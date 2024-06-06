Семейные развлекательные экскурсии Марселя

Найдено 11 экскурсий в категории «Можно с детьми» в Марселе на русском языке, цены от €45, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Марсель - первое свидание
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
37 отзывов
Марсель - первое свидание
Увидеть все знаковые места солнечного города и раскрыть его тайны на обзорной экскурсии
Начало: У Кафедрального собора Ля Мажор
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
125 за всё до 10 чел.
Правда и выдумки о Марселе
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
84 отзыва
Правда и выдумки о Марселе
Отказаться от стереотипов и увидеть настоящую многоликую столицу Прованса
Начало: В Старом порту в центре города
10 июня в 13:00
11 июня в 09:00
118 за всё до 5 чел.
Марсель: история, культура и морская красота
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Марсель: история, культура и морская красота
Увидеть главные символы города и понять его характер
Начало: Около скульптуры «ПУТЕШЕСТВЕННИК»
Завтра в 10:00
14 июня в 12:00
175149 за всё до 6 чел.
Здравствуй, Марсель
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
15 отзывов
Здравствуй, Марсель
Увидеть камеру Дантеса, оценить императорский дворец и полюбоваться лучшей панорамой города
13 июня в 08:00
14 июня в 15:00
250 за всё до 10 чел.
Must-have в Марселе
🚶 Пешая
Круиз
3 часа
56 отзывов
Must-have в Марселе
Экскурсия-впечатление для круизников и всех, кто хочет увидеть главное в городе за несколько часов
Начало: Cathédrale de la Major
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 169 за всё до 6 чел.
Марсель - «Голливуд» Прованса
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Марсель - «Голливуд» Прованса
Увидеть места съемок известных фильмов и узнать их удивительные истории на авто-пешеходной экскурсии
Начало: Место Вашей остановки
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
300 за всё до 7 чел.
Бонжур, Марсель
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
5 отзывов
Бонжур, Марсель
Всё самое важное о городе за 1,5 часа (в мини-группе)
Начало: Возле скульптуры «Путешественник»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, в четверг в 09:00
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
45 за человека
Автомобильное путешествие по Марселю
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Автомобильное путешествие по Марселю
Знаковые места и тайные уголки города на обзорной экскурсии с дипломированным гидом
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
300 за всё до 6 чел.
О Марселе - с любовью и задором
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
30 отзывов
О Марселе - с любовью и задором
Увидеть, услышать и почувствовать колоритный портовый город на дружеской обзорной экскурсии
Начало: Там, где Вам будет удобно;
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
250 за всё до 5 чел.
Тайны собора Нотр-Дам де ла Гард
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Тайны собора Нотр-Дам де ла Гард
Побывать в базилике на самой высокой точке Марселя и узнать её историю
Начало: В Старом порту Марселя
10 июня в 13:00
11 июня в 10:00
120 за всё до 5 чел.
Самые красивые деревушки Прованса
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Самые красивые деревушки Прованса
Насладиться эстетикой французской провинции и по желанию попробовать лавандовое мороженое
Начало: В удобном для вас месте Марселя
13 июня в 08:00
14 июня в 15:00
450 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    6 июня 2024
    Здравствуй, Марсель
    Отлично
  • Б
    Бахыт
    3 июня 2024
    Must-have в Марселе
    Хотела выразить свою благодарность гиду Дарье! В силу обстоятельств я смогла быть на экскурсии с ней только 3 часа, и
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    очень жаль! З часа пролетели как один миг, столько интересного и познавательного рассказала Дарья об истории Марселя,! Очень советую брать экскурсии, вы не просто посетите исторические места, а будете знать то, чего не везде напишут для обывателя. Спасибо за прекрасные часы проведённые вместе с вами в Марселе!

    Хотела выразить свою благодарность гиду Дарье! В силу обстоятельств я смогла быть на экскурсии с нейХотела выразить свою благодарность гиду Дарье! В силу обстоятельств я смогла быть на экскурсии с нейХотела выразить свою благодарность гиду Дарье! В силу обстоятельств я смогла быть на экскурсии с нейХотела выразить свою благодарность гиду Дарье! В силу обстоятельств я смогла быть на экскурсии с нейХотела выразить свою благодарность гиду Дарье! В силу обстоятельств я смогла быть на экскурсии с нейХотела выразить свою благодарность гиду Дарье! В силу обстоятельств я смогла быть на экскурсии с нейХотела выразить свою благодарность гиду Дарье! В силу обстоятельств я смогла быть на экскурсии с ней
  • Ю
    Юлия
    2 июня 2024
    Здравствуй, Марсель
    Нам экскурсия очень понравилась, отличный гид (лёгкая, с чувством юмора, знающая свою работу). Мы получили ответы на все наши вопросы, узнали историю города и посетили значимые исторические места! Очень удобно, что экскурсия на машине с точечными остановками в нужных местах.
  • О
    Ольга
    1 июня 2024
    Марсель: история, культура и морская красота
    Были на экскурсии в Марселе. Ее проводил Сергей. Нам понравилась подача материала,Сергей смог за короткое время экскурсии влюбить нас в
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    Марсель. Также он заранее побеспокоился о покупке билетов на общественный транспорт, что тоже было весьма кстати. Решили вернуться в Марсель еще

  • И
    Ина
    20 мая 2024
    Правда и выдумки о Марселе
    нам очень понравилось, были учтены все наши предпочтения, без напряга и сухой истории. однозначно будем рекомендовать дальше
  • ￼￼￼diana
    16 мая 2024
    Марсель - «Голливуд» Прованса
    Все просто замечательно прошло и очень интересно
  • А
    Андрей
    15 мая 2024
    Здравствуй, Марсель
    Эрна высочайший специалист и чудесный человек
  • Е
    Елена
    15 мая 2024
    Бонжур, Марсель
    Все было просто здорово. Очень информативная экскурсия, успели посмотреть многое в Марселе а также получили много всяких полезных рекомендаций куда сходить ещё дополнительно самим и где покушать. Спасибо огромное!
  • Ю
    Юлия
    14 мая 2024
    Марсель - первое свидание
    Выражаем огромную благодарность Валентине за проведенную экскурсию! Валентина - человек с большой открытой душой, вкладывает душу в свое дело!
  • А
    Абдулла
    13 мая 2024
    Марсель - первое свидание
    Огромное спасибо Валентине! Нам очень понравилась экскурсия, с кучей новой и интересной информации как для детей, так и для взврослых.
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    Мы были с Родителями 60+ и детьми. Маршрут был подобран идеально с учетом основных достопримечательностей и необходимой остановки для кофе-брейка. Множество мест, что требуют тщательного изучения. Мы обязательно вернемся, и надеюсь попасть к Вам на новоую экскурсию!

Ответы на вопросы от путешественников по Марселю в категории «Можно с детьми»

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Сколько стоит экскурсия по Марселю в июне 2024
Сейчас в Марселе в категории "Можно с детьми" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 45 до 450 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 239 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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