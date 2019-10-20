Розовое вино, роскошные виды и увлекательные факты и предания — идеальный букет для знакомства с югом Франции! Вы насладитесь его ароматом на моей экскурсии: я отвезу вас на виноградники, где читать дальшеуменьшить
делают вина с нотками фруктов, и вы попробуете лучшее розе.
Узнаете о судьбе замка, связанного с мадемуазель Шанель, а после перекусите, любуясь снежными Альпами. Мои рассказы и природные красоты приоткроют тайны южного региона.
По пути на виноградники вы увидите пригороды Ниццы и услышите об их жителях. В винных хозяйствах я объясню, кто и когда начал заниматься виноделием на Лазурном берегу. Вы узнаете о климате региона и ароматах, которые истончают местные вина, а также о том, почему розе нужно пить молодым, а для выдержки лучше покупать белое или красное вино.
Легенда о Коко Шанель
Я привезу вас в винное хозяйство, приютившее на своей земле замок в стиле рококо. Расскажу запутанную историю, связанную с ним, и вы поймёте, почему на его витражах появился символ бренда Шанель. Здесь делают премиум-вина, которые с годами становятся только лучше и дороже. Вы продегустируете их, а я дам рекомендации, какое из них купить в подарок. В завершение мы прогуляемся по виноградникам и полюбуемся вершинами Альп, где 6 месяцев в году лежит снег.
Дополнительные опции
При желании вы сможете заказать экскурсию по винодельнным подвалам и узнать секреты производства вина. Экскурсию проведёт англоязычный гид, а я помогу с переводом.
Организационные детали
Экскурсия проходит на вашем автомобиле
Дополнительные расходы (по желанию): дегустация €10 с чел., экскурсия по винному хранилищу — €30‒40 за чел.
Экскурсия рассчитана на участников старше 18 лет
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дина — ваш гид в Ницце
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 3 часа 40 минут
Провела экскурсии для 251 туриста
Я, как и вы, путешественник, и объездила множество разных стран. Люблю искусство, историю, фотографию, мне нравится наблюдать за людьми и пытаться уловить особенности каждого города. Также я умею ценить природные читать дальшеуменьшить
красоты, знаю места с лучшими видами, прогулочными тропами и аутентичным образом жизни. Кроме туристических мест со мной вы откроете для себя необычные уголки Ниццы и места региона, которые вы видели на красочных открытках. Позвольте мне вас удивить!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ю
Юлия
С удовольствием побывали на экскурсии, остались очень хорошие впечатления от посещаемых нами мест и общения с Диной.
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Полина
Дина хороший гид, приятная в общении, учла все желания при подготовке экскурсии
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