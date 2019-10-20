Розовое вино, роскошные виды и увлекательные факты и предания — идеальный букет для знакомства с югом Франции! Вы насладитесь его ароматом на моей экскурсии: я отвезу вас на виноградники, где

делают вина с нотками фруктов, и вы попробуете лучшее розе. Узнаете о судьбе замка, связанного с мадемуазель Шанель, а после перекусите, любуясь снежными Альпами. Мои рассказы и природные красоты приоткроют тайны южного региона.

Описание экскурсии

Знакомство с винными хозяйствами

По пути на виноградники вы увидите пригороды Ниццы и услышите об их жителях. В винных хозяйствах я объясню, кто и когда начал заниматься виноделием на Лазурном берегу. Вы узнаете о климате региона и ароматах, которые истончают местные вина, а также о том, почему розе нужно пить молодым, а для выдержки лучше покупать белое или красное вино.

Легенда о Коко Шанель

Я привезу вас в винное хозяйство, приютившее на своей земле замок в стиле рококо. Расскажу запутанную историю, связанную с ним, и вы поймёте, почему на его витражах появился символ бренда Шанель. Здесь делают премиум-вина, которые с годами становятся только лучше и дороже. Вы продегустируете их, а я дам рекомендации, какое из них купить в подарок. В завершение мы прогуляемся по виноградникам и полюбуемся вершинами Альп, где 6 месяцев в году лежит снег.

Дополнительные опции

При желании вы сможете заказать экскурсию по винодельнным подвалам и узнать секреты производства вина. Экскурсию проведёт англоязычный гид, а я помогу с переводом.

Организационные детали