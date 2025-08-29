4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшие месяцы для дегустации вин в Ницце - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться не только вином, но и атмосферой города, а также разнообразием местных продуктов.

Представьте себе уютный винный бар в сердце Ниццы, где вас ожидает не просто дегустация, а настоящее путешествие по винодельческим регионам Франции. Ваш вечер пройдет в компании изысканных вин Бордо, Прованса,

Бургундии и Эльзаса. Научитесь различать нюансы вкуса и аромата, поймете тонкости винной культуры и сможете уверенно использовать профессиональную лексику сомелье. Под руководством опытного энолога вы попробуете великолепные закуски, которые идеально сочетаются с вином, и откроете для себя секреты идеального винного вечера. Эта экскурсия - ваш шанс проникнуться духом французского винопития и зарядиться атмосферой настоящего аперитива

Описание экскурсии

Тонкости винной культуры

Вы сможете заказать и продегустировать эталонные вина Франции из винодельческих регионов — Бордо, Прованс, Бургундия и Эльзас. Я расскажу о разных уровнях качества вина и его сертификации и объясню, чем энологи отличаются от сомелье. Открою секреты винопития, например, какое вино лучше выбрать к морепродуктам, дичи и птице и нужно ли охлаждать напиток перед употреблением. Кроме того, вы узнаете, как французы экспортируют непопулярное в стране вино на американский континент и почему местные вина лучше не покупать в России.

Лучшее из прованской гастрономии

Вы попробуете изысканные французские закуски: камамбер, поджаренный с мёдом и душистыми травами, или бри с трюфелем. Традиционные сырные и мясные нарезки или фуагра — вас ждут разнообразные угощения местной кухни. Я поделюсь гастрономическими историями Лазурного берега, посоветую лучшие рестораны и подскажу, что привезти домой из французских лакомств.

Игра в сомелье

«Винный» язык мы изучим в игровой форме. Вы продегустируете несколько белых и красных вин и местное розе, а я объясню, как профессионалы «знакомятся» с вином. После — раздам карточки с лексикой сомелье: они помогут вам описать напитки на правильном языке. Возможно, первые попытки выйдут неудачными, однако после пары бокалов вы научитесь говорить, как настоящий знаток винной культуры!

Организационные детали