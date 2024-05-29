1 чел.
По популярности
Мини-группа
2 часа
Групповая прогулка по Ницце: от Английской набережной до Старого города
Вас ждет увлекательное путешествие по Ницце, где каждый уголок скрывает свою уникальную историю
Начало: На площади Массена
«Английская набережная и «Золотой квадрат» — под солнцем Ниццы»
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 июня в 15:15
€30 за человека
Индивидуальная
5 часов
Шарм Лазурного Берега
Побывать в знаменитых курортных городах Французской Ривьеры
Начало: У вашего отеля
«После посещения Монако вы побываете в одном из самых живописных уголков Лазурного берега — деревушке Эз, где находятся филиалы парфюмерных мануфактур Фрагонар и Галимар»
12 июня в 10:00
14 июня в 10:00
€534 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
О Ницце - с интересом и любовью: путеводитель по знаковым местам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ниццы, где каждый уголок рассказывает свою историю, а вкусы и ароматы завораживают
Начало: Place Massena, фонтан Солнце
«В завершение рассмотрите дворцы начала XX века на Английской набережной и узнаете связанные с ними занимательные легенды и авантюрные истории»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€267 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ницца: глубокое погружение в историю, культуру и гастрономию города
Познайте Ниццу через её историю, культуру и гастрономию в индивидуальной экскурсии, которая оставит незабываемые впечатления
Начало: Английская Набережная
«Мы начнём знакомство с Ниццей с прогулки по Английскому променаду — набережной с великолепной морской панорамой»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€140 за всё до 10 чел.
Мини-группа
8 часов
Большое путешествие по Лазурному побережью из Ниццы
Захватывающее путешествие по девяти жемчужинам Лазурного побережья ждет вас в нашей экскурсии из Ниццы
Начало: В вашем отеле
«В одном из самых кинематографичных (во всех смыслах) городов мира вы погуляете по открыточной набережной Круазет, увидите Дворец фестивалей, красную дорожку и аллею с отпечатками рук знаменитых актеров и режиссеров»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€249 за человека
Мини-группа
5 часов
Запад Лазурного побережья: Канны, Антиб, Сен-Поль-де-Ванс
Погрузитесь в мир кино в Каннах, ощутите роскошь Антиба и средневековый дух Сен-Поль-де-Ванса на Лазурном берегу
Начало: У вашего отеля в Ницце
«Погуляете по открыточной набережной Круазет, увидите Дворец фестивалей, красную дорожку и аллею с отпечатками рук знаменитых актеров и режиссеров»
Расписание: ежедневно в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
€159 за человека
Индивидуальная
6 часов
Уникальное путешествие из Ниццы в Монако: культура, история и природа
Погрузитесь в атмосферу двух знаменитых городов Лазурного берега. От Английской набережной до трассы Формулы 1 - каждый момент экскурсии наполнен впечатлениями
Начало: На Английской набережной
«Мы пройдем по Английской набережной и заглянем в Старый город»
11 июня в 15:00
28 июня в 14:00
от €299 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Винные секреты Лазурного берега: уникальное путешествие в мир вин Ниццы
Погрузитесь в мир виноделия на Лазурном береге: от виноградников до легенды Коко Шанель и дегустации розе
«В винных хозяйствах я объясню, кто и когда начал заниматься виноделием на Лазурном берегу»
13 июня в 14:30
17 июня в 14:30
от €160 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
5 часов
Фото-прогулка от Ниццы до Монако: Лазурный берег в полном великолепии
Погрузитесь в красоту Французской Ривьеры с эксклюзивной фото-прогулкой. Панорамные виды, исторические анекдоты и уникальные фото-моменты ждут вас
Начало: На Американской набережной в Ницце
«В Ницце, в тенистом парке на холме Château, полюбуетесь Старым городом и знаменитой Английской набережной»
29 июня в 14:00
30 июня в 09:30
€499 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Атмосферный Антиб: путешествие из Ниццы в мир искусства и истории
Погрузитесь в уникальную атмосферу Антиба, где история и современность переплетаются на фоне яхтенного порта и великолепных вилл
Начало: На ж/д вокзале в Антибе
«А рядом, на мысе Антиб находятся самые великолепные виллы Лазурного берега, которые вы также увидите во время прогулки»
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€250 за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка по Ницце: исследуйте красоту города через объектив
Погрузитесь в атмосферу Ниццы, пока профессиональный фотограф запечатлеет ваши искренние эмоции на фоне захватывающих видов
Начало: На площади Массена
«Затем переместимся на Английскую набережную и пляж, а после поднимемся на смотровую площадку I Love Nice с незабываемым видом на Ниццу и самое красивое лазурное море в регионе»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€105 за человека
Мини-группа
8 часов
Экскурсия по Лазурному Берегу: Ницца, Монако, Канны
Вас ждет незабываемое путешествие по живописным уголкам Лазурного Берега с посещением знаменитых городов
Начало: Гостиница или адрес в Ницце
