Море, солнце ☀️ и горы ⛰️ - это всё что нужно для отличного отдыха, поэтому невероятный пеший поход в сердце Национального Парка Каланки Вам будет особенно интересен. Мы пройдём по двум самым красивым каланкам - Порт Миу и Порт Пин. Длина нашего маршрута составляет 12 км и прогулка 👣 продлится практически весь день.

ПРОГРАММА

Выезд из Марселя в Кассис;

Посещение Национального Парка Каланки начнется с каланки Порт Миу где мы познакомимся с невероятной средиземноморской природой;

Доберёмся до сказочной бухты Понт Пин, где искупаемся в ее бирюзовых водах (по желанию, конечно же);

Обратная дорога на стоянку и возвращение в Марсель.

Программа может быть изменена с учётом Ваших пожеланий.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ДЕТАЛИ