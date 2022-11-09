5 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Групповая экскурсия: Ницца, Эз, Монако, Монте Карло
Погрузитесь в средневековую атмосферу Эз, почувствуйте ароматы Фрагонар и вдохните роскошь Монако
Начало: Гостиница или адрес где вы проживаете
Расписание: Несколько раз в неделю
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€159 за человека
5.5 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Незабываемая экскурсия по Ницце, Эз, Монако и Монте Карло
Погрузитесь в волшебство Лазурного берега с эксклюзивной экскурсией. Панорамные виды, исторические места и ароматы Франции ждут вас
Начало: Гостиница или адрес в Ницце
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€479 за всё до 8 чел.
4 часа
Мини-группа
до 7 чел.
Жемчужина Лазурного Берега
Погрузитесь в атмосферу роскоши и истории на Лазурном берегу. Виллы, парфюмерия и знаменитый Монако ждут вас в этом увлекательном туре
Начало: Ваш адрес проживания
Расписание: Несколько раз в неделю
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€79 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга9 ноября 2022Мы увидели все, что хотели, экскурсия была в нашем темпе, понятная, экскурсовод Анна очень грамотная и начитанная, приятная в общении, рекомендую!
- ВВасилий13 сентября 2022Все было великолепно. Отличный сервис и подробная информация!
- ГГалина20 июня 2022Очень интересная эксурсия в Ницце и Монако,Владимир-гид хороший и хорошо организовано
Ответы на вопросы от путешественников по Ницце в категории «Эз»
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Сколько стоит экскурсия по Ницце в январе 2025
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