Марсель: история, культура и морская красота

Увидеть главные символы города и понять его характер

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Ответы на вопросы
Я влюблён в Марсель! И хочу поделиться этой страстью с вами: показать не только популярные достопримечательности, такие как дворец Лоншан, собор Ла-Мажор или Старый порт, но и рассказать малоизвестные факты, из которых соткан характер города. Экскурсия охватит разные аспекты — от исторических корней до современной культуры. Смело могу сказать, что интересен будет каждый!
Марсель: история, культура и морская красота
Марсель: история, культура и морская красота
Марсель: история, культура и морская красота
Марсель: история, культура и морская красота
Марсель: история, культура и морская красота
Марсель: история, культура и морская красота
Марсель: история, культура и морская красота
Марсель: история, культура и морская красота
Марсель: история, культура и морская красота
Ближайшие даты:
2
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Дворец Лоншан — исторический и архитектурный памятник Марселя, известный своим парком с великолепным фонтаном, Музеем изобразительных искусств и Музеем естественной истории. Вы полюбуетесь величественными зданиями дворцового комплекса, осмотрите музеи и насладитесь прогулкой в тени деревьев.
  • Базилика Нотр-Дам де ла Гард, расположенная в самой высокой точке Марселя. Мы рассмотрим богатую архитектуру, храмовую мозаику и золотую статую Девы Марии на вершине колокольни — «Добрую мать», как зовут её марсельцы. Насладимся захватывающей панорамой города и Средиземного моря.
  • Кафедральный собор Ла-Мажор недалеко от Старого порта. Собор впечатляет своими размерами и византийско-римской архитектурой, а также замысловатыми декоративными деталями, витражами и мозаикой.
  • Старый порт Марселя — самая оживленная часть набережной, отправная точка для прогулок к ближайшим островам и один из старейших портов Франции. Вы прогуляетесь вдоль моря, понаблюдаете, как рыбаки выгружают улов, и по желанию посетите прибрежные магазины и кафе.

Организационные детали

  • Имейте при себе 8 евро мелкими деньгами для оплаты проезда на общественном транспорте — до некоторых достопримечательностей нужно будет доехать.
  • За дополнительную плату возможен трансфер из любого удобного для вас места: отеля, аэропорта, вокзала, морского порта.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле Кафедрального собора Сен-Мари-Мажор
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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