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Ниццы. После недели, проведённой в Ницце, решил расширить своё представление о Провансе и приобрёл экскурсию «Ницца, Эз, Монако: на Восток Лазурного побережья». Сразу скажу, особое впечатление на меня произвёл Эз - совершенно неповторимый, очаровательный маленький городок, о котором я раньше даже ничего не слышал. Гид Владимир очень много, подробно рассказывал об истории этого города, о людях, которые составили этому городу славу, рассказывал он увлечённо и с такой любовью, что я тоже проникся восхищением к этому маленькому необычному городку. В Монако мы провели полдня. Нам показали исторический центр, возили по территории княжества на машине, наконец, привезли в сам Монте Карло - знаменитое место, где расположено легендарное, известное на весь мир казино. Экскурсия мне очень понравилась. Рекомендую!