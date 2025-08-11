Найдено 3 экскурсии в категории « История и архитектура » в Монпелье на русском языке, цены от €80. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2 часа 14 отзывов Индивидуальная до 6 чел. Монпелье - открыть настоящую Южную Францию Погрузитесь в атмосферу Монпелье, прогуливаясь по его историческим улочкам и наслаждаясь местными деликатесами. Откройте тайны Южной Франции Начало: На площади Комедии от €80 за всё до 6 чел. Пешая 3 часа 1 отзыв Индивидуальная до 10 чел. Средневековый шарм и вино французского юга (18+) Откройте для себя Монпелье: город, где средневековая архитектура встречается с современностью. Погрузитесь в атмосферу, полную истории и вкуса €250 за всё до 10 чел. Пешая 3 часа Индивидуальная до 10 чел. Эг Морт: крепость и фламинго Исследуйте средневековую крепость Эг Морт, где король Людовик IX начинал крестовые походы. Откройте для себя солончаки и розовых фламинго Начало: У башни Констанс €250 за всё до 10 чел. Другие экскурсии Монпелье Последние отзывы на экскурсии Е Елена Средневековый шарм и вино французского юга (18+) читать дальше и реализовала более, чем на 100% с моей точки зрения Мария - один из лучших гидов, которые мне встретились 20й период активных путешествий. Знания о регионе, выключенность в организацию экскурсии, сонастройка с моими ожиданиями и предложения дополнительных вариантов знакомства с регионом Мария подготовила

Ответы на вопросы от путешественников по Монпелье в категории «История и архитектура»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Монпелье Монпелье - открыть настоящую Южную Францию Средневековый шарм и вино французского юга (18+) Эг Морт: крепость, месторождение соли и родина розовых фламинго В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3 Сколько стоит экскурсия по Монпелье в декабре 2025 Сейчас в Монпелье в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 80 до 250. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5

Экскурсии на русском языке в Монпелье (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «История и архитектура», 15 ⭐ отзывов, цены от €80. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль