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Экскурсия по Национальному Парку Каланки из Марселя. Французские фиорды

5
1 отзыв
Катерина Г.
Катерина Г. – Гид из Марселя
Находятся они между Марселем и Кассисом, маленьким курортным городком.

Каланки это фьорды, то есть глубокие и узкие заливы со скалистыми берегами, только средиземноморские.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €240 за экскурсию

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Экскурсия по Национальному Парку Каланки из Марселя. Французские фиорды
Экскурсия по Национальному Парку Каланки из Марселя. Французские фиорды

Что вы увидите

  • невероятно красивую природу: лазурное море и белоснежные скалы
Море, солнце ☀️ и горы ⛰️ - это всё что нужно для отличного отдыха, поэтому невероятный пеший поход в сердце Национального Парка Каланки Вам будет особенно интересен. Мы пройдём по двум самым красивым каланкам - Порт Миу и Порт Пин. Длина нашего маршрута составляет 12 км и прогулка 👣 продлится практически весь день.
ПРОГРАММА
  • Выезд из Марселя в Кассис;
  • Посещение Национального Парка Каланки начнется с каланки Порт Миу где мы познакомимся с невероятной средиземноморской природой;
  • Доберёмся до сказочной бухты Понт Пин, где искупаемся в ее бирюзовых водах (по желанию, конечно же);
  • Обратная дорога на стоянку и возвращение в Марсель.
  • Программа может быть изменена с учётом Ваших пожеланий.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ДЕТАЛИ
  • Головной убор, спортивная обувь и солнцезащитный крем обязательны!
  • Питьевая вода из расчёта 1, 5 литра на человека, по желанию можно сделать небольшой пикник
Что входит
  • Трансфер от метро в Кассис
  • Каланки и обратно
Начало и место завершения
🚩 в заранее оговоренном месте
Экскурсия по Национальному Парку Каланки из Марселя. Французские фиорды
Экскурсия по Национальному Парку Каланки из Марселя. Французские фиорды
Экскурсия по Национальному Парку Каланки из Марселя. Французские фиорды
Экскурсия по Национальному Парку Каланки из Марселя. Французские фиорды
Экскурсия по Национальному Парку Каланки из Марселя. Французские фиорды

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Катерина Г.
Катерина Г.
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Катерина Г. проводит ещё 2 экскурсии

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