Сегодня Ниццу часто видят как открытку — солнце, море и отдых.
Но за фасадом курорта скрыт город с альпийским характером, переживший осады, войны и разрушение замка по приказу Людовика XIV. Именно это драматичное прошлое делает Ниццу уникальной. И я вас с ним познакомлю!
Описание экскурсии
За два часа вы пройдёте путь длиной в 400 000 лет — от первых поселенцев до блистательной эпохи Савойского графства. Узнаете, как город пережил войны, разрушения и возрождения и почему сегодня Ницца входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В программе
- Прогулка по Старому городу Ниццы: от площади Гарибальди до Оперы
- Истории античности, Средневековья и 19 века на фоне живых улиц и старинных фасадов
- Знакомство с охотниками, греками, римлянами и савойцами — через легенды и исторические факты
- Удивительные параллели между прошлым Ниццы и её современным обликом
- Атмосфера южного города, где каждая улица — как страница летописи
Организационные детали
- Важно надеть удобную обувь: улицы Старого города могут быть скользкими
- В случае дождя экскурсия переносится (в Ницце дожди редки, но сильны)
ежедневно в 11:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€26
|Дети 13-18 лет
|€15
|Дети до 12 лет
|€10
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Гарибальди
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Александра — ваш гид в Ницце
Кинорежиссёр, славист, переводчик, специалист по зарубежному периоду Марины Цветаевой, историк медицины Возрождения, лицензированный гид. После 17-ти лет в Париже я переехала в Ниццу: уникальный город с крайне сложной историей, который я
