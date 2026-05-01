Из Ниццы - в средневековый Эз

Потеряться среди камней, легенд, растений и ароматов Франции
Между небом и морем, на высоте более 400 метров, раскинулся неповторимый Эз - деревня узких улочек, каменных домов и бесконечных панорам Лазурного Берега.

Вы почувствуете её тихий шарм, прогуляетесь по ботаническому саду, увидите Ривьеру с лучших смотровых точек и прикоснётесь к миру французской парфюмерии на местных фабриках.
Описание экскурсии

Из Ниццы в Эз и обратно едем на общественном автобусе.

По улочкам Эза — к вершине скалы

От старинных ворот Эза по извилистым тропинкам мы поднимемся на холм, по пути заглядывая в лавочки мастеров и галереи художников. Остановимся у церкви Белых кающихся грешников 17 века и обсудим, как и зачем Эз появился именно на этой скале, чем он отличается от других деревень Лазурного Берега и какие истории хранят его стены.

Экзотический сад и панорамы

На самой вершине — знаменитый ботанический сад Эза: кактусы, алоэ и редкие растения на фоне одних из самых впечатляющих видов Французской Ривьеры. Здесь море сливается с небом, а городки внизу кажутся игрушечными.

Прогулки и золотая коза

Идём дальше — вы увидите главную площадь, отели Château d’Eze и La Chèvre d’Or. Я поделюсь историями этих мест и легендой о золотой козе.

Парфюмерные фабрики Fragonard и Galimard

Эти два дома — символы южно-французского парфюмерного искусства. Вы посетите их и узнаете, как создаются духи, что формирует сердце аромата, каким парфюмом пользовался Наполеон Бонапарт и почему именно этот регион стал колыбелью французской парфюмерной традиции.

Организационные детали

  • Цена проезда на автобусе из Ниццы в Эз — €1,7 за чел. в одну сторону, время в пути — 30 мин. Автобус ходит каждый час-полтора
  • Входные билеты в ботанический сад: взрослый — €10, дети 12–17 лет — €6, дети до 12 лет — бесплатно. Также надо купить билет для гида
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Гарибальди
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фёдор
Фёдор — ваша команда гидов в Ницце
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 496 туристов
Я живу и учусь в Ницце на историческом факультете. Благодаря академическому подходу я глубже понимаю исторические события и культурные особенности региона, а жизнь в Ницце позволяет рассказать не только о
прошлом, но и о современном ритме Лазурного побережья. На моих экскурсиях и экскурсиях моих коллег вы не просто увидите достопримечательности — вы прочувствуете атмосферу и узнаете, чем живёт этот удивительный край сегодня.

