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Обзорная экскурсия по Марселю: Марсель – город с 2600-летней историей

5
1 отзыв
Катерина Г.
Катерина Г. – Гид из Марселя
Обзорная экскурсия по Марселю: Марсель – город с 2600-летней историей
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €240 за экскурсию

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Обзорная экскурсия по Марселю: Марсель – город с 2600-летней историей
Обзорная экскурсия по Марселю: Марсель – город с 2600-летней историей

Что вы увидите

  • картье Панье
  • Ля Мажор
  • Замок Иф
  • Нотр-Дам-де-ля-Гард
  • Мы начнем наш тур со Старого Порта, который по праву считается сердцем Марселя
  • Прогуляемся по самому старому району Марселя – Картье Панье: старинные здания Мэрии, Бриллиантовый Дом, Вьей Шарите и магазинчики настоящего марсельского мыла (на 72% состоит из оливкового масла).
  • Далее – шикарный собор Ля Мажор.
  • В одном из ресторанчиков Старого Порта выпьем кофе или по бокалу отличного розового вина.
  • На машине поднимемся к Базилике Нотр Дам де ля Гард, откуда открывается захватывающий панорамный вид на Марсель.
  • Если Вы в Марселе на круизном лайнере - наша экскурсия ⛳ начнётся из круизного порта.
Хочу обратить Ваше внимание, что программа может быть изменена в зависимости от Ваших пожеланий. Я за индивидуальный подход к каждому путешествию. Главное, чтобы Вы получили массу удовольствия!
Что входит
  • транспорт
  • паркинг
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Обзорная экскурсия по Марселю: Марсель – город с 2600-летней историей
Обзорная экскурсия по Марселю: Марсель – город с 2600-летней историей

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Катерина Г.
Катерина Г.
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1 отзыв оставили туристы

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