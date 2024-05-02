2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Монпелье - открыть настоящую Южную Францию
Погрузиться в аутентичную жизнь и неизведанную историю города на прогулке по самым ярким его местам
Начало: На площади Комедии
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
от €80 за всё до 2 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Средневековый шарм и вино французского юга (18+)
Погрузиться в утончённую гедонистическую атмосферу солнечного Монпелье на прогулке с архитектором
4 янв в 10:00
5 янв в 10:00
€250 за всё до 10 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Эг Морт: крепость, месторождение соли и родина розовых фламинго
Экскурсия по территории средневекового укрепления с посещением главных достопримечательностей
Начало: У башни Констанс
4 янв в 10:00
5 янв в 10:00
€250 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ввалентина2 мая 2024Спасибо Анне за интересный рассказ о прекрасном, уютном городе!
- ВВиктория8 марта 2024Спасибо большое Анне за экскурсию! В Монпелье гид обязателен, иначе можно пропустить столько интересных и потайных мест о которых знают только местные:)) Экскурсия прошла интересно и весело!:)))))) Спасибо большое Анне за экскурсию!
- ББорис29 сентября 2023Интересная экскурссия для первого знакомства с городом. Анна интересная личность и общаться было очень приятно в такой дружеской атмосфере. Также Анна подсказала нам интересные рестораны и красивые уголки города. Рекомендуем!
Ответы на вопросы от путешественников по Монпелье в категории «Пешеходные»
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Сколько стоит экскурсия по Монпелье в декабре 2024
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