Вы узнаете, какое самое посещаемое место старого города Ниццы; почему бухта вдоль которой протянулась Английская набережная называется " Бухтой Ангелов"; как появились всемирно-известные дороги-карнизы; почему Вильфранша в прошлом называли русским городом; кто любил подыматься по тропинке от берега моря 🌊 к сказочной деревушке Эз и написал бестселлер сидя в кафе с видом на вечерний закат; положительные свойства парфюмерной воды на организм; почему именно в 11ч55 смена караула в Монако
Поможем вам открыть красоты Французской Ривьеры. Проведем вас по одному из самых замечательных цветочных рынков Лазурного Берега с его поистине провансальской атмосферой и местными лавочками. Попробуете знаменитые оливки Ниццы. Проедем по чудесным возвышающим дорогам-корнизам с фантастическими панорамами. Сделаем несколько фото остановок на нашем пути. Отправимся в средневековую деревню Эз, расположенную над побережьем, известную своими парфюмерными творениями, ресторанами для гурманов, и волшебным экзотическим садом. Остановка в Ля Тюрби, очаровательная деревня, которую часто называют "балконом на Монако". Исследуем Монако и Монте-Карло с Дворцовой площадью Принца, казино Монте-Карло и прокатимся по трассе Гран-при Монте-Карло.
Что входит
Услуги професионнального гида и водителя.
Частный транспорт.
Премиум автомобили и все связанные с этим расходы (горючее, платные автострады, паркинги)
Страховое покрытие для всех пассажиров находящихся в автомобиле или минивэне.
Что не входит
Личные расходы.
Сувениры.
Еда, напитки, закуски.
Начало
🚩 порт, гостиница, адрес резиденции, железнодорожный
Место завершения
🏁 железнодорожный или автобусный вокзал, порт круизного лайнера, аэропорт Ниццы, гостиница, адрес резиденции.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.