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Сент Бом, Грот Марии Магдалины

5
1 отзыв
Катерина Г.
Катерина Г. – Гид из Марселя
Для Вас эта поездка станет настоящим открытием.

Множество паломников со всего мира стремятся в это место необычайной силы.

Мы посетим священный грот которому более двух тысяч лет и прикоснемся к древней библейской истории 📖.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • €280 за экскурсию

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Сент Бом, Грот Марии Магдалины
Сент Бом, Грот Марии Магдалины

Что вы увидите

  • Святое и почитаемое место среди христиан всего мира. Пройдём через лес которому более тысячи лет. Насладимся видом провансальской долины с высоты птичьего полёта
ПРОГРАММА
  • Добираться до Сент Бом мы будем на машине (дорога в одну сторону 1 час). Из Марселя я вас заберу в заранее оговоренном месте.
  • Наш путь продолжиться по провансальскому горному массиву, мы преодолеем небольшой серпантин;
  • Грот находится в отвесной скале, сейчас там расположен бенедиктинский монастырь. Дорога к гроту исключительно пешеходная, тропинка идет через густой лес 🌳. Я Вам расскажу почему это место имеет исключительное значение у верующих и какое отношение оно имеет к Библии;
  • В гроте будет возможность поставить свечку и помолиться (по желанию)
  • После грота мы продолжим наш маршрут и поднимемся на плато (высота 1200 м над уровнем моря). Сказать что вид захватывающий - не сказать ничего! Самое время выпить 🍹 чаю из горных прованских трав, он всегда со мной);
  • Мы спустимся к нашей машине и вернемся в Марсель.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ДЕТАЛИ
  • Захватите с собой головной убор, спортивную обувь и солнцезащитный крем!
  • Рекомендуем также взять питьевую воду из расчёта 1 литр на человека, по желанию можно сделать небольшой пикник на вершине плато;
  • Трансфер от вашего отеля до Сен Бом и обратно входит в стоимость экскурсии;
  • Будьте готовы к двум часам активной ходьбы.
Что входит
  • Все что описано в экскурсии
Что не входит
  • Проезд в метро 1
  • 60 евро с человека
Начало и место завершения
🚩 Métro La Fourragère, Marseille
Сент Бом, Грот Марии Магдалины

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Катерина Г.
Катерина Г.
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