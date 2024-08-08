Знаменитый на весь мир курорт Сен-Тропе известен не только своими чистейшими пляжами и великолепной набережной.

На экскурсии вы увидите удивительное сочетание песчаных пляжей и сосновых рощ, посетите музей Моря и самый загадочный порт мира - порт Гримо.

Его не зря называют настоящей Французской Венецией: архитектор Франсуа Споэрри мечтал о том, что соединит в единое целое порт, жилые дома и открытое море. И его задум удался в полной мере: именно такая необычная конфигурация принесла порту Гримо всемирную славу.

Затем мы поднимемся на террасу Siagne, где вы сможете насладится великолепным панорамным видом на море, порт и сосновые рощи, замок одиннадцатого века и узкие улочки Сен-Тропе.

Возьмите с собой фотоаппарат - такая картина точно достойна запечатления!