 12 км и прогулка 👣 продлится практически весь день.
ПРОГРАММА
Выезд из Марселя в Кассис;
Посещение Национального Парка Каланки начнется с каланки Порт Миу где мы познакомимся с невероятной средиземноморской природой;
Доберёмся до сказочной бухты Понт Пин, где искупаемся в ее бирюзовых водах (по желанию, конечно же);
Обратная дорога на стоянку и возвращение в Марсель.
Программа может быть изменена с учётом Ваших пожеланий.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ДЕТАЛИ
Головной убор, спортивная обувь и солнцезащитный крем обязательны!
Питьевая вода из расчёта 1, 5 литра на человека, по желанию можно сделать небольшой пикник
Что входит
Трансфер от метро в Кассис
Каланки и обратно
Начало и место завершения
🚩 в заранее оговоренном месте
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.