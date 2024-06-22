Экскурсии от вашего отеля в Ницце

Найдено 5 экскурсий в категории «От вашего отеля» в Ницце на русском языке, цены от €159. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ницца, Эз, Монако: на восток Лазурного побережья
🚗 На машине
Мини-группа
5.5 часов
25 отзывов
Групповая экскурсия по восточной части Лазурного побережья: Ницца, Эз, Монако
Погрузитесь в средневековую атмосферу и ароматы парфюма на экскурсии по живописным уголкам Ниццы, Эза и Монако
Начало: У вашего отеля в Ницце
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
159 за человека
Шарм Лазурного Берега
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
48 отзывов
Шарм Лазурного Берега
Побывать в знаменитых курортных городах Французской Ривьеры
Начало: У вашего отеля
10 июля в 10:00
11 июля в 09:00
534 за всё до 4 чел.
Канны, Антиб, Сен-Поль-де-Ванс: на запад Лазурного побережья
🚗 На машине
Мини-группа
5 часов
15 отзывов
Запад Лазурного побережья: Канны, Антиб, Сен-Поль-де-Ванс
Погрузитесь в мир кино в Каннах, ощутите роскошь Антиба и средневековый дух Сен-Поль-де-Ванса на Лазурном берегу
Начало: У вашего отеля в Ницце
Расписание: ежедневно в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
159 за человека
Путешествие из Ниццы в итальянскую Лигурию
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
14 отзывов
Путешествие из Ниццы в итальянскую Лигурию: Ментон, Дольчеаква, Сан-Ремо
Окунитесь в атмосферу Лигурии: от лимонных улиц Ментона до музыкального Сан-Ремо. Групповая экскурсия с комфортным трансфером и увлекательными рассказами
Начало: У вашего отеля в Ницце
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
199 за человека
Групповая экскурсия в Марсель
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
Групповая экскурсия из Ниццы в Марсель: культурное путешествие по Лазурному берегу
Погрузитесь в атмосферу средневековья и современности, посетив живописные уголки Марселя и завершив маршрут в элегантном Монако
Начало: Ваш отель или место проживания
Расписание: Несколько раз в неделю по договоренности
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
249 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • V
    Vladimir
    22 июня 2024
    Путешествие из Ниццы в итальянскую Лигурию
    Очень понравилась экскурсия. Комфортная, удобная автомашина, очень красиво и интересно. Сан Ремо произвёл особенное впечатление - много слышал об этом
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    городе раньше, но город оказался ещё красивее и интереснее, чем я себе его представлял. Много захватывающего и интересного рассказывал гид. После экскурсии сталось твёрдое желание увидеть и узнать об Италии больше. Обязательно приеду сюда ещё раз!

  • V
    Vladimir
    22 июня 2024
    Канны, Антиб, Сен-Поль-де-Ванс: на запад Лазурного побережья
    Всё понравилось. Канны очень красивые, гид рассказывал подробно, интересно. Даже не думал, что у Канн такая интересная история. Антиб тоже впечатлил, тоже было очень интересно. Рекомендуем.
  • M
    Maya
    22 июня 2024
    Путешествие из Ниццы в итальянскую Лигурию
    Отличная экскурсия! Получился очень насыщенный день, полный впечатлений! Мы посетили Сан Ремо - красивый, музыкальный город, сделали множество фотографий, насладились
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    настоящей итальянской пастой в портовом ресторанчике с видом на море. Гид очень интересно рассказывал, слушать можно было бесконечно. Спасибо организаторам за бесподобную экскурсию!

  • M
    Maya
    22 июня 2024
    Канны, Антиб, Сен-Поль-де-Ванс: на запад Лазурного побережья
    Экскурсия произвела на меня сильное впечатление. Гид Владимир показал нам не только Канны, где я уже была раньше, но и
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    удивительный, абсолютно уникальный городок - Сен-Поль-де-Ванс. Я была просто в восторге! Владимир много интересного рассказал об истории этих мест, и я узнала, что Канны, к примеру, это не только знаменитый кинофестиваль, но и, что у этого города своя, замечательная история. Хочется выразить огромную благодарность нашему гиду. Планирую ещё раз сюда вернуться, чтобы опять увидеть эти замечательные края.

