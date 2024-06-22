1 чел.
По популярности
Мини-группа
5.5 часов
Групповая экскурсия по восточной части Лазурного побережья: Ницца, Эз, Монако
Погрузитесь в средневековую атмосферу и ароматы парфюма на экскурсии по живописным уголкам Ниццы, Эза и Монако
Начало: У вашего отеля в Ницце
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€159 за человека
Индивидуальная
5 часов
Шарм Лазурного Берега
Побывать в знаменитых курортных городах Французской Ривьеры
Начало: У вашего отеля
10 июля в 10:00
11 июля в 09:00
€534 за всё до 4 чел.
Мини-группа
5 часов
Запад Лазурного побережья: Канны, Антиб, Сен-Поль-де-Ванс
Погрузитесь в мир кино в Каннах, ощутите роскошь Антиба и средневековый дух Сен-Поль-де-Ванса на Лазурном берегу
Начало: У вашего отеля в Ницце
Расписание: ежедневно в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
€159 за человека
Мини-группа
8 часов
Путешествие из Ниццы в итальянскую Лигурию: Ментон, Дольчеаква, Сан-Ремо
Окунитесь в атмосферу Лигурии: от лимонных улиц Ментона до музыкального Сан-Ремо. Групповая экскурсия с комфортным трансфером и увлекательными рассказами
Начало: У вашего отеля в Ницце
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€199 за человека
Индивидуальная
10 часов
Групповая экскурсия из Ниццы в Марсель: культурное путешествие по Лазурному берегу
Погрузитесь в атмосферу средневековья и современности, посетив живописные уголки Марселя и завершив маршрут в элегантном Монако
Начало: Ваш отель или место проживания
Расписание: Несколько раз в неделю по договоренности
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€249 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- VVladimir22 июня 2024Очень понравилась экскурсия. Комфортная, удобная автомашина, очень красиво и интересно. Сан Ремо произвёл особенное впечатление - много слышал об этом
- VVladimir22 июня 2024Всё понравилось. Канны очень красивые, гид рассказывал подробно, интересно. Даже не думал, что у Канн такая интересная история. Антиб тоже впечатлил, тоже было очень интересно. Рекомендуем.
- MMaya22 июня 2024Отличная экскурсия! Получился очень насыщенный день, полный впечатлений! Мы посетили Сан Ремо - красивый, музыкальный город, сделали множество фотографий, насладились
- MMaya22 июня 2024Экскурсия произвела на меня сильное впечатление. Гид Владимир показал нам не только Канны, где я уже была раньше, но и
- ММаша21 июня 2024Экскурсия просто шикарная! Посмотрели все местные красоты, гуляли по Сан Ремо, посмотрели здание, где проходит фестиваль итальянской музыки и русскую
- ММаша21 июня 2024Экскурсия очень понравилась, море интереснейшей информации, незабываемые впечатления! Всё было организовано на высшем уровне. Очень сильно впечатлил Сен-Поль-де-Ванс, никогда не видела ничего подобного! Большое спасибо! Отдельно хочется выразить благодарность замечательному гиду Владимиру!
- ААртём19 июня 2024Никогда раньше не был во Франции и вот решил, наконец, посетить. Знакомство с Францией я решил начать с курортного города
- ООльга19 июня 2024Экскурсия мне понравилась. Всё было на высшем уровне, но хотелось бы услышать больше полезной информации по объектам
- MMaya6 июня 2024Посетили Эз, увидели Монако, где раньше никогда не были. Экскурсия по Монако очень подробная, обстоятельная, создалось полное впечатление об этом
- ВВероника6 мая 2024Все прошло замечательно! Обязательно рекомендуем экскурсию с Натальей. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Ницце в категории «От вашего отеля»
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