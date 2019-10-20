Мои заказы

Винные секреты Лазурного берега (на вашем авто)

Авто, вино, шато и легенды Ниццы
Розовое вино, роскошные виды и увлекательные факты и предания — идеальный букет для знакомства с югом Франции! Вы насладитесь его ароматом на моей экскурсии: я отвезу вас на виноградники, где
читать дальшеуменьшить

делают вина с нотками фруктов, и вы попробуете лучшее розе.

Узнаете о судьбе замка, связанного с мадемуазель Шанель, а после перекусите, любуясь снежными Альпами. Мои рассказы и природные красоты приоткроют тайны южного региона.

5
2 отзыва
Винные секреты Лазурного берега (на вашем авто)
Винные секреты Лазурного берега (на вашем авто)
Винные секреты Лазурного берега (на вашем авто)

Описание экскурсии

Знакомство с винными хозяйствами

По пути на виноградники вы увидите пригороды Ниццы и услышите об их жителях. В винных хозяйствах я объясню, кто и когда начал заниматься виноделием на Лазурном берегу. Вы узнаете о климате региона и ароматах, которые истончают местные вина, а также о том, почему розе нужно пить молодым, а для выдержки лучше покупать белое или красное вино.

Легенда о Коко Шанель

Я привезу вас в винное хозяйство, приютившее на своей земле замок в стиле рококо. Расскажу запутанную историю, связанную с ним, и вы поймёте, почему на его витражах появился символ бренда Шанель. Здесь делают премиум-вина, которые с годами становятся только лучше и дороже. Вы продегустируете их, а я дам рекомендации, какое из них купить в подарок. В завершение мы прогуляемся по виноградникам и полюбуемся вершинами Альп, где 6 месяцев в году лежит снег.

Дополнительные опции

При желании вы сможете заказать экскурсию по винодельнным подвалам и узнать секреты производства вина. Экскурсию проведёт англоязычный гид, а я помогу с переводом.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на вашем автомобиле
  • Дополнительные расходы (по желанию): дегустация €10 с чел., экскурсия по винному хранилищу — €30‒40 за чел.
  • Экскурсия рассчитана на участников старше 18 лет

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дина
Дина — ваш гид в Ницце
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 3 часа 40 минут
Провела экскурсии для 251 туриста
Я, как и вы, путешественник, и объездила множество разных стран. Люблю искусство, историю, фотографию, мне нравится наблюдать за людьми и пытаться уловить особенности каждого города. Также я умею ценить природные
читать дальшеуменьшить

красоты, знаю места с лучшими видами, прогулочными тропами и аутентичным образом жизни. Кроме туристических мест со мной вы откроете для себя необычные уголки Ниццы и места региона, которые вы видели на красочных открытках. Позвольте мне вас удивить!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Ю
С удовольствием побывали на экскурсии, остались очень хорошие впечатления от посещаемых нами мест и общения с Диной.
Вам был полезен этот отзыв?
Полина
Дина хороший гид, приятная в общении, учла все желания при подготовке экскурсии
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Ниццы

Похожие экскурсии на «Винные секреты Лазурного берега (на вашем авто)»

Путешествие в Ниццу - сердце Лазурного берега
Пешая
2.5 часа
41 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие в Ниццу - сердце Лазурного берега
Погулять по утопающей в пальмах набережной, Старому городу и насладиться яркой мозаикой культур
Завтра в 08:30
9 авг в 08:30
от €125 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка по Ницце
Пешая
1 час
11 отзывов
Фотопрогулка
Фотопрогулка по Ницце
Погрузитесь в атмосферу Ниццы, пока профессиональный фотограф запечатлеет ваши искренние эмоции на фоне захватывающих видов
Начало: На площади Массена
Завтра в 10:00
24 авг в 10:00
от €100 за человека
Канны, Антиб, Сен-Поль-де-Ванс: на запад Лазурного побережья (из Ниццы)
На машине
5 часов
39 отзывов
Мини-группа
до 4 чел.
Канны, Антиб, Сен-Поль-де-Ванс: на запад Лазурного побережья (из Ниццы)
Погрузитесь в мир кино в Каннах, ощутите роскошь Антиба и средневековый дух Сен-Поль-де-Ванса на Лазурном берегу
Начало: У вашего отеля в Ницце
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
9 авг в 15:00
€249 за человека
От Ниццы до Монако: автопутешествие по Лазурному берегу
На машине
6 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
От Ниццы до Монако: автопутешествие по Лазурному берегу
Роскошь, история и захватывающие виды
Начало: В любом удобном вам месте в Ницце
Завтра в 10:00
9 авг в 10:00
от €385 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ницце. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Ницце
от €170 за человека