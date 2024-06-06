Е Елена Здравствуй, Марсель Отлично

Ю Юлия Здравствуй, Марсель Нам экскурсия очень понравилась, отличный гид (лёгкая, с чувством юмора, знающая свою работу). Мы получили ответы на все наши вопросы, узнали историю города и посетили значимые исторические места! Очень удобно, что экскурсия на машине с точечными остановками в нужных местах.

￼ ￼￼￼diana Марсель - «Голливуд» Прованса Все просто замечательно прошло и очень интересно

А Андрей Здравствуй, Марсель Эрна высочайший специалист и чудесный человек

А Алена Марсель - «Голливуд» Прованса читать дальше точно не нашли за пару дней остановки в Марселе. И экскурсия была интересная и познавательная и история и рекомендации по ресторанам и местам. Огромное спасибо экскурсоводу Нам очень понравилась экскурсия, экскурсовод очень влюблен в город и показал самые лучшие места в городе, которые мы бы сами

K Katy Марсель - «Голливуд» Прованса Спасибо большое Валентине, за экскурсию. Нам все понравилось, было очень интересно.

A Alexander Автомобильное путешествие по Марселю Прекрасная экскурсия. Отличная организация встречи и обратной доставки. Все основные достопримечательности посмотрели. Большое спасибо!