«Пройдитесь по древней дороге под названием Путь малого креста (сегодня набережная Круазет)»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €199 за человека
Групповая
9 часов
Групповая экскурсия по Лазурному Берегу: от Ниццы до Монако
Погрузитесь в красоту Лазурного Берега с эксклюзивной групповой экскурсией. Вас ждут впечатляющие пейзажи, исторические сокровища и незабываемые впечатления
«Вы пройдетесь по древней дороге, называвшейся Путь малого Креста (современная набережная Круазет) и узнаете, что нужно сделать, чтобы получить честь оставить отпечатки ладоней на аллее славы»
Расписание: Ежедневно в 09:00
от €194 за человека
Фотопрогулка
2 часа
Лазурный Берег в ярких кадрах: эксклюзивная фото-прогулка в Ницце
Погрузитесь в мир роскоши и красоты Ниццы во время уникальной фото-прогулки. Запечатлейте самые живописные уголки Лазурного Берега
10 июня в 14:00
13 июня в 14:00
€139 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Лазурный берег (8 часов) - индивидуальная экскурсия по Ницце
Хотите провести незабываемый день на Лазурном берегу? Индивидуальная экскурсия с комфортным трансфером и опытными гидами - ваш лучший выбор
«Индивидуальная экскурсия по Лазурному берегу - отличная возможность узнать все о красивейшем регионе Франции»
Расписание: Ежедневно в 08:30, 09:00, 08:00, 09:30, 10:00
от €599 за экскурсию
Групповая
5 часов
Групповая экскурсия по восточной части Лазурного берега: Монако, Эз, Ницца
Откройте великолепие Лазурного берега: от средневекового Эза до роскошного Монако. Путешествие, которое останется в памяти навсегда
«Прекрасный и манящий Лазурный берег стоит того, чтобы изучить его подробнее»
Расписание: Ежедневно в 09:00
от €149 за человека
Групповая
4.5 часа
Групповая экскурсия по «Жемчужинам» Лазурного Берега: от Сан-Жан-Кап-Ферра до вилл знати
Погрузитесь в мир роскоши и красоты на экскурсии по самым знаменитым виллам Лазурного Берега в компании небольшой группы
«Если вы хотите увидеть настоящие "жемчужины" Лазурного берега, вам, несомненно, понравится эта экскурсия»
Расписание: Ежедневно в 09:00
от €120 за человека
Индивидуальная
8 часов
Лазурный берег: экскурсия по Ницце, Эзу, Монако, Каннам и Антибам
Погрузитесь в волшебство Лазурного берега с индивидуальной экскурсией. Откройте великолепие Ниццы, Эза, Монако, Канн и Антибов
Начало: Гостиница или адрес в Ницце
«Пройдитесь по древней дороге под названием Путь малого креста (сегодня набережная Круазет)»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€689 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4 часа
Из Ниццы - в княжество Монако: индивидуальная экскурсия
Приглашаем в увлекательное путешествие из Ниццы в Монако! Вас ждут ботанический сад, смена караула, история семьи Гримальди и многое другое
Начало: На Английской набережной в Ницце
«Узнаете, у какой виллы нет бассейна (что достаточно странно для Лазурного берега) и чьё громкое имя она хранит»
12 июня в 09:30
19 июня в 09:30
от €300 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЭЭмиль29 мая 2024Отличная экскурсия! Все организовано, все вовремя. Очень впечатлили знания Марии не только по предмету экскурсии, но и способность ответить на любые вопросы, касающиеся всего вокруг. Очень рекомендую!
- ММарина27 мая 2024Мне повезло - на экскурсии я оказалась одна, но ее не отменили, за что отдельное спасибо! Очень приятный гид Федор, несмотря на молодой возраст, интересно рассказал о местных достопримечательностях, всем рекомендую:)
- ЕЕлена25 мая 2024Экскурсия с Алексом оочень понравилась! Он хорошо разбирается в теме, красивая речь. Приводит много фактов и историй, но не перегружает цифрами. Экскурсия прошла в хорошей атмосфере. Так же благодарна водителю: чистая машина, профессиональное вождение. Обязательно буду рекомендовать воспользоваться услугами этого гида.
- ЕЕкатерина23 мая 2024Спасибо организаторам и гиду Элину за увлекательный рассказ о Ницце и за то, что провели экскурсию, несмотря на то, что я была одна. Благодарю!
- ИИрина20 мая 2024Отличная экскурсия - насыщенная фактами, историческими событиями и в то же время легкая неутомительная подача. Получили истинное удовольствие, а Марие удалось за эти 2 часа влюбить нас в Ниццу)
- ВВероника10 мая 2024Мария - чудесный гид! Отлично и интересно рассказала про Ниццу и за 2 часа мы погрузились в историю и узнали много интересных фактов! Отлично прогулялись и оставались довольны! Рекомендую Марию!
- ВВероника6 мая 2024Все прошло замечательно! Обязательно рекомендуем экскурсию с Натальей. Спасибо!
- ВВероника4 мая 2024Получили огромнейшее удовольствие от экскурсии! Лара спасибо большое!
- ГГалина2 мая 2024Спасибо Наталья за отличную экскурсию. Много всего увидели и узнали. Было интересно и не утомительно.
- ВВасилий25 апреля 2024Мария - супер-профессионал своего дела! Деликатна и образована! Было большим удовольствием погрузиться с головой в историю, искусство, события, традиции от истоков до современности. Восторг! Светлана и Василий
Ответы на вопросы от путешественников по Ницце в категории «Набережная»
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Сколько стоит экскурсия по Ницце в июне 2024
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