Катерина Г. – Гид из Марселя

Для Вас эта поездка станет настоящим открытием.



Множество паломников со всего мира стремятся в это место необычайной силы.



Мы посетим священный грот которому более двух тысяч лет и прикоснемся к древней библейской истории 📖.