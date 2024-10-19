Семейные развлекательные экскурсии Монпелье

Найдено 3 экскурсии в категории «Можно с детьми» в Монпелье на русском языке, цены от €80. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Из Монпелье - на живописную французскую винодельню
На машине
5 отзывов
3.5 часа
Индивидуальная
Из Монпелье - на живописную французскую винодельню
Увидеть, как живут и работают местные виноделы, и продегустировать лучшие сорта вин
Начало: На остановке Odysseum
3 янв в 09:00
4 янв в 15:30
от 155 за человека
Монпелье - открыть настоящую Южную Францию
Пешая
9 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Монпелье - открыть настоящую Южную Францию
Погрузиться в аутентичную жизнь и неизведанную историю города на прогулке по самым ярким его местам
Начало: На площади Комедии
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
от 80 за всё до 2 чел.
Эг Морт: крепость, месторождение соли и родина розовых фламинго
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Эг Морт: крепость, месторождение соли и родина розовых фламинго
Экскурсия по территории средневекового укрепления с посещением главных достопримечательностей
Начало: У башни Констанс
4 янв в 10:00
5 янв в 10:00
250 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    19 октября 2024
    Из Монпелье - на живописную французскую винодельню
    Потрясающая экскурсия, однозначно рекомендую! Мы посетили 3 винодельни, узнали много интересного про происхождение виноградников Франции и особенности дегустации вин. Попробовали вина,
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    оливковое масло, варенье, которые производятся на этих прекрасных винодельнях. Прошлись по их территориям, попробовав виноград на оставшихся лозах и насладившись неимоверным воздухом и видами. Полина прекрасный собеседник, знающий все про вино, историю Монпелье, лучшие заведения города и особенности жизни во Франции. Мы замечательно провели время. Огромное спасибо! Монпелье навсегда останется в наших сердцах!

    Потрясающая экскурсия, однозначно рекомендую!Потрясающая экскурсия, однозначно рекомендую!Потрясающая экскурсия, однозначно рекомендую!Потрясающая экскурсия, однозначно рекомендую!Потрясающая экскурсия, однозначно рекомендую!Потрясающая экскурсия, однозначно рекомендую!Потрясающая экскурсия, однозначно рекомендую!Потрясающая экскурсия, однозначно рекомендую!Потрясающая экскурсия, однозначно рекомендую!Потрясающая экскурсия, однозначно рекомендую!
  • А
    Александра
    8 октября 2024
    Из Монпелье - на живописную французскую винодельню
    Это была шикарная экскурсия! Прошло несколько месяцев, помню ее до сих пор!
  • N
    Natalia
    6 июля 2024
    Из Монпелье - на живописную французскую винодельню
    Было очень интересно! Полину как гида рекоменду однозначно! Провела замечательный день, винная дегустация мне очень понравилась! Спасибо Полине большое за компанию и за рекомендации!
    Было очень интересно! Полину как гида рекоменду однозначно! Провела замечательный день, винная дегустация мне очень понравилась!Было очень интересно! Полину как гида рекоменду однозначно! Провела замечательный день, винная дегустация мне очень понравилась!Было очень интересно! Полину как гида рекоменду однозначно! Провела замечательный день, винная дегустация мне очень понравилась!Было очень интересно! Полину как гида рекоменду однозначно! Провела замечательный день, винная дегустация мне очень понравилась!Было очень интересно! Полину как гида рекоменду однозначно! Провела замечательный день, винная дегустация мне очень понравилась!Было очень интересно! Полину как гида рекоменду однозначно! Провела замечательный день, винная дегустация мне очень понравилась!
  • в
    валентина
    2 мая 2024
    Монпелье - открыть настоящую Южную Францию
    Спасибо Анне за интересный рассказ о прекрасном, уютном городе!
    Спасибо Анне за интересный рассказ о прекрасном, уютном городе!Спасибо Анне за интересный рассказ о прекрасном, уютном городе!Спасибо Анне за интересный рассказ о прекрасном, уютном городе!Спасибо Анне за интересный рассказ о прекрасном, уютном городе!Спасибо Анне за интересный рассказ о прекрасном, уютном городе!Спасибо Анне за интересный рассказ о прекрасном, уютном городе!
  • В
    Виктория
    8 марта 2024
    Монпелье - открыть настоящую Южную Францию
    Спасибо большое Анне за экскурсию! В Монпелье гид обязателен, иначе можно пропустить столько интересных и потайных мест о которых знают только местные:)) Экскурсия прошла интересно и весело!:)))))) Спасибо большое Анне за экскурсию!
  • Б
    Борис
    29 сентября 2023
    Монпелье - открыть настоящую Южную Францию
    Интересная экскурссия для первого знакомства с городом. Анна интересная личность и общаться было очень приятно в такой дружеской атмосфере. Также Анна подсказала нам интересные рестораны и красивые уголки города. Рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Монпелье в категории «Можно с детьми»

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  1. Из Монпелье - на живописную французскую винодельню
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  3. Эг Морт: крепость, месторождение соли и родина розовых фламинго
Сколько стоит экскурсия по Монпелье в декабре 2024
Сейчас в Монпелье в категории "Можно с детьми" можно забронировать 3 экскурсии от 80 до 250. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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