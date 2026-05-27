Великолепный Марсель - от старинных кварталов до побережья

2600 лет истории между морем и холмами
Марсель видел греков, римлян, крестоносцев и волны эмигрантов со всего Средиземноморья — и каждый оставил след в архитектуре, кухне и характере города. Вы побываете в рыбацкой бухте с традиционными лодками. Увидите один из старейших монастырей Западной Европы. И услышите о городских тайнах, покровительнице моряков и секретах местного буйабеса.
Описание экскурсии

Старый порт в сердце Марселя. Вы увидите рыбаков, которые продают свежий улов с лодок, и узнаете, как греки основали город более 2000 лет назад.

Базилика Нотр-Дам-де-ла-Гард на самой высокой точке Марселя. Отсюда открывается лучшая панорама на город и море — не случайно на этом месте моряки просили о покровительстве Богоматери перед дальними странствиями.

Кафедральный собор, грандиозный фасад которого объединяет романский и византийский стили.

Аббатство Сен-Виктор — один из старейших монастырей Западной Европы с подземными криптами и древними саркофагами.

Квартал Ле-Панье — самый старый район с узкими улочками, яркими фресками и уютными кафе. Я расскажу о местных обычаях, кухне и культуре общения.

Корниш Кеннеди и бухта Валон-де-л’Офф. Мы проедем вдоль живописного побережья с видами на Средиземное море, и вы услышите о городских тайнах, связанных с этими местами.

Валон-де-л’Офф. Сделаем остановку в очаровательной рыбацкой бухте — это место словно маленькая деревушка посреди большого города.

Дворец Лоншан. Полюбуемся красивейшим архитектурным ансамблем Марселя — с фонтанами, парком и колоннадами в духе парижского Большого дворца.

Организационные детали

  • Детские автокресла кресла — по запросу
  • Начало и окончание экскурсии — в круизном порту

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости - в центре города или в порту
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег
Олег — ваш гид в Марселе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 458 туристов
Я прошёл вдоль и поперёк весь город и Лазурный Берег, влюбился в него безвозвратно и хочу передать эту любовь вам! Особенность моего подхода к экскурсиям в том, что я стремлюсь не только рассказать исторические факты о достопримечательностях, но и передать вам настоящую энергию и страсть, которые Марсель и Франция зажигают во мне.

от €240 за экскурсию