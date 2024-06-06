Экскурсии по Марселю на машине с гидом

Найдено 4 экскурсии в категории «На машине» в Марселе на русском языке, цены от €250. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Здравствуй, Марсель
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
15 отзывов
Здравствуй, Марсель
Увидеть камеру Дантеса, оценить императорский дворец и полюбоваться лучшей панорамой города
13 июня в 08:00
14 июня в 15:00
250 за всё до 10 чел.
Марсель - «Голливуд» Прованса
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Марсель - «Голливуд» Прованса
Увидеть места съемок известных фильмов и узнать их удивительные истории на авто-пешеходной экскурсии
Начало: Место Вашей остановки
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
300 за всё до 7 чел.
Автомобильное путешествие по Марселю
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Автомобильное путешествие по Марселю
Знаковые места и тайные уголки города на обзорной экскурсии с дипломированным гидом
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
300 за всё до 6 чел.
Самые красивые деревушки Прованса
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Самые красивые деревушки Прованса
Насладиться эстетикой французской провинции и по желанию попробовать лавандовое мороженое
Начало: В удобном для вас месте Марселя
13 июня в 08:00
14 июня в 15:00
450 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    6 июня 2024
    Здравствуй, Марсель
    Отлично
  • Ю
    Юлия
    2 июня 2024
    Здравствуй, Марсель
    Нам экскурсия очень понравилась, отличный гид (лёгкая, с чувством юмора, знающая свою работу). Мы получили ответы на все наши вопросы, узнали историю города и посетили значимые исторические места! Очень удобно, что экскурсия на машине с точечными остановками в нужных местах.
  • ￼￼￼diana
    16 мая 2024
    Марсель - «Голливуд» Прованса
    Все просто замечательно прошло и очень интересно
  • А
    Андрей
    15 мая 2024
    Здравствуй, Марсель
    Эрна высочайший специалист и чудесный человек
  • А
    Алена
    12 ноября 2023
    Марсель - «Голливуд» Прованса
    Нам очень понравилась экскурсия, экскурсовод очень влюблен в город и показал самые лучшие места в городе, которые мы бы сами
    читать дальше

    точно не нашли за пару дней остановки в Марселе. И экскурсия была интересная и познавательная и история и рекомендации по ресторанам и местам. Огромное спасибо экскурсоводу

  • K
    Katy
    3 июля 2023
    Марсель - «Голливуд» Прованса
    Спасибо большое Валентине, за экскурсию. Нам все понравилось, было очень интересно.
  • A
    Alexander
    6 мая 2023
    Автомобильное путешествие по Марселю
    Прекрасная экскурсия. Отличная организация встречи и обратной доставки. Все основные достопримечательности посмотрели. Большое спасибо!
  • А
    Алексей
    30 марта 2023
    Автомобильное путешествие по Марселю
    Виктор, большое спасибо за экскурсию - все очень понравилось. Про Марсель ничего не знал вообще - благодаря Вам остров графа Калиостро, кафедральный собор, а также пронзительный мистраль навсегда останется в моих воспоминаниях.

Ответы на вопросы от путешественников по Марселю в категории «На машине»

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Сколько стоит экскурсия по Марселю в июне 2024
Сейчас в Марселе в категории "На машине" можно забронировать 4 экскурсии от 250 до 450. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Марселе (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год на машине, 22 ⭐ отзыва, цены от €250. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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