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Лучшее на Французской Ривьере. Ницца, Монако, деревня Эз, Ля Тюрби

Фелисити Р.
Фелисити Р. – Гид из Ниццы
Лучшее на Французской Ривьере.

Ницца, Монако, деревня Эз, Ля Тюрби
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Лучшее на Французской Ривьере. Ницца, Монако, деревня Эз, Ля Тюрби
Лучшее на Французской Ривьере. Ницца, Монако, деревня Эз, Ля Тюрби

Что вы увидите

  • Ницца
  • Монако
  • деревня Эз
  • Ля Тюрби
Вы узнаете, какое самое посещаемое место старого города Ниццы; почему бухта вдоль которой протянулась Английская набережная называется " Бухтой Ангелов"; как появились всемирно-известные дороги-карнизы; почему Вильфранша в прошлом называли русским городом; кто любил подыматься по тропинке от берега моря 🌊 к сказочной деревушке Эз и написал бестселлер сидя в кафе с видом на вечерний закат; положительные свойства парфюмерной воды на организм; почему именно в 11ч55 смена караула в Монако
Поможем вам открыть красоты Французской Ривьеры. Проведем вас по одному из самых замечательных цветочных рынков Лазурного Берега с его поистине провансальской атмосферой и местными лавочками. Попробуете знаменитые оливки Ниццы. Проедем по чудесным возвышающим дорогам-корнизам с фантастическими панорамами. Сделаем несколько фото остановок на нашем пути. Отправимся в средневековую деревню Эз, расположенную над побережьем, известную своими парфюмерными творениями, ресторанами для гурманов, и волшебным экзотическим садом. Остановка в Ля Тюрби, очаровательная деревня, которую часто называют "балконом на Монако". Исследуем Монако и Монте-Карло с Дворцовой площадью Принца, казино Монте-Карло и прокатимся по трассе Гран-при Монте-Карло.
Что входит
  • Услуги професионнального гида и водителя.
  • Частный транспорт.
  • Премиум автомобили и все связанные с этим расходы (горючее, платные автострады, паркинги)
  • Страховое покрытие для всех пассажиров находящихся в автомобиле или минивэне.
Что не входит
  • Личные расходы.
  • Сувениры.
  • Еда, напитки, закуски.
Начало
🚩 порт, гостиница, адрес резиденции, железнодорожный
Место завершения
🏁 железнодорожный или автобусный вокзал, порт круизного лайнера, аэропорт Ниццы, гостиница, адрес резиденции.
Лучшее на Французской Ривьере. Ницца, Монако, деревня Эз, Ля Тюрби
Лучшее на Французской Ривьере. Ницца, Монако, деревня Эз, Ля Тюрби

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Фелисити Р.
Фелисити Р.
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