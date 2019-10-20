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Авто, вино, шато и легенды Ниццы

Dina
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Dina – ваш гид
Розовое вино, роскошные виды и увлекательные факты и предания — идеальный букет для знакомства с югом Франции! Вы насладитесь его ароматом на моей экскурсии: я отвезу вас на виноградники, где делают вина с нотками фруктов, и вы попробуете лучшее розе.

Узнаете о судьбе замка, связанного с мадемуазель Шанель, а после перекусите, любуясь снежными Альпами.

Мои рассказы и природные красоты приоткроют тайны южного региона.
167 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 3 человек
Встреча на ресепшене вашего отеля в центре Ниццы или в любом месте центра города
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Винные секреты Лазурного берега
Винные секреты Лазурного берега

Что вас ожидает

Знакомство с винными хозяйствами
По пути на виноградники вы увидите пригороды Ниццы и услышите об их жителях. В винных хозяйствах я объясню, кто и когда начал заниматься виноделием на Лазурном берегу. Вы узнаете о климате региона и ароматах, которые истончают местные вина, а также о том, почему розе нужно пить молодым, а для выдержки лучше покупать белое или красное вино.

Легенда о Коко Шанель
Я привезу вас в винное хозяйство, приютившее на своей земле замок в стиле рококо. Расскажу запутанную историю, связанную с ним, и вы поймёте, почему на его витражах появился символ бренда Шанель. Здесь делают премиум-вина, которые с годами становятся только лучше и дороже. Вы продегустируете их, а я дам рекомендации, какое из них купить в подарок. В завершение мы прогуляемся по виноградникам и полюбуемся вершинами Альп, где 6 месяцев в году лежит снег.

Дополнительные опции
При желании вы сможете заказать тур по винодельнным подвалам и узнать секреты производства вина. Экскурсию проведёт англоязычный гид, а я помогу с переводом.
После посещения виноградников мы можем устроить небольшой пикник около водопада, с видом на зеленые холмы и уникальный памятник местного зодчества.

Организационные детали

  • Дегустация вина включена в стоимость экскурсии.
  • Транспортные расходы не включены в стоимость — 150 евро. Также экскурсию можно провести на вашем автомобиле.
  • Дополнительные расходы по желанию: тур по винному хозяйству — 20-30 евро с человека, пикник на холмах — 50 евро с группы.
  • Экскурсия автомобильно-пешеходная. Пожалуйста, одевайтесь по погоде, выбирайте удобную обувь и возьмите с собой бутылку воды.
  • Только для лиц старше 18 лет.
Винные секреты Лазурного берега
Винные секреты Лазурного берега
Винные секреты Лазурного берега
Винные секреты Лазурного берега
Винные секреты Лазурного берега
Винные секреты Лазурного берега
Винные секреты Лазурного берега
Винные секреты Лазурного берега
Винные секреты Лазурного берега
Винные секреты Лазурного берега
Винные секреты Лазурного берега

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на ресепшене вашего отеля в центре Ниццы или в любом месте центра города.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Dina
Dina
Я, как и вы, путешественник, и объездила множество разных стран. Люблю искусство, историю, фотографию, мне нравится наблюдать за людьми и пытаться уловить особенности каждого города. Также я умею ценить природные красоты, знаю места с лучшими видами, прогулочными тропами и аутентичным образом жизни. Кроме туристических мест со мной вы откроете для себя необычные уголки Ниццы и места региона, которые вы видели на красочных открытках. Позвольте мне вас удивить!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

20 октября 2019
С удовольствием побывали на экскурсии, остались очень хорошие впечатления от посещаемых нами мест и общения с Диной.

Dina проводит ещё 5 экскурсий

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