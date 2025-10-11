Найдено 3 экскурсии в категории « Городские экскурсии » в Монпелье на русском языке, цены от €100. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 3 часа 1 отзыв Индивидуальная до 10 чел. Средневековый шарм и вино французского юга (18+) Откройте для себя Монпелье: город, где средневековая архитектура встречается с современностью. Погрузитесь в атмосферу, полную истории и вкуса €250 за всё до 10 чел. Пешая 3 часа Индивидуальная до 10 чел. Эг Морт: крепость и фламинго Исследуйте средневековую крепость Эг Морт, где король Людовик IX начинал крестовые походы. Откройте для себя солончаки и розовых фламинго Начало: У башни Констанс €250 за всё до 10 чел. Пешая 2.5 часа Индивидуальная Вкусы и ароматы Монпелье Погрузитесь в мир вкусов и ароматов Монпелье, где вас ждут кофе, круассаны, шоколад и вино. Узнайте, что связывает город с Франсуа Рабле и Маркизом де Садом Начало: На площади Комеди €100 за человека Другие экскурсии Монпелье

