Средневековый шарм и вино французского юга (18+)
Откройте для себя Монпелье: город, где средневековая архитектура встречается с современностью. Погрузитесь в атмосферу, полную истории и вкуса
11 окт в 10:00
12 окт в 10:00
€250 за всё до 10 чел.
Эг Морт: крепость и фламинго
Исследуйте средневековую крепость Эг Морт, где король Людовик IX начинал крестовые походы. Откройте для себя солончаки и розовых фламинго
Начало: У башни Констанс
11 окт в 10:00
12 окт в 10:00
€250 за всё до 10 чел.
Вкусы и ароматы Монпелье
Погрузитесь в мир вкусов и ароматов Монпелье, где вас ждут кофе, круассаны, шоколад и вино. Узнайте, что связывает город с Франсуа Рабле и Маркизом де Садом
Начало: На площади Комеди
11 окт в 09:30
14 окт в 09:30
€100 за человека
