4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Приглашаем на увлекательную винную дегустацию в Ницце! Окунитесь в мир французских вин и гастрономии, станьте на шаг ближе к культуре аперитива
Представьте себе уютный винный бар в сердце Ниццы, где вас ожидает не просто дегустация, а настоящее путешествие по винодельческим регионам Франции. Ваш вечер пройдет в компании изысканных вин Бордо, Прованса, читать дальшеуменьшить
Бургундии и Эльзаса.
Научитесь различать нюансы вкуса и аромата, поймете тонкости винной культуры и сможете уверенно использовать профессиональную лексику сомелье.
Под руководством опытного энолога вы попробуете великолепные закуски, которые идеально сочетаются с вином, и откроете для себя секреты идеального винного вечера.
Эта экскурсия - ваш шанс проникнуться духом французского винопития и зарядиться атмосферой настоящего аперитива
Лучшие месяцы для дегустации вин в Ницце - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться не только вином, но и атмосферой города, а также разнообразием местных продуктов.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Винный бар
Описание экскурсии
Тонкости винной культуры
Вы сможете заказать и продегустировать эталонные вина Франции из винодельческих регионов — Бордо, Прованс, Бургундия и Эльзас. Я расскажу о разных уровнях качества вина и его сертификации и объясню, чем энологи отличаются от сомелье. Открою секреты винопития, например, какое вино лучше выбрать к морепродуктам, дичи и птице и нужно ли охлаждать напиток перед употреблением. Кроме того, вы узнаете, как французы экспортируют непопулярное в стране вино на американский континент и почему местные вина лучше не покупать в России.
Лучшее из прованской гастрономии
Вы попробуете изысканные французские закуски: камамбер, поджаренный с мёдом и душистыми травами, или бри с трюфелем. Традиционные сырные и мясные нарезки или фуагра — вас ждут разнообразные угощения местной кухни. Я поделюсь гастрономическими историями Лазурного берега, посоветую лучшие рестораны и подскажу, что привезти домой из французских лакомств.
Игра в сомелье
«Винный» язык мы изучим в игровой форме. Вы продегустируете несколько белых и красных вин и местное розе, а я объясню, как профессионалы «знакомятся» с вином. После — раздам карточки с лексикой сомелье: они помогут вам описать напитки на правильном языке. Возможно, первые попытки выйдут неудачными, однако после пары бокалов вы научитесь говорить, как настоящий знаток винной культуры!
Организационные детали
Экскурсия проводится, если на нее записалось не менее 2-х человек. Пожалуйста, прежде чем оплатить заказ, уточняйте в переписке, состоится ли экскурсия.
Возраст участников — 18+
Дополнительные расходы: закуски — от 13 евро за тарелку; вино (4-6 видов) — 25-30 евро с человека. Итоговый счёт (+чаевые) делится поровну на всех путешественников.
По запросу можно снять отдельное помещение для вашей группы от 6 до 9 человек. Бронирование за 2 недели. Индивидуальный подбор меню.
в среду и четверг в 19:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
€55
Студенты
€45
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Центр Ниццы
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и четверг в 19:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дина — ваш гид в Ницце
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 3 часа 40 минут
Провела экскурсии для 251 туриста
Я, как и вы, путешественник, и объездила множество разных стран. Люблю искусство, историю, фотографию, мне нравится наблюдать за людьми и пытаться уловить особенности каждого города. Также я умею ценить природные читать дальшеуменьшить
красоты, знаю места с лучшими видами, прогулочными тропами и аутентичным образом жизни. Кроме туристических мест со мной вы откроете для себя необычные уголки Ниццы и места региона, которые вы видели на красочных открытках. Позвольте мне вас удивить!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Елизавета
Были с сестрой первый раз на дегустации вина. Дина настоящий эксперт с очень интересной подачей материла) Мы получили полное эстетическое удовольствие от разных сортов вин, необычных закусок, включая фуагра и вкуснейшие сыры) Экспертами в вине конечно мы не стали за один вечер, но получили много полезной информации и самое главное удовольствие))
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Д
Данил
Добрый день. Заказывали с женой дегустацию франзузских вин у гида Динары. Очень понравились вина и сама организация дегустации. Узнали много нового и интересного про вина и их сочетания. Динара молодец!!! Все прошло задорно, позитивно и интересно! В следующий раз в Ницце хотим посетить выездную экскурсию в шале с Динарой. Всем удачи и хорошего настроения!
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А
Алексей
Отличная беседа о вине в непринужденной дружеской атмосфере. Очень благодарны Дине за прекрасно проведенный вечер за дегустацией французских вин. Рекомендую эту экскурсию по винной карте:)
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О
Олег
Отлично подегустировали, узнали много нового о французском виноделии
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Е
Евгения
Спасибо, все понравилось! Не повезло с погодой и траснпортом от Канн, поэтому на экскурсию добрались слегка уставшие))) к Гидом довольны! Винный бар очень уютный и приятный
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О
Ольга
Все хорошо. Спасибо Юлии.
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