Что вы увидите
- картье Панье
- Ля Мажор
- Замок Иф
- Нотр-Дам-де-ля-Гард
- Мы начнем наш тур со Старого Порта, который по праву считается сердцем Марселя
- Прогуляемся по самому старому району Марселя – Картье Панье: старинные здания Мэрии, Бриллиантовый Дом, Вьей Шарите и магазинчики настоящего марсельского мыла (на 72% состоит из оливкового масла).
- Далее – шикарный собор Ля Мажор.
- В одном из ресторанчиков Старого Порта выпьем кофе или по бокалу отличного розового вина.
- На машине поднимемся к Базилике Нотр Дам де ля Гард, откуда открывается захватывающий панорамный вид на Марсель.
- Если Вы в Марселе на круизном лайнере - наша экскурсия ⛳ начнётся из круизного порта.
Хочу обратить Ваше внимание, что программа может быть изменена в зависимости от Ваших пожеланий. Я за индивидуальный подход к каждому путешествию. Главное, чтобы Вы получили массу удовольствия!
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Катерина Г.
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Катерина Г. проводит ещё 2 экскурсии
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