Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Лазурная Швейцария — это настоящее путешествие по Альпам.



Дорога идет вдоль реки Везюби, а затем нас приветствует альпийский городок Сен-Мартен-Везюби, окруженный горами и лесами.



Поднимаясь к высотам гор, вы оказываетесь у святилища Мадонны де Фенестра — древнего места паломничества. Далее в программе посещение местной сыроварни.

Описание экскурсии Рядом с городком Сен-Мартен-Везюби, немногим более чем в часе езды от Ниццы, в долине Бореон, одной из самых красивых в парке «Меркантур», находится парк волков «Альфа». Место для его создания выбрано неслучайно: именно в «Меркантуре» в 1992 году, после десятилетий отсутствия, появились эти грозные хищники, пришедшие с территории Италии. Во Франции волков особенно интенсивно истребляли с 1882 года, когда был принят закон об их уничтожении. Последнее зафиксированное убийство волка относится к 1937 году, а видели его в последний раз в 1939-м. Для того чтобы современные люди научились понимать этих животных и сосуществовать с ними, и был в 2005 году открыт парк волков «Альфа». Расположенный на высоте 1500 м, в самом сердце Национального парка Меркантур, парк Альфа приглашает вас познакомиться с жизнью его 24 волков. Использование различных точек наблюдения, расположенных в лесу Бореон, позволит вам понаблюдать за тремя волчьими стаями. Пастух Огюст, егерь Бастьен и этолог Жан поделятся с вами своим видением этих мифических животных в процессе трех мульти-сенсорных представлений.

