Увидеть главные символы города и понять его характер
Я влюблён в Марсель! И хочу поделиться этой страстью с вами: показать не только популярные достопримечательности, такие как дворец Лоншан, собор Ла-Мажор или Старый порт, но и рассказать малоизвестные факты, из которых соткан характер города. Экскурсия охватит разные аспекты — от исторических корней до современной культуры. Смело могу сказать, что интересен будет каждый!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Дворец Лоншан — исторический и архитектурный памятник Марселя, известный своим парком с великолепным фонтаном, Музеем изобразительных искусств и Музеем естественной истории. Вы полюбуетесь величественными зданиями дворцового комплекса, осмотрите музеи и насладитесь прогулкой в тени деревьев.
- Базилика Нотр-Дам де ла Гард, расположенная в самой высокой точке Марселя. Мы рассмотрим богатую архитектуру, храмовую мозаику и золотую статую Девы Марии на вершине колокольни — «Добрую мать», как зовут её марсельцы. Насладимся захватывающей панорамой города и Средиземного моря.
- Кафедральный собор Ла-Мажор недалеко от Старого порта. Собор впечатляет своими размерами и византийско-римской архитектурой, а также замысловатыми декоративными деталями, витражами и мозаикой.
- Старый порт Марселя — самая оживленная часть набережной, отправная точка для прогулок к ближайшим островам и один из старейших портов Франции. Вы прогуляетесь вдоль моря, понаблюдаете, как рыбаки выгружают улов, и по желанию посетите прибрежные магазины и кафе.
Организационные детали
- Имейте при себе 8 евро мелкими деньгами для оплаты проезда на общественном транспорте — до некоторых достопримечательностей нужно будет доехать.
- За дополнительную плату возможен трансфер из любого удобного для вас места: отеля, аэропорта, вокзала, морского порта.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле Кафедрального собора Сен-Мари-Мажор
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — ваш гид в Марселе
Я с семьей живу в Марселе уже 5 лет. Мы прошли вдоль и поперёк весь город и окрестности, влюбились в него безвозвратно и хотим передать эту влюбленность вам! Особенность моего подхода к экскурсиям заключается в том, что я стремлюсь не только рассказать об исторических фактах и достопримечательностях, но и передать вам настоящую энергию и страсть, которую Марсель зажигает во мне.
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