Еще несколько необычных экскурсий в Ницце

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Экскурсия в Канны, Антиб, Жуан-ле-Пен

Skytours. paris
Skytours. paris – Гид из Ниццы
Экскурсия в Канны, Антиб, Жуан-ле-Пен
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €290 за экскурсию

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Экскурсия в Канны, Антиб, Жуан-ле-Пен
Экскурсия в Канны, Антиб, Жуан-ле-Пен
Оказавшись в Ницце, обязательно стоит уделить хотя бы пол дня на осмотр "Трех Жемчужин" Лазурного побережья: Канн, Антиб, Жуан-ле-Пен.
Не печальтесь, если вам не удалось оказаться в Каннах в период Международного кинофестиваля. Традиции проводить его тут уже много лет, поэтому, уверены, у вас еще будет шанс, и город 🏙️ примет вас с распростертыми объятиями, как и всех прибывших (число которых в эти дни в два раза превышает основное население города).
В конце концов, всегда есть шанс заглянуть во Дворец Фестивалей и прогуляться 👣 по Аллее Звёзд, где оставляют отпечатки своих ладоней мировые знаменитости.
А если вы не входите в ряды отчаянных киноманов, то к вашим услугам Старый порт, окутанный морской романтикой, набережная Круазетт — самый модный бульвар мира, футуристическая вилла Пьера Кардена, замок 🏰 Кастр и русская церковь ⛪ Святого Архангела Михаила.
Взглянем и на окрестности. Неподалеку находятся Леренские острова: на одном из них, острове 🏝️ Сен-Маргерит, в заточении жил знаменитый узник в Железной маске, а на другом, Сен-Онора, до сих пор существует действующий монастырь с прекрасными садами и производством популярного ликера «Лерина».
Между Ниццей и Каннами также расположен фортификационный городок Антибы, полный гастрономических искушений от местных рыбаков и фермеров, художественных изделий – авторской бижутерии с драгоценными и полудрагоценными камнями, морских пейзажей, антикварных книг и комиксов, мягких игрушек и кукольной мебели.
Здесь, в замке Гримальди, построенном в 12 веке, когда-то была мастерская, в свое время предоставленная для работы Пикассо. В благодарность за гостеприимство художник подарил городу картину «Ночной лов рыбы в Антибе» и другие рисунки и наброски. Позже в замке был создан музей 🖼 Пабло Пикассо, а сегодня его в коллекции не только работы знаменитого кубиста, но и картины Модильяни, Пикабиа, Леже, а также скульптуры известных французских авторов.
Обязательна прогулка на мыс Антиб (с него начиналась тропа контрабандистов) и на маяк, откуда открывается великолепный вид на побережье и на самый большой яхтенный порт на Лазурном берегу!
Что входит
  • услуги гида
  • транспорт (минивен)
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Экскурсия в Канны, Антиб, Жуан-ле-Пен
Экскурсия в Канны, Антиб, Жуан-ле-Пен

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Skytours. paris
Skytours. paris
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