3.5 часа
Индивидуальная
Из Монпелье - на живописную французскую винодельню
Увидеть, как живут и работают местные виноделы, и продегустировать лучшие сорта вин
Начало: На остановке Odysseum
«Во время дегустации я расскажу об основных правилах этой занимательной науки»
Завтра в 09:00
8 фев в 15:30
от €155 за человека
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Средневековый шарм и вино французского юга (18+)
Погрузиться в утончённую гедонистическую атмосферу солнечного Монпелье на прогулке с архитектором
«Винная дегустация (по желанию)Монпелье утопает в виноградниках и окружён замечательными винодельнями»
Завтра в 10:00
8 фев в 10:00
€250 за всё до 10 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Вкусы и ароматы Монпелье - гастрономический променад
Познакомиться с культурой, в которой каждый приём пищи становится маленьким пиршеством
Начало: На площади Комеди
«Центральный рынок — настоящий праздник для гурманов»
8 фев в 09:30
11 фев в 09:30
€100 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна19 октября 2024Потрясающая экскурсия, однозначно рекомендую! Мы посетили 3 винодельни, узнали много интересного про происхождение виноградников Франции и особенности дегустации вин. Попробовали вина,
- ААлександра8 октября 2024Это была шикарная экскурсия! Прошло несколько месяцев, помню ее до сих пор!
- NNatalia6 июля 2024Было очень интересно! Полину как гида рекоменду однозначно! Провела замечательный день, винная дегустация мне очень понравилась! Спасибо Полине большое за компанию и за рекомендации!
Ответы на вопросы от путешественников по Монпелье в категории «Гастрономические»
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Сколько стоит экскурсия по Монпелье в феврале 2025
Сейчас в Монпелье в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 250. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Монпелье, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель 2025