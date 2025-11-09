Сан-Жан-Кап-Ферра В 1902 году король Леопольд второй построил здесь для своей любовницы шикарную виллу. Ныне это самая дорогая вилла в мире. Кап-Ферра считается городком богачей, где стоимость недвижимости самая высокая на Лазурном берегу. Вилла Керилос Архитектор Эммануэль Понтремоли и его меценат Теодор Рейнах мечтают построить роскошный древнегреческий дом Делоса. 1908 году, они оканчивают строительства Керилос (Морской Ласточки), её стоимость составляла 9 миллионов золотых франков. Строительство дома не могло быть окончено без участия жены Рейнаха, Фанни Канн, маленькая-двоюродная сестра Мориса Эфрусси, муж Беатрисы Ротшильд. Вилла и сады Эфрусси-де-Ротшильд Дом мечты Беатрис Ротшильд, на строительство которого ушло 7 лет. Вы увидите мраморные галереи и салон фарфора, апартаменты Беатрис и коллекцию ее костюмов, салон Людовика 15 и чайный салон. Вас очаруют Испанский, Флоренский, Каменный, Японский, Экзотический, Провансальский, Французский, Северный сады.

Билеты для посещения вилл не входит в стоимость тура.