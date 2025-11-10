На индивидуальной экскурсии по Линии Мажино вы посетите три форпоста на юго-востоке Франции.
Узнайте о системе укреплений, включающей более 30 долговременных оборонительных сооружений, многочисленные бункеры и артиллерийские блоки. Гид расскажет о значении этих объектов в военной истории страны. Обязательно возьмите с собой спортивную обувь для комфортного передвижения по местности
5 причин купить эту экскурсию
- 🛡️ Историческая значимость
- 🏰 Уникальные укрепления
- 🌍 Граница с Италией
- 👟 Удобный маршрут
- 📚 Профессиональный гид
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Что можно увидеть
- Линия Мажино
- Форпосты
- Бункеры
Описание экскурсии
Что вас ждёт? Важнейшая часть военной истории Франции — Линия Мажино — система укреплений, включающая в себя более 30-ти долговременных оборонительных укреплений, многочисленные бункеры, полтысячи артиллерийских и пехотных блоков, а также наблюдательные пункты. В рамках этой уникальной авторской программы вы побываете на территории трёх форпостов на юго-востоке Франции, на границе с современной Италией. Важная информация:
Обязательно предусмотреть спортивную обувь.
Каждый день с 09:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Основные форпосты Альпийской Линии Мажино
- Аутентичная горная деревня Соспель
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Обед
- Входные билеты
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день с 09:00.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Обязательно предусмотреть спортивную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