  • М
    Маша
    21 июня 2024
    Путешествие из Ниццы в итальянскую Лигурию
    Экскурсия просто шикарная! Посмотрели все местные красоты, гуляли по Сан Ремо, посмотрели здание, где проходит фестиваль итальянской музыки и русскую
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    церковь, построенную в начале прошлого века русским архитектором, сделали замечательные фото. Я всё не могла, понять, как получилось, что такая замечательная экскурсия вызвала у кого-то столько негатива… Гид рассказал, что туристы из Беларуси - муж и жена, вместо того, чтобы слушать потрясающе интересный рассказ гида про итальянскую революцию и про Гарибальди, выпили местного лимончелло и начали рассказывать гиду про революцию в Беларуси и приглашать его присоединиться к революционерам. В итоге, обрезав маршрут чуть ли не на середине, они заявили, что возвращаются в Ниццу. Про грязную машину - клевета. По крайней мере, на моей экскурсии машина была очень чистая.

  • М
    Маша
    21 июня 2024
    Канны, Антиб, Сен-Поль-де-Ванс: на запад Лазурного побережья
    Экскурсия очень понравилась, море интереснейшей информации, незабываемые впечатления! Всё было организовано на высшем уровне. Очень сильно впечатлил Сен-Поль-де-Ванс, никогда не видела ничего подобного! Большое спасибо! Отдельно хочется выразить благодарность замечательному гиду Владимиру!
  • А
    Артём
    19 июня 2024
    Ницца, Эз, Монако: на восток Лазурного побережья
    Никогда раньше не был во Франции и вот решил, наконец, посетить. Знакомство с Францией я решил начать с курортного города
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    Ниццы. После недели, проведённой в Ницце, решил расширить своё представление о Провансе и приобрёл экскурсию «Ницца, Эз, Монако: на Восток Лазурного побережья». Сразу скажу, особое впечатление на меня произвёл Эз - совершенно неповторимый, очаровательный маленький городок, о котором я раньше даже ничего не слышал. Гид Владимир очень много, подробно рассказывал об истории этого города, о людях, которые составили этому городу славу, рассказывал он увлечённо и с такой любовью, что я тоже проникся восхищением к этому маленькому необычному городку. В Монако мы провели полдня. Нам показали исторический центр, возили по территории княжества на машине, наконец, привезли в сам Монте Карло - знаменитое место, где расположено легендарное, известное на весь мир казино. Экскурсия мне очень понравилась. Рекомендую!

  • О
    Ольга
    19 июня 2024
    Ницца, Эз, Монако: на восток Лазурного побережья
    Экскурсия мне понравилась. Всё было на высшем уровне, но хотелось бы услышать больше полезной информации по объектам
    Экскурсия мне понравилась. Всё было на высшем уровне, но хотелось бы услышать больше полезной информации по объектам
  • M
    Maya
    6 июня 2024
    Ницца, Эз, Монако: на восток Лазурного побережья
    Посетили Эз, увидели Монако, где раньше никогда не были. Экскурсия по Монако очень подробная, обстоятельная, создалось полное впечатление об этом
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    красивом княжестве. Очень понравился гид Владимир. Нам передалась его увлечённость и любовь к тем местам, которые он показывает. Спасибо за экскурсию!

    Посетили Эз, увидели Монако, где раньше никогда не были. Экскурсия по Монако очень подробная, обстоятельная, создалось
  • В
    Вероника
    6 мая 2024
    Шарм Лазурного Берега
    Все прошло замечательно! Обязательно рекомендуем экскурсию с Натальей. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Ницце в категории «От вашего отеля»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ницце
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Ницца, Эз, Монако: на восток Лазурного побережья
  2. Шарм Лазурного Берега
  3. Канны, Антиб, Сен-Поль-де-Ванс: на запад Лазурного побережья
  4. Путешествие из Ниццы в итальянскую Лигурию
  5. Групповая экскурсия в Марсель
Какие места ещё посмотреть в Ницце
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
  1. Набережная
  2. Лавандовые поля
Сколько стоит экскурсия по Ницце в июле 2024
Сейчас в Ницце в категории "От вашего отеля" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 159 до 534. Туристы уже оставили гидам 102 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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