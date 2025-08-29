4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Аперитив по-французски: винная дегустация в Ницце

Приглашаем на увлекательную винную дегустацию в Ницце! Окунитесь в мир французских вин и гастрономии, станьте на шаг ближе к культуре аперитива
Представьте себе уютный винный бар в сердце Ниццы, где вас ожидает не просто дегустация, а настоящее путешествие по винодельческим регионам Франции. Ваш вечер пройдет в компании изысканных вин Бордо, Прованса,
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Бургундии и Эльзаса.

Научитесь различать нюансы вкуса и аромата, поймете тонкости винной культуры и сможете уверенно использовать профессиональную лексику сомелье.

Под руководством опытного энолога вы попробуете великолепные закуски, которые идеально сочетаются с вином, и откроете для себя секреты идеального винного вечера.

Эта экскурсия - ваш шанс проникнуться духом французского винопития и зарядиться атмосферой настоящего аперитива

4.9
6 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🍷 Дегустация лучших французских вин
  • 🧀 Изысканные закуски местной кухни
  • 📚 Обучение «винному» языку
  • 🎓 Секреты винопития от профессионала
  • 🎲 Интерактивная игра в сомелье

Лучшее время для посещения

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фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для дегустации вин в Ницце - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться не только вином, но и атмосферой города, а также разнообразием местных продуктов.
Сейчас август — это идеальное время.
Аперитив по-французски: винная дегустация в Ницце
Аперитив по-французски: винная дегустация в Ницце
Аперитив по-французски: винная дегустация в Ницце

Что можно увидеть

  • Винный бар

Описание экскурсии

Тонкости винной культуры

Вы сможете заказать и продегустировать эталонные вина Франции из винодельческих регионов — Бордо, Прованс, Бургундия и Эльзас. Я расскажу о разных уровнях качества вина и его сертификации и объясню, чем энологи отличаются от сомелье. Открою секреты винопития, например, какое вино лучше выбрать к морепродуктам, дичи и птице и нужно ли охлаждать напиток перед употреблением. Кроме того, вы узнаете, как французы экспортируют непопулярное в стране вино на американский континент и почему местные вина лучше не покупать в России.

Лучшее из прованской гастрономии

Вы попробуете изысканные французские закуски: камамбер, поджаренный с мёдом и душистыми травами, или бри с трюфелем. Традиционные сырные и мясные нарезки или фуагра — вас ждут разнообразные угощения местной кухни. Я поделюсь гастрономическими историями Лазурного берега, посоветую лучшие рестораны и подскажу, что привезти домой из французских лакомств.

Игра в сомелье

«Винный» язык мы изучим в игровой форме. Вы продегустируете несколько белых и красных вин и местное розе, а я объясню, как профессионалы «знакомятся» с вином. После — раздам карточки с лексикой сомелье: они помогут вам описать напитки на правильном языке. Возможно, первые попытки выйдут неудачными, однако после пары бокалов вы научитесь говорить, как настоящий знаток винной культуры!

Организационные детали

  • Экскурсия проводится, если на нее записалось не менее 2-х человек. Пожалуйста, прежде чем оплатить заказ, уточняйте в переписке, состоится ли экскурсия.
  • Возраст участников — 18+
  • Дополнительные расходы: закуски — от 13 евро за тарелку; вино (4-6 видов) — 25-30 евро с человека. Итоговый счёт (+чаевые) делится поровну на всех путешественников.
  • По запросу можно снять отдельное помещение для вашей группы от 6 до 9 человек. Бронирование за 2 недели. Индивидуальный подбор меню.

в среду и четверг в 19:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет€55
Студенты€45
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Центр Ниццы
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и четверг в 19:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дина
Дина — ваш гид в Ницце
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 3 часа 40 минут
Провела экскурсии для 251 туриста
Я, как и вы, путешественник, и объездила множество разных стран. Люблю искусство, историю, фотографию, мне нравится наблюдать за людьми и пытаться уловить особенности каждого города. Также я умею ценить природные
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красоты, знаю места с лучшими видами, прогулочными тропами и аутентичным образом жизни. Кроме туристических мест со мной вы откроете для себя необычные уголки Ниццы и места региона, которые вы видели на красочных открытках. Позвольте мне вас удивить!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
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3
2
1
Елизавета
Были с сестрой первый раз на дегустации вина. Дина настоящий эксперт с очень интересной подачей материла) Мы получили полное эстетическое удовольствие от разных сортов вин, необычных закусок, включая фуагра и вкуснейшие сыры) Экспертами в вине конечно мы не стали за один вечер, но получили много полезной информации и самое главное удовольствие))
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Д
Добрый день.
Заказывали с женой дегустацию франзузских вин у гида Динары.
Очень понравились вина и сама организация дегустации. Узнали много нового и интересного про вина и их сочетания.
Динара молодец!!! Все прошло задорно, позитивно и интересно!
В следующий раз в Ницце хотим посетить выездную экскурсию в шале с Динарой.
Всем удачи и хорошего настроения!
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А
Отличная беседа о вине в непринужденной дружеской атмосфере. Очень благодарны Дине за прекрасно проведенный вечер за дегустацией французских вин. Рекомендую эту экскурсию по винной карте:)
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О
Отлично подегустировали, узнали много нового о французском виноделии
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Е
Спасибо, все понравилось! Не повезло с погодой и траснпортом от Канн, поэтому на экскурсию добрались слегка уставшие))) к Гидом довольны! Винный бар очень уютный и приятный
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О
Все хорошо. Спасибо Юлии.
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