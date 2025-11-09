Присоединяйтесь к нашему увлекательному путешествию по Лазурному берегу.
За 4 часа с нами вы сможете посетить средневековый порт на вершине горы, парфюмерную фабрику и древнюю церковь.
В конце маршрута вас ждёт Монако, где проводится «Формула 1» и находятся самые известные казино в мире.
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Увидеть средневековые порты
- 🌿 Посетить парфюмерную фабрику
- 🎲 Побывать в Монако
- 🏛 Исследовать виллы Кап-Ферра
- 🌸 Насладиться садами Эфрусси-де-Ротшильд
Что можно увидеть
- Вилла Керилос
- Вилла Эфрусси-де-Ротшильд
- Средневековый порт
- Парфюмерная фабрика
- Древняя церковь
- Казино Монако
Описание экскурсии
Сан-Жан-Кап-Ферра В 1902 году король Леопольд второй построил здесь для своей любовницы шикарную виллу. Ныне это самая дорогая вилла в мире. Кап-Ферра считается городком богачей, где стоимость недвижимости самая высокая на Лазурном берегу. Вилла Керилос Архитектор Эммануэль Понтремоли и его меценат Теодор Рейнах мечтают построить роскошный древнегреческий дом Делоса. 1908 году, они оканчивают строительства Керилос (Морской Ласточки), её стоимость составляла 9 миллионов золотых франков. Строительство дома не могло быть окончено без участия жены Рейнаха, Фанни Канн, маленькая-двоюродная сестра Мориса Эфрусси, муж Беатрисы Ротшильд. Вилла и сады Эфрусси-де-Ротшильд Дом мечты Беатрис Ротшильд, на строительство которого ушло 7 лет. Вы увидите мраморные галереи и салон фарфора, апартаменты Беатрис и коллекцию ее костюмов, салон Людовика 15 и чайный салон. Вас очаруют Испанский, Флоренский, Каменный, Японский, Экзотический, Провансальский, Французский, Северный сады.
Билеты для посещения вилл не входит в стоимость тура.
Несколько раз в неделю
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город Ницца
- Церковь Успения Пресвятой Богородицы
- Город Эз
- Княжество Монако
- Княжеский дворец
- Дворцовая площадь
- Океанографический музей
Что включено
- Услуги водителя-экскурсовода
- Трансфер
Что не входит в цену
- Доплата для отправления на экскурсию из Монако - €37 за группу
- Доплата для отправления на экскурсию из Сан Ремо - €99 за группу
- Доплата для отправления на экскурсию из Кан - €74 за группу
- Доплата для отправления на экскурсию из Монако - €74 за группу
- Посещение музеев и мероприятий
- Дополнительное время
Место начала и завершения?
Ваш адрес проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Несколько раз в неделю
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
