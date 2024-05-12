1 чел.
По популярности
Фотопрогулка
5 часов
Фото-прогулка от Ниццы до Монако: Лазурный берег в полном великолепии
Погрузитесь в красоту Французской Ривьеры с эксклюзивной фото-прогулкой. Панорамные виды, исторические анекдоты и уникальные фото-моменты ждут вас
Начало: На Американской набережной в Ницце
«Вы полюбуетесь Лазурным берегом с пяти живописных панорамных площадок: увидите, как яхты «рисуют» причудливые фигуры на воде, а солнце освещает нарядные набережные, посетите древнее поселение Эз и подышите свежим воздухом»
29 июня в 14:00
30 июня в 09:30
€499 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Хайкинг вокруг средневековой деревни Эз
Старая деревня Эз на высоте 427 м предлагает великолепные виды на Средиземное море. Прогулка по каменным улочкам и хайкинг на выбор: гора Бастид или форт Ревер
Начало: на площади Гарибальди
«Обратите внимание: горная тропа извилистая, состоит из камней и неровностей»
13 июня в 10:00
19 июня в 10:00
€174 за всё до 4 чел.
Мини-группа
10 часов
Экскурсия по Лавандовым полям и Вердонскому ущелью из Ниццы
Погрузитесь в красоту Прованса с экскурсией по знаменитым Лавандовым полям и живописному Вердонскому ущелью
Начало: Гостиница или адрес в Ницце
Расписание: Ежеднедельно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€249 за человека
Фотопрогулка
2 часа
Лазурный Берег в ярких кадрах: эксклюзивная фото-прогулка в Ницце
Погрузитесь в мир роскоши и красоты Ниццы во время уникальной фото-прогулки. Запечатлейте самые живописные уголки Лазурного Берега
«При желании мы доберёмся до порта или виллы в греческом стиле, или устроим фотосессию на самом красивом пляже, где всевозможные оттенки голубого создают вдохновляющие пейзажи»
10 июня в 14:00
13 июня в 14:00
€139 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Из Ниццы в живописную провинцию Вар: индивидуальная экскурсия
Проведите день в окружении великолепных пейзажей провинции Вар. Узнайте секреты местных жителей и насладитесь природой, замками и пляжами
Начало: По договоренности
«Вы проведете время в окружении великолепных пейзажей и ощутите идиллическую красоту и спокойствие этих мест»
10 июня в 12:00
15 июня в 11:00
€199 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина12 мая 2024К сожалению, не могу ничего сказать про экскурсию, так как она не состоялась. Первый раз мы перенесли экскурсию вместе с
- ТТамара12 сентября 2021Экскурсия была с Марией, это чудесный человек, который добродушно встретил нас с мужем и провёл замечательную и увлекательную экскурсию, интересную.. Рекомендуем Марию всем, кто хочет, чтоюы в памяти осталась масса позитивных впечатлений!
- kkamenkov14 августа 2019Это очень красивая Экскурсия. Все прошло супер! Очень красивые лавандовые поля, дали время нафотографировать и налюбоваться!!!
- ИИрина7 мая 2019Была на экскурсии 4 мая. Всё очень понравилось, удобное время начала (14 часов по местному времени). Удалось посмотреть очень многое, начиная от местного порта и Замкового холма, заканчивая горами. Время пролетело очень быстро. Экскурсию, однозначно, рекомендую, как и гида Марию.
Ответы на вопросы от путешественников по Ницце в категории «Природа и пейзажи»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ницце
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть в Ницце
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Ницце в июне 2024
Сейчас в Ницце в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 139 до 499. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Ницце (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «Природа и пейзажи», 4 ⭐ отзыва, цены от €139. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август