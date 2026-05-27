Марсель видел греков, римлян, крестоносцев и волны эмигрантов со всего Средиземноморья — и каждый оставил след в архитектуре, кухне и характере города. Вы побываете в рыбацкой бухте с традиционными лодками. Увидите один из старейших монастырей Западной Европы. И услышите о городских тайнах, покровительнице моряков и секретах местного буйабеса.

Старый порт в сердце Марселя. Вы увидите рыбаков, которые продают свежий улов с лодок, и узнаете, как греки основали город более 2000 лет назад.

Базилика Нотр-Дам-де-ла-Гард на самой высокой точке Марселя. Отсюда открывается лучшая панорама на город и море — не случайно на этом месте моряки просили о покровительстве Богоматери перед дальними странствиями.

Кафедральный собор, грандиозный фасад которого объединяет романский и византийский стили.

Аббатство Сен-Виктор — один из старейших монастырей Западной Европы с подземными криптами и древними саркофагами.

Квартал Ле-Панье — самый старый район с узкими улочками, яркими фресками и уютными кафе. Я расскажу о местных обычаях, кухне и культуре общения.

Корниш Кеннеди и бухта Валон-де-л’Офф. Мы проедем вдоль живописного побережья с видами на Средиземное море, и вы услышите о городских тайнах, связанных с этими местами.

Валон-де-л’Офф. Сделаем остановку в очаровательной рыбацкой бухте — это место словно маленькая деревушка посреди большого города.

Дворец Лоншан. Полюбуемся красивейшим архитектурным ансамблем Марселя — с фонтанами, парком и колоннадами в духе парижского Большого дворца.

