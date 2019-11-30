4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Аперитив по-французски: винная дегустация в Ницце

Познакомиться с лексикой сомелье и попробовать лучшие французские вина в формате игры

Dina
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Dina – ваш гид
Вечерний аперитив — это важный ритуал для французов.

Я предлагаю прикоснуться к местной традиции, отправившись на дегустацию в популярный винный бар.

Вы научитесь «винному» языку, узнаете всё о французских напитках и почувствуете себя настоящим сомелье!
40 за человека
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Это групповая экскурсия
Продолжительность 2 часа
До 5 человек
Встреча в центре Ниццы
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У этой экскурсии4 отзыва
4.75
Аперитив по-французски: винная дегустация в Ницце
Аперитив по-французски: винная дегустация в Ницце

Что вас ожидает

Тонкости винной культуры
Вы сможете заказать и продегустировать эталонные вина Франции из винодельческих регионов — Бордо, Прованс, Бургундия и Эльзас. Я расскажу о разных уровнях качества вина и его сертификации и объясню, чем энологи отличаются от сомелье. Открою секреты винопития, например, какое вино лучше выбрать к морепродуктам, дичи и птице и нужно ли охлаждать напиток перед употреблением. Кроме того, вы узнаете, как французы экспортируют непопулярное в стране вино на американский континент и почему местные вина лучше не покупать в России.

Лучшее из прованской гастрономии
Вы попробуете изысканные французские закуски: камамбер, поджаренный с мёдом и душистыми травами, или бри с трюфелем. Традиционные сырные и мясные нарезки или фуагра — вас ждут разнообразные угощения местной кухни. Я поделюсь гастрономическими историями Лазурного берега, посоветую лучшие рестораны и подскажу, что привезти домой из французских лакомств.

Игра в сомелье
«Винный» язык мы изучим в игровой форме. Вы продегустируете несколько белых и красных вин и местное розе, а я объясню, как профессионалы «знакомятся» с вином. После — раздам карточки с лексикой сомелье: они помогут вам описать напитки на правильном языке. Возможно, первые попытки выйдут неудачными, однако после пары бокалов вы научитесь говорить, как настоящий знаток винной культуры!

Организационные детали

  • Экскурсия проводится, если на нее записалось не менее 2-х человек. Пожалуйста, прежде чем оплатить заказ, уточняйте в переписке, состоится ли экскурсия.
  • Возраст участников — 18+
  • Дополнительные расходы: закуски — от 10 евро за тарелку; вино (5-7 видов) — 20-25 евро с человека. Итоговый счёт (+чаевые) делится поровну на всех путешественников.
Аперитив по-французски: винная дегустация в Ницце
Аперитив по-французски: винная дегустация в Ницце
Аперитив по-французски: винная дегустация в Ницце
Аперитив по-французски: винная дегустация в Ницце
Аперитив по-французски: винная дегустация в Ницце
Аперитив по-французски: винная дегустация в Ницце
Аперитив по-французски: винная дегустация в Ницце
Аперитив по-французски: винная дегустация в Ницце
Аперитив по-французски: винная дегустация в Ницце
Аперитив по-французски: винная дегустация в Ницце
Аперитив по-французски: винная дегустация в Ницце

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Местов встречи для начала тура в центре Ниццы.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Dina
Dina
Я, как и вы, путешественник, и объездила множество разных стран. Люблю искусство, историю, фотографию, мне нравится наблюдать за людьми и пытаться уловить особенности каждого города. Также я умею ценить природные красоты, знаю места с лучшими видами, прогулочными тропами и аутентичным образом жизни. Кроме туристических мест со мной вы откроете для себя необычные уголки Ниццы и места региона, которые вы видели на красочных открытках. Позвольте мне вас удивить!
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

30 ноября 2019
Спасибо, все понравилось! Не повезло с погодой и траснпортом от Канн, поэтому на экскурсию добрались слегка уставшие))) к Гидом довольны! Винный бар очень уютный и приятный
11 ноября 2019
Все хорошо. Спасибо Юлии.
16 сентября 2019
Отлично подегустировали, узнали много нового о французском виноделии
6 мая 2019
Добрый день.
Заказывали с женой дегустацию франзузских вин у гида Динары.
Очень понравились вина и сама организация дегустации. Узнали много нового и интересного про вина и их сочетания.
Динара молодец!!! Все прошло задорно, позитивно и интересно!
В следующий раз в Ницце хотим посетить выездную экскурсию в шале с Динарой.
Всем удачи и хорошего настроения!

Dina проводит ещё 5 экскурсий

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