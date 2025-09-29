Индивидуальная
до 4 чел.
Из Монпелье - на живописную французскую винодельню
Посетите очаровательную деревушку недалеко от Монпелье и узнайте секреты органического виноделия. Дегустация редких вин и дружелюбные хозяева ждут вас
Начало: На остановке Odysseum
11 дек в 12:00
16 дек в 09:30
от €155 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Монпелье - открыть настоящую Южную Францию
Погрузитесь в атмосферу Монпелье, прогуливаясь по его историческим улочкам и наслаждаясь местными деликатесами. Откройте тайны Южной Франции
Начало: На площади Комедии
Сегодня в 15:30
Завтра в 10:30
от €80 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Средневековый шарм и вино французского юга (18+)
Откройте для себя Монпелье: город, где средневековая архитектура встречается с современностью. Погрузитесь в атмосферу, полную истории и вкуса
9 янв в 10:00
10 янв в 10:00
€250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Эг Морт: крепость и фламинго
Исследуйте средневековую крепость Эг Морт, где король Людовик IX начинал крестовые походы. Откройте для себя солончаки и розовых фламинго
Начало: У башни Констанс
9 янв в 10:00
10 янв в 10:00
€250 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- OOleg29 сентября 2025Чудесно провели день. Винодельни потрясающие, вина шикарные, рассказы Полины интересные. Эта экскурсия - самый лучший вариант времяпрепровождения в Монпелье на целый день!
- ААлексей5 июня 2025Ездили на экскурсию по винодельням рядом
с Монпелье. Когда планировали экскурсию, наслушались мнения знакомых, которые критически относились к региону Лангедок,
- ТТатьяна19 октября 2024Потрясающая экскурсия, однозначно рекомендую!
Мы посетили 3 винодельни, узнали много интересного про происхождение виноградников Франции и особенности дегустации вин. Попробовали вина,
- ААлександра8 октября 2024Это была шикарная экскурсия! Прошло несколько месяцев, помню ее до сих пор!
- NNatalia6 июля 2024Было очень интересно! Полину как гида рекоменду однозначно! Провела замечательный день, винная дегустация мне очень понравилась! Спасибо Полине большое за компанию и за рекомендации!
- ВВиктория8 марта 2024Полина эксперт в винах, но при этом не перегружает Вас деталями если Вам они не нужны (а если нужны, то
- ЕЕкатерина26 марта 2022Полина замечательный и знающийся на своём деле в 100% гид! У нас была фантастическая экскурсия на 2 винодельне- Полина рассказала
Ответы на вопросы от путешественников по Монпелье в категории «Выездные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Монпелье
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Сколько стоит экскурсия по Монпелье в декабре 2025
Сейчас в Монпелье в категории "Выездные" можно забронировать 4 экскурсии от 80 до 250. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Экскурсии по окрестностям Монпелье и местам Франции в 2025 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции