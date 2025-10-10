читать дальше

Ошибки не было с моей стороны. Я сравнивала площадь Франции со странами, как и она, полностью лежащими на европейской части континента Евразия, а Россия, как Вы правильно заметили, лежит на 2-х частях данного континента.



Здесь Евросоюз совсем не упоминался, так как это экономическое и политическое объединение европейских государств, а входит или не входит в него Украина, - это тоже не озвучивалось в ходе экскурсии.



Во избежание подобных недоразумений, чтобы внести ясность относительно того или иного факта, события, хронологии, термина, определения, всегда можно задать экскурсоводу уточняющий вопрос или переспросить.



Со своей стороны я приняла к сведению Вашу информацию и внесу необходимые уточнения.



3/ Никакие политические и национальные темы не поднимались, политически окрашенных комментариев с личным мнением в данном контексте я не давала. Об Украине и Киеве я упоминала в рамках экскурсии, а именно:

- Что дочь Ярослава Мудрого, князя Киевской Руси, стала королевой Франции и это связано с историей и культурой Франции.



- Что метро города Марселя уступает по красоте метро города Москвы и города Киева, где многие станции являются произведением искусства и памятниками архитектуры.



- Что Одесса является одним из городов-побратимов Марселя.



Экскурсия была проведена по историческому центру города с показом, осмотром, посещением исторических объектов, сопроводительной информацией, взятой из академических источников, и наглядным пособием (карта порта, тематические фотографии).