Олег — ваш гид в Марселе

Я с семьей живу в Марселе уже 5 лет. Мы прошли вдоль и поперёк весь город и окрестности, влюбились в него безвозвратно и хотим передать эту влюбленность вам! Особенность моего подхода к экскурсиям заключается в том, что я стремлюсь не только рассказать об исторических фактах и достопримечательностях, но и передать вам настоящую энергию и страсть, которую Марсель зажигает во мне.

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