Хочу поблагодарить Вас за то что показали нам еще очень интересный уголок Лазурного берега. Словно побывали в далеком прошлом и деревня Эз -иллюстрация этого прошлого. А ваш увлекательный рассказ запомнится надолго. Спасибо Вам. Анна.

С Светлана

Я много ездила по миру и много видела. Спасибо, что открыли еще один уголок Лазурного берега,очень яркого, красочного и неожиданного. Это все о поездке в деревню Эз. Спасибо за содержательный рассказ, за ваше внимание к мелочам. Вы умница. Светлана.