1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Здравствуй, Марсель
Увидеть камеру Дантеса, оценить императорский дворец и полюбоваться лучшей панорамой города
13 июня в 08:00
14 июня в 15:00
€250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Марсель - «Голливуд» Прованса
Увидеть места съемок известных фильмов и узнать их удивительные истории на авто-пешеходной экскурсии
Начало: Место Вашей остановки
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
€300 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
Автомобильное путешествие по Марселю
Знаковые места и тайные уголки города на обзорной экскурсии с дипломированным гидом
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
€300 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Самые красивые деревушки Прованса
Насладиться эстетикой французской провинции и по желанию попробовать лавандовое мороженое
Начало: В удобном для вас месте Марселя
13 июня в 08:00
14 июня в 15:00
€450 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена6 июня 2024Отлично
- ЮЮлия2 июня 2024Нам экскурсия очень понравилась, отличный гид (лёгкая, с чувством юмора, знающая свою работу). Мы получили ответы на все наши вопросы, узнали историю города и посетили значимые исторические места! Очень удобно, что экскурсия на машине с точечными остановками в нужных местах.
- ￼￼￼￼diana16 мая 2024Все просто замечательно прошло и очень интересно
- ААндрей15 мая 2024Эрна высочайший специалист и чудесный человек
- ААлена12 ноября 2023Нам очень понравилась экскурсия, экскурсовод очень влюблен в город и показал самые лучшие места в городе, которые мы бы сами
- KKaty3 июля 2023Спасибо большое Валентине, за экскурсию. Нам все понравилось, было очень интересно.
- AAlexander6 мая 2023Прекрасная экскурсия. Отличная организация встречи и обратной доставки. Все основные достопримечательности посмотрели. Большое спасибо!
- ААлексей30 марта 2023Виктор, большое спасибо за экскурсию - все очень понравилось. Про Марсель ничего не знал вообще - благодаря Вам остров графа Калиостро, кафедральный собор, а также пронзительный мистраль навсегда останется в моих воспоминаниях.
Ответы на вопросы от путешественников по Марселю в категории «На машине»
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Сколько стоит экскурсия по Марселю в июне 2024
Сейчас в Марселе в категории "На машине" можно забронировать 4 экскурсии от 250 до 450. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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