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Поможем вам открыть красоты Французской Ривьеры. Проведем вас по одному из самых замечательных цветочных рынков Лазурного Берега с его поистине провансальской атмосферой и местными лавочками. Попробуете знаменитые оливки Ниццы. Проедем по чудесным возвышающим дорогам-корнизам с фантастическими панорамами. Сделаем несколько фото остановок на нашем пути. Отправимся в средневековую деревню Эз, расположенную над побережьем, известную своими парфюмерными творениями, ресторанами для гурманов, и волшебным экзотическим садом. Остановка в Ля Тюрби, очаровательная деревня, которую часто называют "балконом на Монако". Исследуем Монако и Монте-Карло с Дворцовой площадью Принца, казино Монте-Карло и прокатимся по трассе Гран-при Монте-Карло.