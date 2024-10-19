Гастрономические экскурсии Монпелье

Найдено 3 экскурсии в категории «Гастрономические» в Монпелье на русском языке, цены от €100. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Из Монпелье - на живописную французскую винодельню
На машине
5 отзывов
3.5 часа
Индивидуальная
Из Монпелье - на живописную французскую винодельню
Увидеть, как живут и работают местные виноделы, и продегустировать лучшие сорта вин
Начало: На остановке Odysseum
«Во время дегустации я расскажу об основных правилах этой занимательной науки»
Завтра в 09:00
8 фев в 15:30
от 155 за человека
Средневековый шарм и вино французского юга (18+)
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Средневековый шарм и вино французского юга (18+)
Погрузиться в утончённую гедонистическую атмосферу солнечного Монпелье на прогулке с архитектором
«Винная дегустация (по желанию)Монпелье утопает в виноградниках и окружён замечательными винодельнями»
Завтра в 10:00
8 фев в 10:00
250 за всё до 10 чел.
Вкусы и ароматы Монпелье - гастрономический променад
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Вкусы и ароматы Монпелье - гастрономический променад
Познакомиться с культурой, в которой каждый приём пищи становится маленьким пиршеством
Начало: На площади Комеди
«Центральный рынок — настоящий праздник для гурманов»
8 фев в 09:30
11 фев в 09:30
100 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    19 октября 2024
    Из Монпелье - на живописную французскую винодельню
    Потрясающая экскурсия, однозначно рекомендую! Мы посетили 3 винодельни, узнали много интересного про происхождение виноградников Франции и особенности дегустации вин. Попробовали вина,
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    оливковое масло, варенье, которые производятся на этих прекрасных винодельнях. Прошлись по их территориям, попробовав виноград на оставшихся лозах и насладившись неимоверным воздухом и видами. Полина прекрасный собеседник, знающий все про вино, историю Монпелье, лучшие заведения города и особенности жизни во Франции. Мы замечательно провели время. Огромное спасибо! Монпелье навсегда останется в наших сердцах!

    Потрясающая экскурсия, однозначно рекомендую!Потрясающая экскурсия, однозначно рекомендую!Потрясающая экскурсия, однозначно рекомендую!Потрясающая экскурсия, однозначно рекомендую!Потрясающая экскурсия, однозначно рекомендую!Потрясающая экскурсия, однозначно рекомендую!Потрясающая экскурсия, однозначно рекомендую!Потрясающая экскурсия, однозначно рекомендую!Потрясающая экскурсия, однозначно рекомендую!Потрясающая экскурсия, однозначно рекомендую!
  • А
    Александра
    8 октября 2024
    Из Монпелье - на живописную французскую винодельню
    Это была шикарная экскурсия! Прошло несколько месяцев, помню ее до сих пор!
  • N
    Natalia
    6 июля 2024
    Из Монпелье - на живописную французскую винодельню
    Было очень интересно! Полину как гида рекоменду однозначно! Провела замечательный день, винная дегустация мне очень понравилась! Спасибо Полине большое за компанию и за рекомендации!
    Было очень интересно! Полину как гида рекоменду однозначно! Провела замечательный день, винная дегустация мне очень понравилась!Было очень интересно! Полину как гида рекоменду однозначно! Провела замечательный день, винная дегустация мне очень понравилась!Было очень интересно! Полину как гида рекоменду однозначно! Провела замечательный день, винная дегустация мне очень понравилась!Было очень интересно! Полину как гида рекоменду однозначно! Провела замечательный день, винная дегустация мне очень понравилась!Было очень интересно! Полину как гида рекоменду однозначно! Провела замечательный день, винная дегустация мне очень понравилась!Было очень интересно! Полину как гида рекоменду однозначно! Провела замечательный день, винная дегустация мне очень понравилась!

Ответы на вопросы от путешественников по Монпелье в категории «Гастрономические»

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В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Монпелье - на живописную французскую винодельню
  2. Средневековый шарм и вино французского юга (18+)
  3. Вкусы и ароматы Монпелье - гастрономический променад
Сколько стоит экскурсия по Монпелье в феврале 2025
Сейчас в Монпелье в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 250. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Монпелье, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель 2025