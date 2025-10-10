Вас ждёт приятная прогулка по Марселю. Вы познакомитесь с городом, история которого насчитывает более 2600 лет, и его обитателями.
Посетите основные достопримечательности, аутентичные места и окунётесь в неповторимую атмосферу южной столицы Франции.
Мы вместе сложим прекрасную мозаику из калейдоскопа культур, традиций, языков, религий и мировоззрений.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
- Старый порт — аутентичное место, куда заходили первые корабли основателей Массалии и где состоялась свадьба местной принцессы и греческого моряка. Здесь вам откроется потрясающий вид на Нотр-Дам-де-лa-Гард, форты Сен-Жан и Сен-Николя, дворец Фаро.
- Набережные с великолепными видами, рынки с только выловленной рыбой, марсельцы, бегущие по своим делам, пришвартованные яхты, ароматы кофе с круассанами и провансальской кухни.
- Квартал Лё Панье — место, где поселились первые жители древнего города и где бьётся сердце Марселя.
- Одни из самых древних церквей, сохранившихся до наших дней, а таких всего 4 в Марселе.
- Величественный собор Ля Мажор.
- Грот Коскер (без посещения) — свидетель и хранитель пещерной живописи эпохи верхнего палеолита.
- Панорама островов Фриуль и замка Иф.
- Нетуристические тропинки, по которым мы прогуляемся, чтобы познакомиться с повседневной жизнью обитателей этого города гедонизма.
Вы узнаете:
- не только о Марселе и марсельцах, но и о Франции и французах.
- мифы и легенды со времён Древней Греции и до наших дней.
- занимательные истории и любопытные факты из истории города и его жителей.
- о выдающихся людях разных эпох и их связи с Марселем.
- о местном марсельском языке и не только.
Организационные детали
- Экскурсия может быть проведена на авто или микроавтобусе (про аренду транспорта уточняйте в переписке).
- Места посещения и продолжительность экскурсии могут быть изменены в соответствии с вашими предпочтениями.
- В группу до 9 человек с учётом детей до 12 лет может входить до 5 взрослых. Если взрослых больше, то стоимость уточняйте в переписке.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Марселе
Провела экскурсии для 51 туриста
Меня зовут Наталья, и я приглашаю вас в увлекательное путешествие по южному региону Франции — Марсель, Экс, Арль, Авиньон, лавандовые поля, деревушки с провансальскими домиками и их обитатели. У меня филологическое и туристическое высшее образование, опыт работы в туризме более 15 лет. Говорю по-русски, по-французски, по-украински и по-английски. До скорой встречи!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Елена
10 окт 2025
Экскурсия проходит по самому интересному самому старому району города Марселя. На экскурсии рассказали как возник город, как его передавали из рук в руки греки римлянам и далее по этапу. Очень много было красивых мест красивых видов,храмов. Посетили самый большой храм: ля Мажор. Экскурсия Нам очень понравилась, организация прекрасная. Экскурсовод обладает вербальным талантом. Спасибо.
Вера
26 авг 2025
Мы уже были в Марселе, но достаточно давно, и решили по новому посмотреть на город. Экскурсия, которую провела Наталья, полностью соответствовала нашим целям. Кроме множества исторических фактов, нам рассказали как
Е
Елена
22 июл 2025
Нам все понравилось! Наталья - замечательный профессионал, легкий и приятный в общении человек! Остались довольны и экскурсией, и Марселем!
И
Ирина
19 мая 2025
Забронировали экскурсию с Натальей в Марселе, найдя контакт через поиск в Google. Сначала всё шло нормально — Наталья быстро вышла на связь и подтвердила встречу. Уже при первом разговоре по
Наталья
Ответ организатора:
Здравствуйте, Ирина!
Я внимательно прочитала Ваш отзыв и даю на него ответ:
1/ Удивлена, что Вы обнаружили у меня сильный украинский акцент.
Резеда
8 мая 2025
Благодарим Наталью за проведенную экскурсию, нам понравилось содержание, организация экскурсии, не хватило эмоциональной подачи.
