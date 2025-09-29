Мои заказы

Выездные экскурсии из Монпелье

Найдено 4 экскурсии в категории «Выездные» в Монпелье на русском языке, цены от €80. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Из Монпелье - на живописную французскую винодельню
На машине
3.5 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Монпелье - на живописную французскую винодельню
Посетите очаровательную деревушку недалеко от Монпелье и узнайте секреты органического виноделия. Дегустация редких вин и дружелюбные хозяева ждут вас
Начало: На остановке Odysseum
11 дек в 12:00
16 дек в 09:30
от €155 за человека
Монпелье - открыть настоящую Южную Францию
Пешая
2 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Монпелье - открыть настоящую Южную Францию
Погрузитесь в атмосферу Монпелье, прогуливаясь по его историческим улочкам и наслаждаясь местными деликатесами. Откройте тайны Южной Франции
Начало: На площади Комедии
Сегодня в 15:30
Завтра в 10:30
от €80 за всё до 6 чел.
Средневековый шарм и вино французского юга (18+)
Пешая
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Средневековый шарм и вино французского юга (18+)
Откройте для себя Монпелье: город, где средневековая архитектура встречается с современностью. Погрузитесь в атмосферу, полную истории и вкуса
9 янв в 10:00
10 янв в 10:00
€250 за всё до 10 чел.
Эг Морт: крепость, месторождение соли и родина розовых фламинго
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Эг Морт: крепость и фламинго
Исследуйте средневековую крепость Эг Морт, где король Людовик IX начинал крестовые походы. Откройте для себя солончаки и розовых фламинго
Начало: У башни Констанс
9 янв в 10:00
10 янв в 10:00
€250 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • O
    Oleg
    29 сентября 2025
    Из Монпелье - на живописную французскую винодельню
    Чудесно провели день. Винодельни потрясающие, вина шикарные, рассказы Полины интересные. Эта экскурсия - самый лучший вариант времяпрепровождения в Монпелье на целый день!
    Чудесно провели день. Винодельни потрясающие, вина шикарные, рассказы Полины интересные. Эта экскурсия - самый лучший вариант времяпрепровождения в Монпелье на целый день!
  • А
    Алексей
    5 июня 2025
    Из Монпелье - на живописную французскую винодельню
    Ездили на экскурсию по винодельням рядом
    с Монпелье. Когда планировали экскурсию, наслушались мнения знакомых, которые критически относились к региону Лангедок,
    читать дальше

    как винной провинции Франции. Но благодаря Полине абсолютно изменили свое мнение. Есть очень достойные винодельни и во многом благодаря Полине, мы на сегодня имеем самые лучшие впечатления от вин Лангедока. Было интересно, содержательно и от души. Большой респект Полине за то, как она для нас все организовала. Однозначно рекомендуем.

  • Т
    Татьяна
    19 октября 2024
    Из Монпелье - на живописную французскую винодельню
    Потрясающая экскурсия, однозначно рекомендую!
    Мы посетили 3 винодельни, узнали много интересного про происхождение виноградников Франции и особенности дегустации вин. Попробовали вина,
    читать дальше

    оливковое масло, варенье, которые производятся на этих прекрасных винодельнях. Прошлись по их территориям, попробовав виноград на оставшихся лозах и насладившись неимоверным воздухом и видами.
    Полина прекрасный собеседник, знающий все про вино, историю Монпелье, лучшие заведения города и особенности жизни во Франции.
    Мы замечательно провели время. Огромное спасибо!
    Монпелье навсегда останется в наших сердцах!

    Потрясающая экскурсия, однозначно рекомендую!
  • А
    Александра
    8 октября 2024
    Из Монпелье - на живописную французскую винодельню
    Это была шикарная экскурсия! Прошло несколько месяцев, помню ее до сих пор!
  • N
    Natalia
    6 июля 2024
    Из Монпелье - на живописную французскую винодельню
    Было очень интересно! Полину как гида рекоменду однозначно! Провела замечательный день, винная дегустация мне очень понравилась! Спасибо Полине большое за компанию и за рекомендации!
    Было очень интересно! Полину как гида рекоменду однозначно! Провела замечательный день, винная дегустация мне очень понравилась! Спасибо Полине большое за компанию и за рекомендации!
  • В
    Виктория
    8 марта 2024
    Из Монпелье - на живописную французскую винодельню
    Полина эксперт в винах, но при этом не перегружает Вас деталями если Вам они не нужны (а если нужны, то
    читать дальше

    Полина с удовольствием поделится всем что знает, и Вас ждет экскурсия с профессионалом):)))) Экскурсовод быстро подстраивается под все Ваши нужды, и разговор идет легко и непринужденно! С Полиной замечательно, весело, Вы наслаждаетесь красотой Францией и ее лучшими винами, узнаете что-то особенное и новое даже если до этого побывали на множестве других винных экскурсиях:) что же еще можно пожелать:)))) спасибо!!!!

  • Е
    Екатерина
    26 марта 2022
    Из Монпелье - на живописную французскую винодельню
    Полина замечательный и знающийся на своём деле в 100% гид! У нас была фантастическая экскурсия на 2 винодельне- Полина рассказала
    читать дальше

    в деталях весь процесс изготовления вина, хранения, разлива и т. д. Как приятно, когда гид любит тем, чем занимается и старается передать и заразить своим энтузиазмом. Спасибо большое! Рекомендую всем и советую также экскурсию с Полиной по городу Монтпелье!

