Мы начнем наш тур со Старого Порта, который по праву считается сердцем Марселя

Прогуляемся по самому старому району Марселя – Картье Панье: старинные здания Мэрии, Бриллиантовый Дом, Вьей Шарите и магазинчики настоящего марсельского мыла (на 72% состоит из оливкового масла).

Далее – шикарный собор Ля Мажор.

В одном из ресторанчиков Старого Порта выпьем кофе или по бокалу отличного розового вина.

На машине поднимемся к Базилике Нотр Дам де ля Гард, откуда открывается захватывающий панорамный вид на Марсель.

Если Вы в Марселе на круизном лайнере - наша экскурсия ⛳ начнётся из круизного порта.

Хочу обратить Ваше внимание, что программа может быть изменена в зависимости от Ваших пожеланий. Я за индивидуальный подход к каждому путешествию. Главное, чтобы Вы получили массу удовольствия!