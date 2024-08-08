Откройте для себя волшебство Сен-Тропе и Порт-Гримо, наслаждаясь комфортом и уютом мини-группы до 7 человек
Представьте себе место, где золотые пляжи соседствуют с зелеными сосновыми рощами, а морской бриз наполняет воздух свежестью и свободой. Экскурсия в Сен-Тропе и Порт-Гримо предлагает именно такой опыт.
Путешествие начинается с читать дальше
посещения знаменитого курорта Сен-Тропе, где вы увидите не только великолепные пляжи, но и узкие улочки, полные истории и шарма.
Затем экскурсия перенесет вас в Порт-Гримо, который часто называют Французской Венецией за его уникальную архитектуру и неповторимое сочетание моря и городской застройки.
Архитектор Франсуа Споэрри создал это место, чтобы соединить жилые дома, порт и открытое море в единое целое, и у него это великолепно получилось.
В завершение экскурсии вы подниметесь на террасу Siagne, откуда открывается великолепный вид на море, порт и окружающую природу. Не забудьте взять с собой фотоаппарат, ведь такие виды - настоящее вдохновение для любого фотографа
6 причин купить эту экскурсию
🌟 Знаменитый курорт Сен-Тропе
🏖️ Чистейшие пляжи и великолепная набережная
🏛️ Посещение музея Моря
🚤 Уникальный порт Гримо
🌲 Сосновые рощи и песчаные пляжи
📸 Великолепные панорамные виды
Что можно увидеть
Музей Моря
Порт Гримо
Терраса Siagne
Замок одиннадцатого века
Узкие улочки Сен-Тропе
Описание экскурсии
Знаменитый на весь мир курорт Сен-Тропе известен не только своими чистейшими пляжами и великолепной набережной.
На экскурсии вы увидите удивительное сочетание песчаных пляжей и сосновых рощ, посетите музей Моря и самый загадочный порт мира - порт Гримо.
Его не зря называют настоящей Французской Венецией: архитектор Франсуа Споэрри мечтал о том, что соединит в единое целое порт, жилые дома и открытое море. И его задум удался в полной мере: именно такая необычная конфигурация принесла порту Гримо всемирную славу.
Затем мы поднимемся на террасу Siagne, где вы сможете насладится великолепным панорамным видом на море, порт и сосновые рощи, замок одиннадцатого века и узкие улочки Сен-Тропе.
Возьмите с собой фотоаппарат - такая картина точно достойна запечатления!
Программа
Cамый модный европейский курорт Сен-Тропе, Порт Гримо.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Сен-Тропе
Порт Гримо
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Ницце
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру