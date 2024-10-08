Экскурсия «Любовь и вдохновение в Эзе» перенесёт Вас в атмосферу романтики и искусства, словно в фильме Любовь вслепую с Алеком Болдуином и Деми Мур.
Прогуливаясь по средневековым улочкам, вы почувствуете, как
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииПриглашаю вас в увлекательное 2-часовое путешествие по живописной средневековой деревушке Эз, расположенной на высоте 500 метров над уровнем моря. Вас ждет прогулка по «орлиному гнезду» Лазурного Берега — месту, где время застыло среди старинных улочек, а панорамы захватывают дух. Это не просто экскурсия — это шанс прикоснуться к истории, вдохновению великих и красоте! Что вас ждет: Эз — это настоящая жемчужина, окруженная магией средневековья и роскошью современности. Мы пройдем по маршруту, который откроет вам все сокровища этого места:
- Истории знаменитостей. Вы узнаете, где жили принцы, звезды спорта и шоу-бизнеса — Анастасия Романова, Уолт Дисней, Ален Делон, Боно из U2 и многие другие. Увидим места, вдохновившие многих голливудских режиссеров. Майкла Мэйлера с фильмом "Любовь вслепую" с Аликом Болдуином и Деми Мур в главных ролях, Альфреда Хичкока с фильмом «Поймать вора» с Грейс Келли и Кэри Грантом.
- Средневековые улочки. Прогуляемся по красочным переулкам, где маленькие бутики местных ремесленников и художников создают волшебный пояс вокруг деревни.
- Легендарные рестораны. Увидим два пятизвездочных отеля с мишленовскими ресторанами – «La Chevre d’Or» и «Château Eza». С их террас открываются захватывающие виды на Лазурный Берег — по желанию, можем остановиться на стаканчик чего-нибудь освежающего (опционально).
- Экзотический сад. На самой высокой точке, среди руин старинного замка, нас ждет великолепная панорама побережья, которая не оставит равнодушным даже скептиков.
- Парфюмерная лаборатория Fragonard. Завершим экскурсию посещением знаменитой парфюмерной фабрики, где вас ждет мини-тур по процессу создания ароматов и возможность приобрести что-то на память. (факультатитвно) Важная информация: Предоплата Спутнику при бронировании обязательна. Ожидание туриста более чем 30 мин оплачивается из расчета-50 евро /час Дополнительное время экскурсии оплачивается туристом из расчета 50 евро /час Рекомендуется надеть удобную обувь, так как прогулка пройдет по мощенным булыжником улицам ведущим в гору. -Возьмите с собой воду и наденьте головные уборы. - К оплате не принимаются купюры 200 и 500 евро. - Оплата производится ПЕРЕД экскурсией.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Два легендарных ресторана
- Замок Эз и Золотая коза
- Часовня братства Белых кающихся
- Экзотический сад
- Церковь Успения Пресвятой Богородицы и множество занимательных арт-галерей и магазинов
- Лаборатория парфюмерии Фрагонар
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билеты в экзотический сад - 8 евро с человека
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Эз, офис туризма, Place du GL de Gaulle
Завершение: Завод парфюмерии Фрагонар
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Предоплата Спутнику при бронировании обязательна
- Ожидание туриста более чем 30 мин оплачивается из расчета-50 евро /час
- Дополнительное время экскурсии оплачивается туристом из расчета 50 евро /час
- Рекомендуется надеть удобную обувь, так как прогулка пройдет по мощенным булыжником улицам ведущим в гору
- Возьмите с собой воду и наденьте головные уборы
- К оплате не принимаются купюры 200 и 500 евро
- Оплата производится ПЕРЕД экскурсией
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
8 окт 2024
Хочу поблагодарить Вас за то что показали нам еще очень интересный уголок Лазурного берега. Словно побывали в далеком прошлом и деревня Эз -иллюстрация этого прошлого. А ваш увлекательный рассказ запомнится надолго. Спасибо Вам. Анна.
С
Светлана
8 окт 2024
Я много ездила по миру и много видела. Спасибо, что открыли еще один уголок Лазурного берега,очень яркого, красочного и неожиданного. Это все о поездке в деревню Эз. Спасибо за содержательный рассказ, за ваше внимание к мелочам. Вы умница. Светлана.
Р
Рита
10 сен 2024
Вам большое спасибо за уделённое внимание и приятно проведённый день
