Еще несколько необычных экскурсий в Ницце

Оказавшись в Ницце, обязательно стоит уделить хотя бы пол дня на осмотр "Трех Жемчужин" Лазурного побережья: Канн, Антиб, Жуан-ле-Пен.

Не печальтесь, если вам не удалось оказаться в Каннах в период Международного кинофестиваля. Традиции проводить его тут уже много лет, поэтому, уверены, у вас еще будет шанс, и город 🏙️ примет вас с распростертыми объятиями, как и всех прибывших (число которых в эти дни в два раза превышает основное население города).

В конце концов, всегда есть шанс заглянуть во Дворец Фестивалей и прогуляться 👣 по Аллее Звёзд, где оставляют отпечатки своих ладоней мировые знаменитости.

А если вы не входите в ряды отчаянных киноманов, то к вашим услугам Старый порт, окутанный морской романтикой, набережная Круазетт — самый модный бульвар мира, футуристическая вилла Пьера Кардена, замок 🏰 Кастр и русская церковь ⛪ Святого Архангела Михаила.

Взглянем и на окрестности. Неподалеку находятся Леренские острова: на одном из них, острове 🏝️ Сен-Маргерит, в заточении жил знаменитый узник в Железной маске, а на другом, Сен-Онора, до сих пор существует действующий монастырь с прекрасными садами и производством популярного ликера «Лерина».

Между Ниццей и Каннами также расположен фортификационный городок Антибы, полный гастрономических искушений от местных рыбаков и фермеров, художественных изделий – авторской бижутерии с драгоценными и полудрагоценными камнями, морских пейзажей, антикварных книг и комиксов, мягких игрушек и кукольной мебели.

Здесь, в замке Гримальди, построенном в 12 веке, когда-то была мастерская, в свое время предоставленная для работы Пикассо. В благодарность за гостеприимство художник подарил городу картину «Ночной лов рыбы в Антибе» и другие рисунки и наброски. Позже в замке был создан музей 🖼 Пабло Пикассо, а сегодня его в коллекции не только работы знаменитого кубиста, но и картины Модильяни, Пикабиа, Леже, а также скульптуры известных французских авторов.

Обязательна прогулка на мыс Антиб (с него начиналась тропа контрабандистов) и на маяк, откуда открывается великолепный вид на побережье и на самый большой яхтенный порт на Лазурном берегу!