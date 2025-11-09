Лазурная Швейцария — это настоящее путешествие по Альпам.
Дорога идет вдоль реки Везюби, а затем нас приветствует альпийский городок Сен-Мартен-Везюби, окруженный горами и лесами.
Поднимаясь к высотам гор, вы оказываетесь у святилища Мадонны де Фенестра — древнего места паломничества. Далее в программе посещение местной сыроварни.
Описание экскурсииРядом с городком Сен-Мартен-Везюби, немногим более чем в часе езды от Ниццы, в долине Бореон, одной из самых красивых в парке «Меркантур», находится парк волков «Альфа». Место для его создания выбрано неслучайно: именно в «Меркантуре» в 1992 году, после десятилетий отсутствия, появились эти грозные хищники, пришедшие с территории Италии. Во Франции волков особенно интенсивно истребляли с 1882 года, когда был принят закон об их уничтожении. Последнее зафиксированное убийство волка относится к 1937 году, а видели его в последний раз в 1939-м. Для того чтобы современные люди научились понимать этих животных и сосуществовать с ними, и был в 2005 году открыт парк волков «Альфа». Расположенный на высоте 1500 м, в самом сердце Национального парка Меркантур, парк Альфа приглашает вас познакомиться с жизнью его 24 волков. Использование различных точек наблюдения, расположенных в лесу Бореон, позволит вам понаблюдать за тремя волчьими стаями. Пастух Огюст, егерь Бастьен и этолог Жан поделятся с вами своим видением этих мифических животных в процессе трех мульти-сенсорных представлений.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Национальный парк Меркантур
- Парк волков Альфа
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Что не входит в цену
- Билет в парк (около 15 евро)
- Обед.
Место начала и завершения?
Отель, в котором вы остановились
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
