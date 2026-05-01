Между небом и морем, на высоте более 400 метров, раскинулся неповторимый Эз - деревня узких улочек, каменных домов и бесконечных панорам Лазурного Берега. Вы почувствуете её тихий шарм, прогуляетесь по ботаническому саду, увидите Ривьеру с лучших смотровых точек и прикоснётесь к миру французской парфюмерии на местных фабриках.

Описание экскурсии

Из Ниццы в Эз и обратно едем на общественном автобусе.

По улочкам Эза — к вершине скалы

От старинных ворот Эза по извилистым тропинкам мы поднимемся на холм, по пути заглядывая в лавочки мастеров и галереи художников. Остановимся у церкви Белых кающихся грешников 17 века и обсудим, как и зачем Эз появился именно на этой скале, чем он отличается от других деревень Лазурного Берега и какие истории хранят его стены.

Экзотический сад и панорамы

На самой вершине — знаменитый ботанический сад Эза: кактусы, алоэ и редкие растения на фоне одних из самых впечатляющих видов Французской Ривьеры. Здесь море сливается с небом, а городки внизу кажутся игрушечными.

Прогулки и золотая коза

Идём дальше — вы увидите главную площадь, отели Château d’Eze и La Chèvre d’Or. Я поделюсь историями этих мест и легендой о золотой козе.

Парфюмерные фабрики Fragonard и Galimard

Эти два дома — символы южно-французского парфюмерного искусства. Вы посетите их и узнаете, как создаются духи, что формирует сердце аромата, каким парфюмом пользовался Наполеон Бонапарт и почему именно этот регион стал колыбелью французской парфюмерной традиции.

