Мини-группа
до 1 чел.
Жемчужина Лазурного Берега
Погрузитесь в атмосферу роскоши и истории на Лазурном берегу. Виллы, парфюмерия и знаменитый Монако ждут вас в этом увлекательном туре
Начало: Ваш адрес проживания
Расписание: Несколько раз в неделю
Завтра в 09:00
16 апр в 09:00
€199 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Ницца: королева лазурного берега
Путешествие по Ницце подарит вам уникальные впечатления: от исторических памятников до живописных пейзажей, всё это в одном туре
Начало: Около вашего отеля или в центре Ниццы
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€270 за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Виллы Ротшильда и Керилос
Погрузитесь в атмосферу роскоши и истории на Лазурном берегу, посетив знаменитые виллы Ротшильда и Керилос в Сен-Жан-Кап-Ферра
Начало: Отель, в котором вы остановились
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
16 апр в 09:00
€350 за экскурсию
Ответы на вопросы от путешественников по Ницце в категории «Сад Альберта I»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ницце
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Ницце
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
Сколько стоит экскурсия по Ницце в апреле 2025
Сейчас в Ницце в категории "Сад Альберта I" можно забронировать 3 экскурсии от 199 до 350.
Экскурсии на русском языке в Ницце (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Сад Альберта I», цены от €199. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь