Святое и почитаемое место среди христиан всего мира. Пройдём через лес которому более тысячи лет. Насладимся видом провансальской долины с высоты птичьего полёта
ПРОГРАММА
Добираться до Сент Бом мы будем на машине (дорога в одну сторону 1 час). Из Марселя я вас заберу в заранее оговоренном месте.
Наш путь продолжиться по провансальскому горному массиву, мы преодолеем небольшой серпантин;
Грот находится в отвесной скале, сейчас там расположен бенедиктинский монастырь. Дорога к гроту исключительно пешеходная, тропинка идет через густой лес 🌳. Я Вам расскажу почему это место имеет исключительное значение у верующих и какое отношение оно имеет к Библии;
В гроте будет возможность поставить свечку и помолиться (по желанию)
После грота мы продолжим наш маршрут и поднимемся на плато (высота 1200 м над уровнем моря). Сказать что вид захватывающий - не сказать ничего! Самое время выпить 🍹 чаю из горных прованских трав, он всегда со мной);
Мы спустимся к нашей машине и вернемся в Марсель.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ДЕТАЛИ
Захватите с собой головной убор, спортивную обувь и солнцезащитный крем!
Рекомендуем также взять питьевую воду из расчёта 1 литр на человека, по желанию можно сделать небольшой пикник на вершине плато;
Трансфер от вашего отеля до Сен Бом и обратно входит в стоимость экскурсии;
Будьте готовы к двум часам активной ходьбы.
Что входит
Все что описано в экскурсии
Что не входит
Проезд в метро 1
60 евро с человека
Начало и место завершения
🚩 Métro La Fourragère, Marseille
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.